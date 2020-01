Maribor izgublja enega najboljših, obeta se milijonski zaslužek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zvezni igralec Maribora Dino Hotić se zelo resno spogleduje z nadaljevanjem kariere v Belgiji. Eden najboljših igralcev Prve lige Telekom Slovenije, ki je lani debitiral v dresu članske reprezentance Bosne in Hercegovine, bi lahko že danes sklenil sodelovanje z belgijskim prvoligaškim klubom Cercle Brugge.

Slovensko nogometno prvenstvo skoraj v vsakem prestopnem roku ostane brez katerega izmed (naj)boljših igralcev, ki se v želji po večjih izzivih, zaslužku in dokazovanju v močnejšem tekmovanju odpravijo v tujino. Začetek leta 2020 je tako zaznamovala možnost odhoda Dina Hotića. Ljubljančan, ki je pred slabim letom zaigral v dresu B slovenske reprezentance pod vodstvom Matjaža Keka, nato pa jeseni debitiral za člansko reprezentanco Bosne in Hercegovine, se odpravlja v Belgijo.

Zanj se je ogrel zadnjeuvrščeni član belgijskega prvenstva Cercle Brugge, v blagajno 15-kratnih slovenskih prvakov pa naj bi po poročanju slovenskega športnega dnevnika EkipaSN kapnilo 1,2 milijona evrov. Da bi lahko do dogovora med slovenskim in belgijskim klubom prišlo že danes, ko bi lahko Hotića v Belgiji čakale obveznosti na zdravniškem pregledu, so prepričani tudi mediji v BiH.

Vijolice prvič na delu v torek

Hotić je lani debitiral v dresu članske reprezentance BiH, ki je pred kratkim dobila novega selektorja Duška Bajevića in bo spomladi nastopila v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2020. Foto: Reuters Klubu, ki prihaja iz ''severnih Benetk'', kakor se je zaradi številnih očarljivih mostov in srednjeveške lepote mesta oprijel naziv mesta Brugge, gori pod nogama. Jesenski del Jupiler lige je končal na zadnjem mestu, v 21 krogih pa zbral le 11 točk. Njegov trener je Nemec Bernd Storck, ki je pred tremi leti na evropskem prvenstvu v Franciji vodil Madžarsko.

Mariborski klub bo v priprave na spomladanski del prvenstva, ki se bo začel 22. februarja z večnim derbijem proti Olimpiji v Ljudskem vrtu, začel jutri. Branilci državnega naslova se bodo danes zbrali na tradicionalni klubski večerji, v torek pa jih čaka prvi trening v letu 2020. Na njem očitno ne bo 24-letnega zveznega igralca, ki se bo tako po slovenskih zelenicah, kjer je v članski konkurenci branil barve Maribora, Veržeja in Krškega, dokazoval v prvi belgijski ligi. Zanj sta se poleg Cercle Brugga zanimala tudi Beveren in Eupen.

Hotić je v 1. SNL odigral 133 tekem in dosegel 20 zadetkov, številni izmed njih pa so izstopali po lepoti in atraktivnosti, saj ni skoparil z evrogoli.

Maribor bo v spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije vstopil 22. februarja proti Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hotić pri Mariboru nosi številko 10, ki je v nogometnem svetu deležna ogromnega spoštovanja. V spomladanskem delu, v katerem bodo vijolice skušale nadoknaditi zaostanek za jesenskim prvakom Olimpijo, bo omenjeno številko očitno nosil nekdo drug.

Atraktiven zadetek Hotića na tekmi proti Rudarju: