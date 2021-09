Lahko Triglav nadaljuje niz neporaženosti?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 2. SNL bodo na sporedu tekme 7. kroga. Že takoj za uvod bomo spremljali obračuna z vrha lestvice. Najprej se bosta danes v Kranju udarila vodilni Triglav in četrto uvrščeni Dob, kasneje pa sledi še srečanje med Gorico in Krko, ki trenutno zasedata drugo in tretje mesto. Sobotni spored bo ponudil štiri tekme, nedeljski pa preostali dve.