Mariboru zaradi pirotehnike odločba o prekršku

Potem ko je med sobotno nogometno tekmo ekip Maribora in Mure v Ljudskem vrtu v štajerski prestolnici prišlo do večkratne uporabe pirotehničnih sredstev, mariborski policisti napovedujejo, da bodo zoper organizatorja tekme, Nogometni klub Maribor, uvedli hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku.

Kot so v soboto zvečer sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, si je nogometno tekmo ogledalo okrog 4500 gledalcev, od tega okoli 300 navijačev navijaške skupine Viole, in okoli 40 organiziranih gostujočih navijačev navijaške skupine Black Gringos. Slednje je spremljalo še okoli 110 podpornikov ekipe Mure.

Med tekmo je prišlo do večkratne uporabe pirotehničnih sredstev, policisti pa bodo zato na podlagi zakona o javnih zbiranjih zoper organizatorja uvedli hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku.

Policisti so med tekmo obravnavali tudi kršitev javnega reda in miru, zaradi česar so kršitelju izdali plačilni nalog in izrekli ukrep prepovedi udeležbe na športni prireditvi.

Zaradi uporabe pa bodo na podlagi zakona o javnih zbiranjih zoper dva mladoletna kršitelja podali obdolžilni predlog pristojnemu sodišču, so še navedli na PU Maribor.

