Preobrat v Domžalah, lahko Olimpija nadaljuje neverjeten niz?

Deveti krog slovenskega nogometnega prvenstva se je začel z lokalnim derbijem na stadionu, ki ga kot lastno dlan poznajo tako Domžale kot tudi Radomlje. Zmage po preobratu so se s 3:1 veselili nogometaši Domžal. Sobota prinaša spopada v Sežani in Celju, kjer bo vodilna, v tej sezoni nedotakljiva Olimpija naskakovala deveto zaporedno zmago! Če bi ji uspelo, bi izenačila klubski rekord. Prvak Maribor prihaja v nedeljo v Spodnjo Šiško, nato bosta na Fazaneriji obračunala Mura in Koper.

1. SNL, 9. krog: Petek, 9. september:

Domžale : Radomlje 3:1 (0:1)

Durdov 49., 81., Barišić 90.+3; Durdov 44./ag Sobota, 10. september:

15.00 Tabor - Gorica

20.15 Celje - Olimpija Nedelja, 11. september:

15.00 Bravo - Maribor

17.30 Mura - Koper

Sosedski obračun pripadel Domžalčanom

Nogometaši Domžal so na prvi tekmi devetega kroga 1. SNL dokazali, da so gospodarji Športnega parka ob Kamniški Bistrici. Varovanci Simona Rožmana so po preobratu s 3:1 (0:1) ugnali soseda Radomlje in prišli do tretje zmage v tej sezoni, Radomlje pa ostajajo pri desetih točkah.

Domžalčani v prvem polčasu niso pokazali ničesar in so zasluženo zaostajali, besede Rožmana v slačilnici in zamenjave pa so obrodile sadove, v drugem delu so bili domači povsem druga ekipa, ki je prišla do preobrata. Osrednje ime tekme je bil Ivan Durdov, ki je najprej dosegel avtogol, nato pa še dva gola za svojo ekipo.

Domžale so po preobratu slavile s 3:1. Foto: Grega Valančič/Sportida

Radomlje so povedle v 43. minuti, ko je Madžid Šošić z desne strani poslal močan predložek v sredino, kjer je žoga zadela Ivana Durdova, presenetila Mulalića, ki prav tako ni najbolje reagiral. Za avtogol se je Durdov, hrvaški napadalec, oddolžil že takoj na začetku drugega dela, ko je zadel po podaji Enesa Alića z leve strani.

To pa še ni bilo vse od dotlej dvakratnega strelca. Potem ko je Franko Kovačević v 50. minuti zadel zunanji del mreže, ga je nekaj trenutkov pozneje posnemal tudi sam, po strelu ali neposrečeni podaji Mitje Ileniča v 74. minuti pa je sedem minut pozneje svojo ekipo popeljal v vodstvo. Domžalčani so zmago potrdili v sodnikovem dodatku, ko je protinapad zaključil Borna Barišič.

Domžalčani so tako uspešno preboleli boleči poraz v Stožicah, kjer so v nedeljo vodili že z 2:0, le nekaj milimetrov pa jih je delilo še od povišanja prednosti na 3:0.

Vrtnice skrbi neučinkovitost v napadu

Trener Tabora Dušan Kosić si prizadeva, da bi se Kraševci premaknili z repa lestvice. Foto: Vid Ponikvar Nogometna sobota se bo začela na Krasu še z enim lokalnim spopadom. V Sežani bo gostovala Gorica, udarila pa se bosta najslabša oziroma rezultatsko najmanj uspešna kluba v tej sezoni. Tabor se je prejšnji teden spogledoval s sladkim prvencem, prvo zmago v Ljudskem vrtu v zgodovini kluba, a mu je do nje zmanjkalo nekaj minut. Mariborčani so v sodnikovem podaljšku izenačili (2:2), izbranci Dušana Kosića so se morali zadovoljiti z remijem. To je bil že njihov četrti v tej sezoni, toliko jih imata le še Celje in Mura. Kraševci, ki so v zadnjih dneh pripeljali še nekaj neuveljavljenih tujcev, bodo poskušali prekrižati načrte vrtnicam brez kaznovanega Žige Ovsenka.

Pri gostih, ki so v zadnjih sedmih krogih osvojili le dve točki in se zasidrali pri dnu, ne bo Darka Hrke. Glavno skrb za Mirana Srebrniča in sodelavce pomeni strelska suša. Novogoričanom v napadu igra ne steče in ne steče, na zadnjih štirih tekmah so vselej streljali s slepimi naboji. S podobnimi težavami se je v tej sezoni v Sežano odpravil že Bravo, a nato na presenečenje mnogih napolnil mrežo nemočnih češnjic. Bi se lahko v skladu z nepredvidljivostjo nogometa ponovila zgodovina še z Gorico?

Olimpija v Celje po deveto zaporedno zmago

Lahko Celjani kot prvi v tej sezoni vzamejo mero Olimpiji? Foto: Grega Valančič/Sportida Ta konec tedna se bo na slovenskih prvoligaških zelenicah končala uvodna četrtina sezone. Bo Olimpija izenačila klubski rekord in v prvih devetih krogih vzela mero prav vsem mogočim tekmecem? Če bo na seznam ''žrtev'' pridodala še Celjane, bo zbirka popolna, Albert Riera bo premagal vseh devet stanovskih tekmecev. Eden izmed njih, Radovan Karanović, je že nekdanji, mladega Španca pa čaka tokrat prvi obračun z Ukrajincem Romanom Pilipčukom. Celjani s pomočjo tujega kapitala skrbijo za dovolj zajetno blagajno, s katero lahko krepijo zasedbo in v knežje mesto privabljajo igralce, ki na slovenskem prostoru veljajo za nekaj več. Takšni so na primer Nino Kouter, Aljoša Matko in Denis Popović.

