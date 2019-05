Tabor na kolena spravil Gorico in si priigral prednost pred povratno tekmo

Gostitelji so prek Srba Stefana Stevanovića povedli v 14. minuti, a veselje privržencev domačih ni trajalo dolgo. Kapetan Sežane Antonio Azinović je v kazenskem prostoru igral z roko, tako da je glavni sodnik Nejc Kajtazović pokazal na najstrožjo kazen. Enajstmetrovko je uspešno izvedel Etien Velikonja in v 16. minuti priigral izenačenje.

V 40. minuti je Tabor spet povedel, po podaji v kazenski prostor je s strelom z glavo za 2:1 zadel Azinović. V drugem polčasu zadetkov ni bilo, tako da se Sežana na povratno nedeljsko tekmo odpravlja s prednostjo.

Deveterica že znana. Gorica prvič brez prve lige?

Devet članov Prve lige Telekom Slovenije v sezoni 2019/20 je že znanih. To so Maribor, Olimpija, Domžale, Mura, Celje, Aluminij, Rudar, Triglav in aktualni drugoligaški prvak Bravo, zadnjega pa bodo dale dodatne kvalifikacije.

Gorica je na popravnem izpitu. V prvenstvu je prehitela le Krčane, zdaj pa si rešuje prvoligaško kožo proti ambicioznim Kraševcem, ki so v drugi ligi ujeli zmagoviti ritem. Vrtnice so poleg Maribora in Celja edini slovenski klub, ki v 1. SNL nastopa od začetka do danes. Če bi jim Tabor prekrižal načrte, bi se tako končala velika tradicija Gorice.

Fotogalerija s tekme (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Dodatne kvalifikacije: Prva tekma, sreda, 29. maj:

Tabor Sežana : Gorica 2:1 (2:1)

1:0 Stevanović 13., 1:1 Velikonja 16./11m, 2:1 Azinović 40.



Povratna tekma, nedelja, 2. junij:

17.00 Gorica – Tabor Sežana

