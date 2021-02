Bomba iz Maribora: Bogatinov in Camoranesi sta preteklost kluba

Iz NK Maribor so sporočili, da so prekinili sodelovanje s športnim direktorjem Oliverjem Bogatinovim in trenerjem Maurom Camoranesijem.

Odločitev vodstva kluba o spremembah v športnem delu po večerni seji upravnega odbora: Oliver Bogatinov ni več športni direktor, Mauro Camoranesi ni več trener NK Maribor.



Novi športni direktor je Marko Šuler, ekipo bo v Sežani vodil Saša Gajser.https://t.co/MEEBhTLZkd#PLTS pic.twitter.com/p8PceaLu35 — NK Maribor (@nkmaribor) February 23, 2021

"Sporočamo odločitev vodstva kluba: po tehtnem premisleku klubskega vodstva in osrednjem vodilu, ko je v ospredju predvsem skrb za dobrobit ter nadaljnji razvoj kluba, je sprejet sklep upravnega odbora o spremembah v športnem delu: Oliver Bogatinov ni več športni direktor, Mauro Camoranesi ni več trener NK Maribor.



Smernice delovanja, ki jih je vodstvo kluba zastavilo ob začetku sodelovanja, niso bile izpolnjene. Znašli smo se v rezultatski krizi, ki traja in trenutno ne zaznavamo znakov sprememb. Zavedamo se specifičnosti priprav, toda ne glede na okoliščine ni opazne nadgradnje dela. Na igrišču ni prisotne energije moštva, zaznati je krizo odnosov v slačilnici, kar je posledica nekomunikacije med igralci in strokovnim štabom. Odločitev je sprejeta z namenom, da se 15-kratni državni prvak vrne k utečenim vrednotam, na katerih smo gradili vrsto let.



Zato je vodstvo kluba sprejelo sklep, da je za vrnitev na pravo pot potrebna sprememba pri vrhu športnega dela strokovne piramide. Oliver Bogatinov ni več športni direktor, Mauro Camoranesi ni več trener NK Maribor. Prav tako je zaključeno tudi sodelovanje s preostalimi člani strokovnega štaba, ki so bili izbrani kot sodelavci dosedanjega trenerja (Andres Roberto Yllana, Miguel Enrique Albino, Fernando Daniel Nowicki, Victor Palacios).



Vsem dosedanjim članom želimo vso srečo in veliko uspehov na nadaljnji poklicni poti," so z izjavo za javnost v poznih torkovih večernih urah presenetili pri NK Maribor.