Pred njimi je najtežji izziv v sezoni, saj prihaja v goste do zdaj nedotakljiva Olimpija, zaradi kazni pa bodo pogrešali še Ivana Božića. Zmaji rušijo vse ovire pred seboj. To počnejo tudi takrat, ko prejemajo zadetke, kar so na svoji koži zadnjo nedeljo občutili Domžalčani. Mustafa Nukić je ujel strelsko formo, kapetan Timi Max Elšnik se je vrnil na raven, s katero si je nedavno prislužil vpoklic v člansko reprezentanco, poletni novinci, največ jih je prišlo iz Portugalske, so vse bolj uigrani z zasedbo. Bodo pa tokrat imeli zmaji opravka z zelo neugodnim tekmecem, zlasti napadalcem Charlesom Ikwuemesijem, tako da je mogoče v soboto zvečer, temu primerna bi bila lahko številčnost gledalcev na tribunah, pričakovati poslastico kroga.

Španski trener Olimpije Albert Riera lahko dopolni zbirko in premaga vseh devet tekmecev zapored. Foto: Vid Ponikvar

Če bo Olimpija zmagala, bo izenačila klubski rekord v zaporednih zmagah na začetku sezone. Devetkrat je zmagala v sezoni 1994/95, ko je zmaje treniral še Bojan Prašnikar, zmagoviti niz zeleno-belih pa se je, to je zanimivo, končal prav v Celju!

Bravo jo je nazadnje zagodel Mariboru

Trener Maribora Damir Krznar bo v nedeljo prvič, odkar deluje v 1. SNL, gostoval v Ljubljani. Foto: NK Maribor Državni prvaki iz Maribora se spopadajo z mučnim obdobjem, v katerem jim ne gre skoraj nič kot po maslu. Od Evrope so se poslovili, čeprav so imeli na voljo tri zaključne žogice za bogat zaslužek in dolgo jesen, v prvenstvu pa so nabrali tako malo točk, da so na lestvici šele na sedmem mestu. Za vodilno Olimpijo zaostajajo alarmantnih 16 točk. Navijači niso zadovoljni s tistim, kar kaže ekipa, pri srcu je hudo tudi športnemu direktorju Marku Šulerju, saj je prepričan, da lahko zdajšnji kader na igrišču pokaže bistveno več. Konkurenco je (vsaj na treningih) okrepil 18-letni Hrvat Alen Dizdarević, ki ga trener Damir Krznar odlično pozna, saj ga je vodil pri zagrebškem Dinamu. Mladi Hrvat je prišel v Maribor poleti, za zdaj pa nabiral kilometrino le v ekipi do 19 let.

Vijolice se konec tedna odpravljajo v Ljubljano. Prihajajo v Spodnjo Šiško, kjer so nazadnje doživele hud udarec (1:3), ki bi jih skoraj stal državnega naslova. Bravo je končal rezultatsko krizo, na lica trenerja Dejana Grabića se je vrnil nasmešek. Nogometaši ga v zadnjih tednih navdušujejo, vse bolj je zadovoljen z igro v napadu, kar je slaba novica za obrambo Maribora, ki je v tej sezoni neprepoznavna. Vijolice so prejele kar 16 zadetkov, dva na tekmo! Več kot dvakrat od Brava, katerega mreža se je zatresla le sedemkrat.

Otrok Mure prihaja na Fazanerijo, a ...

Uvodno četrtino sezone, v kateri kaže trenutno z naskokom najbolje Olimpiji, bosta končala Mura in Koper. Črno-beli ostajajo veliki dolžniki aktualne sezone, nogometna javnost je glede na kader, s katerim razpolaga Damir Čontala, ter izboljšane igralne pogoje na Fazaneriji pričakovala boljše rezultate. Prvaki iz leta 2021 zelo težko zbirajo zmage. Na osmih tekmah so dočakali le dve, kar je bistveno manj od pričakovanega.

Žiga Laci je začel prvoligaško kariero v dresu Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Koper prihaja v Prekmurje brez Kaheema Parrisa, brez katerega je nedavno doživel boleč poraz na Bonifiki proti Celju. V napadu bo potrebno najti nove načine, kako pretentati obrambno vrsto tekmcev. V zadnji vrsti kanarčkov bi lahko prvič zaigral otrok Mure Žiga Laci. Usoda je hotela, da se bo to zgodilo ravno na stadionu, kjer je naredil prve korake v 1. SNL in s prodajo v Grčijo dobro napolnil blagajno črno-belih.

Koper je v svoje vrste pripeljal tudi nekdanjega najboljšega nogometaša 1. SNL Rudija Požega Vancaša. Belokranjec je blestel pri Celju, malo manj pri Mariboru, nazadnje pa se je dokazoval v Ukrajini in Kazahstanu. Zdaj bo v prvi ligi branil barve pokalnega zmagovalca. Tako se obeta zelo zanimiv zaključek uvodne četrtine 1. SNL, po kateri se bodo prvoligaši usmerili na pokalne izzive.