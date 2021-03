Drugoligaši so bili nazadnje dejavni sredi oktobra 2020, nato pa je epidemija covid-19 ustavila tekmovalno kolesje. Za dolgo časa so pozabili na tekme, tisti klubi, kjer ne igrajo profesionalni nogometaši, pa tudi na trening. Po petih mesecih se zdaj vračajo na zelenice. Štirje drugoligaši so med tednom že odigrali pokalno tekmo, v četrtfinale se je prebila Nafta, medtem ko so Fužinar, Triglav in Beltinci pomahali v slovo, zdaj pa čaka drugoligaše še priljubljeni izziv, v katerem se osvajajo prvenstvene točke. Za zdaj jih imajo največ Radomlje. V soboto bodo pričakale Fužinarja. Obeta se zelo zanimiv trenerski spopad. Domače ''mlinarje'' po odhodu Oskarja Drobneta vodi Anglež Dave McDonough, ki že dolgo sodeluje z Radomljami, goste iz Koroške pa nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste Robert Koren.

Jernej Javornik bo konec tedna po dolgem času izkusil, kako je biti trener na prvenstveni tekmi. Foto: Vid Ponikvar

V derbiju kroga bosta obračunala Dob in Krka, še edina ekipa, ki v tej sezoni ni doživela poraza. Oba kluba sta v izjemni formi, gostitelji, ki jih po novem vodi Jernej Javornik, so na zadnjih osmih tekmah osvojili kar 22 točk in se povzpeli na tretje mesto, še neporaženi Novomeščani pa zaostajajo le za Radomljami.

Drugoligaši bodo tako v rednem ligaškem delu odigrali le polovico od načrtovanih 30 tekem (15), nato pa bo osem najboljših nadaljevalo sezono v skupini za prvaka, osem najslabših pa v skupini za obstanek. V obeh skupinah se bo igralo po enokrožnem sistemu, tako da bodo klubi do konca sezone odigrali še deset (tri plus sedem) tekem.

Druga liga, 13. krog: Sobota, 19. marec:

14.00 Dob – Krka

15.00 Radomlje – Fužinar

15.00 Rudar – Primorje

18.00 Brežice – Bilje Nedelja, 20. marec:

15.00 Šmartno – Krško

15.00 Brda – Drava

15.00 Jadran Dekani – Beltinci

15.00 Triglav Kranj – Nafta

Lestvica: 1. Kalcer Radomlje 12 tekem - 33 točk

2. Krka 12 - 30

3. Roltek Dob 12 - 28

4. Brežice Terme Čatež 12 - 26

5. Nafta 1903 11 - 21

6. Vitanest Bilje 12 - 20

7. Triglav Kranj 12 - 16

8. Fužinar Vzajemci 12 - 15

9. Rudar Velenje 11 - 15

10. Beltinci Klima Tratnjek 12 - 13

11. Krško 12 - 11

12. Drava Ptuj 12 - 10

13. Jadran Dekani 12 - 9

14. Primorje eMundia 12 - 9

15. Šmartno 1928 12 - 8

16. Brda 12 - 6