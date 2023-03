Ilirija s pomočjo nekdanjega teniškega asa vse bliže vrhu

Iliriji se po začetku sodelovanja z novimi investitorji, v klub so vstopili nekdanji slovenski teniški as Aljaž Bedene in njegovi poslovni partnerji iz skupine Sport Venture Group, nasmiha najvišja uvrstitev na lestvici. Edini ljubljanski drugoligaš je bil v gosteh boljši od kranjskega Triglava (2:0), od katerega je v tej sezoni zdaj boljši že za 17 točk, je na lestvici vsaj za dva dni skočil na tretje mesto. Ljubljančani imajo v svojih vrstah najboljšega strelca tekmovanja, to je izkušeni Matej Poplatnik, ki je dosegel že 15 golov. Gre za nekdanjega člana Triglava.

Matej Poplatnik je v 1. SNL v dresu kranjskega Triglava na 83 tekmah dosegel 22 zadetkov. Foto: Vid Ponikvar

V četrtfinalu pokalnega tekmovanja bodo nastopili kar štirje drugoligaški klubi. V boju za lovoriko vztrajajo še Aluminij, Bistrica, Primorje in Rogaška. Žreb četrtfinalnih parov bo v torek na Brdu pri Kranju.

Druga liga, 20. krog:

Petek, 10. marec:

Sobota, 11. marec:

Nedelja, 12. marec:

Lestvica: