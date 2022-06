Kdaj bo na slovenskih zelenicah najbolj vroče?

Nogometne zelenice v Sloveniji bodo kmalu znova zaživele. Sredi julija se bo na delo vrnilo devet prvoligaških klubov, ki so v elitni konkurenci nastopali že lani, pridružil pa se jim bo še prvak druge lige. Prvoligaška zasedba, ki jo sestavljajo prvak Maribor, Mura, Olimpija, Domžale, Bravo, Tabor, Celje, Koper, Radomlje in drugoligaški prvak Gorica, se bo na igrišča slovenske prve lige okvirno vrnila 16. julija, natančen spored sezone pa bo znan po današnjem žrebu. Od prve lige se je sicer ob koncu sezone z osvojenim zadnjim mestom poslovil Aluminij.

Pod posebnim drobnogledom bodo tako kot vsako sezono tudi tokrat večni derbiji med Mariborom in Olimpijo, ki ju poleg Kopra in Mure čaka izjemno delovno poletje, saj jih čakajo še preizkušnje v evropskih tekmovanjih.

V pretekli sezoni se je naslova po 36 odigranih krogih s 70 osvojenimi točkami veselil Maribor, sledil mu je Koper s 67, Olimpija z 62 in Mura s 57. Od petega mesta naprej pa so si sledili Bravo (49 točk), Radomlje (46), Domžale (45) in Celje (42). Nogometaši Tabora iz Sežane so sezono sklenili na devetem mestu (30), v dodatnih kvalifikacijah pa so v boju za obstanek zanesljivo ugnali Triglav. Od prvoligaške konkurence pa se je z osvojenim desetim mestom, kot že omenjeno, poslovil Aluminij, ki ga bo v tej sezoni "zamenjala" prva ekipa drugoligaške konkurence, ND Gorica. Ob tem bodo ples kroglic dočakali tudi predstavniki druge lige.

1. SNL bo v tekmovalnem letu 2022/2023 sestavljalo 10 ekip: NK Bravo

NK Celje

NK Domžale

ND Gorica

FC Koper

NK Maribor

NK Mura

NK Olimpija Ljubljana

NK Radomlje

NK Tabor Sežana

Preberite še: