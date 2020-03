Kapetani prvoligaških klubov pozivajo NZS, da prekine prvenstvo

Predsednik Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) Dejan Stefanović je obvestil javnost o pozivu kapetanov prvoligaških ekip, kako bi najraje videli, da bi se zaradi preteče nevarnosti koronavirusa prekinile vse aktivnosti v klubih: ''Člani SPINS so v strahu pred širjenjem koronavirusa v garderobah. Po posvetu s kapetani prvoligaških klubov smo mnenja, da je potrebno v najkrajšem možnem času prekiniti vse aktivnosti v klubih. Več sledi po posvetu z Nogometno zvezo Slovenije,'' je dal vedeti, kako se bo sindikat SPINS o pereči tematiki posvetoval s krovno nogometno organizacijo, vodstvom Prve lige Telekom Slovenije.

Uvodna tekma 26. kroga Prve lige Telekom Slovenije bi se morala po prvotnem načrtu igrati v petek pred praznimi tribunami stadiona ŽAK v Spodnji Šiški med Bravom in Triglavom (ob 15. uri). Če bi krovna zveza prisluhnila pozivu sindikata SPINS, bi prvoligaška karavana v Sloveniji do nadaljnjega mirovala.

Bravo, ki je na zadnji tekmi v Ljudskem vrtu premagal Maribor, bi moral v uvodni tekmi 26. kroga v petek gostiti Triglav. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V Italiji bodo denimo nogometni klubi mirovali vsaj do 3. aprila, v Sloveniji sta za ta mesec predvidena še dva kroga državnega prvenstva (26. krog od 13. do 15. marca in 27. krog od 20. do 22. marca), vmes (18. marca) pa bi morali biti odigrani prvi polfinalni tekmi pokala Slovenije v Radomljah in Kidričevem.