Kai Cipot še lep čas v dresu Mure

Kai Cipot in Mura sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mladi slovenski nogometaš Kai Cipot je podaljšal pogodbo z Muro, je klub sporočil na spletni strani. Enaindvajsetletni osrednji branilec je sodelovanje s Sobočani podaljšal do konca leta 2026.

To sezono je Cipot zbral 19 nastopov in ob tem dosegel en zadetek. Skupaj je v dresu Mure zbral 109 nastopov in dosegel deset zadetkov.

Prejšnja pogodba bi se mu iztekla prihodnje leto, toda na željo obeh vpletenih strani je starejši izmed bratov Cipot podaljšal sodelovanje s trenutno šestouvrščeno ekipo Prve lige Telemach, so še zapisali na spletni strani kluba.

"Mura je prava sredina za mlade igralce"

"Vesel sem, da sem podaljšal pogodbo z Muro, hitro smo se dogovorili. Veseli me, da nadaljujemo skupno zgodbo. Klubu bi se zahvalil za zaupanje, ki mi ga je pokazal, in trenerju, da je verjel vame. Mura je prava sredina za mlade igralce, ki se želijo razvijati in napredovati," je dejal Cipot.

Muraši so pretekli teden začeli priprave na spomladanski del prvenstva. Tega bodo začeli drugi februarski konec tedna, ko jih čaka gostujoči obračun proti Celju.

Mura je po 20 tekmah zbrala 31 točk in je šesta. Vodilna Olimpija ima 48 točk, drugouvrščeni Koper pa 35.