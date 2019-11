Maribor je bil v odlični formi in lovil peto prvenstveno zmago v nizu, pred tekmo pa imel v mislih letošnji julij in prvi prvenstveni krog, ko je na istem prizorišču, v Ljudskem vrtu, proti istemu nasprotniku, kranjskemu Triglavu, doživel nepričakovan poraz, ko je pred domačimi navijači izgubil z 1:2. Seveda so bili vsi, ki so prišli na tribune in so imeli na sebi vijoličaste kose oblačil, prepričani, da se kaj takega ne more ponoviti, a se je. Triglav je najprej v prvem delu igre zadel prvič, potem še drugič, v drugih 45 in še nekaj minutah pa se hrabro obranil pred napadi domačih in prišel do treh točk.

"Triglav je dokazal, da gre za ekipo, ki je lahko zelo nevarna v napadu. Tekmo smo začeli dobro in imeli še v tretji minuti dve priložnosti. Tudi potem smo zlahka prihajali v položaje, ko bi morali bolje podati. Imeli smo veliko prometa. To nam je najverjetneje dalo občutek, da se bomo sprehodili, pa dejansko ni bilo tako. Potem smo dobili dva zadetka," je takoj po tekmi govoril Darko Milanič.

Darku Milaniču po novem domačem porazu proti kranjskemu Triglavu seveda ni do smeha. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Darko Milanič: Neverjetno, koliko priložnosti smo zapravili

"V drugem polčasu smo imeli neverjetno veliko situacij, ko bi lahko obrnili rezultat. Jasno smo ob tem puščali veliko prostora v obrambi, a danes je bil očitno tak dan, da bi lahko igrali še ne vem koliko časa, pa ne bi zadeli. Neverjetno koliko priložnosti smo imeli, a nismo izkoristili niti ene," je še povedal trener Maribora, ki je že ob polčasu opravil dve menjavi, ko je na igrišče poslal Marcosa Tavaresa in Andreja Kotnika, na klop pa posadil Jasmina Mešanovića in Alexandruja Cretuja.

"Iskali smo prvi gol in imeli takoj na začetku drugega dela igre zelo lepo priložnost. Pa potem še eno in še eno. Škoda za takšno tekmo," je še povedal po četrtem prvenstvenem porazu Mariborčanov, ki so zamudili priložnost, da vsaj za en dan na lestvici na vrhu zamenjajo vodilno Olimpijo. Ta ima dve točki prednosti in v nedeljo, ko se bo pomerila z mestnim tekmecem Bravom, tudi lepo priložnost, da prednost poviša na pet točk, s tem pa tudi potrdi naslov jesenskega prvaka.

Vlado Šmit je v Ljudskem vrtu dočakal eno največjih zmag na svoji trenerski poti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vlado Šmit se je bal, da se bo ponovila Olimpija

Triglav seveda kotira veliko nižje, a se je z nepričakovanimi tremi točkami odlepil od dna. "Fantom sem rekel, da gredo v Maribor in bodo igrali proti najboljši ekipi v Sloveniji. Rekel sem jim, naj dajo vse od sebe, saj nimajo česa izgubiti. Da gremo igrati sproščeno in se ne branimo, kar smo tudi naredili. Zelo dobro smo igrali na protinapade in imeli priložnosti za še kak gol. Obramba, zvezna vrsta, napad, vratar ... Vse je bilo tako, kot mora biti. Žal mi je, da podobno ne igramo tudi na preostalih tekmah. Ob polčasu sem se bal, da bi hitro prejeli zadetek in se nam zgodi to, kar se nam je zgodilo proti Olimpiji, ko smo vodili z 2:0, a potem izgubili. K sreči smo bili dovolj hrabri in se nam to ni zgodilo. Osvojili smo velike, velike tri točke," pa je bil po tekmi vesel Vlado Šmit, ki sedi na klopi Triglava in je po Dejanu Dončiću, ki mu je to uspelo julija, še drugi trener Kranjčanov v nizu, ki se je veselil polnega izkupička v štajerskem nogometnem hramu.

Drama v Ljudskem vrtu ob zaključku tekme

Tik pred koncem tekme smo bili v Ljudskem vrtu priče neljubim prizorom, ob katerih je bil v središču pozornosti najboljši posameznik Prve lige Telekom Slovenije iz prejšnje sezone Rudi Požeg Vancaš. Nekdanji član Celja, ki je v Maribor prišel pred začetkom sezone, se je namreč sam od sebe zgrudil na igrišču in bil bojda nekaj časa tudi v nezavesti. Ko je prišel k sebi, je ob pomoči zdravniškega osebja Maribora zapustil zelenico, kaj natanko se je z njim zgodilo, pa za zdaj ni znano. Le upamo lahko, da nič boljšega in občasnemu slovenskemu reprezentantu ob tem zaželimo čim več zdravja.



