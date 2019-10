Praznik v Novi Gorici, vrtnice gostijo vodilnega drugoligaša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drugoligaški klubi za razliko od prvoligašev med reprezentančnim premorom ne mirujejo. Ta konec tedna bodo odigrali tekme 13. kroga, vrhunec pa bo ob 14. uri v Novi Gorici, kjer se bosta v obračunu za prvo mesto spopadla Gorica in Radomlje. Koprčani, ki so še edini neporaženi v drugi ligi, bodo na Bonifiki pričakali Rogaško, pozornost pa bo plenil tudi koroški drugoligaški derbi med Dravogradom in Fužinarjem.