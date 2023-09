Derbi z atraktivnimi goli, Olimpija tudi brez Elšnika suvereno do zmage

Olimpija je imela v prvem polčasu pet strelov v okvir gola, zadeli so enkrat in vodili z 1:0.

Olimpija je imela v prvem polčasu pet strelov v okvir gola, zadeli so enkrat in vodili z 1:0. Foto: www.alesfevzer.com

Največja tekma, kar jo premore Slovenija

Foto: www.alesfevzer.com Osrednji derbi osmega kroga se je igral v Stožicah in to največji slovenski derbi Olimpija - Maribor. Ljubljančani so bili v vlogi favorita, zmago pa so si še bolj želeli kot dobro popotnico pred debijem v konferenčni ligi - naslednji teden gostujejo v Lillu. Statistika je bila zaveznik zmajev, ki niso izgubili na zadnjih sedmih večnih derbijih, zmagali pa kar na šestih. Gostje so želeli v Ljubljani popraviti slabši vtis z zadnjih tekem, nazadnje so ostali praznih rok pri vodilnem Celju. Na roko jim ni šla poškodba najboljšega strelca Arnela Jakupovića, njegovo vrzel je v prvi postavi poskušal zapolniti portugalski novinec Erico Castro.

Rui Pedro Foto: www.alesfevzer.com Trener Olimpije Joao Henriques je v prvo postavo uvrstil samo dva Slovenca, Matevža Vidovška in Marcela Ratnika. Mustata Nukić je denimo ostal na klopi, kapetana Timija Maxa Elšnika pa zaradi težav s poškodbo ni bilo niti v kadru (več o njegovem stanju iz kluba niso sporočili). Olimpija je od prve minute prevzela pobudo. Najlepšo priložnost je imel Rui Pedro (z glavo v 17. minuti), na drugi strani pa je Vidovšek v 21. branil poizkus Andraža Žinića. V 34. minuti je Rui Pedro vendarle kronal premoč domače ekipe. Zabil je petič v sezoni. In bil je to res izjemen gol. Z leve strani kazenskega prostora je podal David Sualahe, na desni strani pa je žogo silovito potisnil z glavo v desni zgornji kot gola. Ažbe Jug je bil nemočen. Še bolj atraktiven pa bi bil gol Nemanje Motike, ko je v 38. minuti iz obrata streljal iz prve. Če bi seveda zadel, a mu je Jug branil. V zadnjih minutah prvega polčasa je Olimpija povsem onemogočila Maribor in ostalo je 1:0. Razmerje v strelih v okvir gola pa 5 proti 1.

Foto: www.alesfevzer.com V uvodnih minutah drugega polčasa je bilo manj akcije kot v prvem, gostujoči trener je poizkušal tok igre spremeniti z menjavami. Takoj zatem, ko je Xhuliano Skuka v konici napada zamenjal Castra, se je tekma morda že prelomila. V 65. minuti se je po prostem strelu Jorgeja Silve na drugi vratnici povsem sam znašel tokratni kapetan domačih Marcel Ratnik. S svojim drugim golom v sezoni je vodstvo Olimpije povišal na 2:0. S podobnih prekinitev so zmaji to sezono nekajkrat že zadeli. A tekma vendarle še ni bila odločena! Gostje so izkoristili trenutek nezbranosti domačih v obrambi in v 69. minuti je na 1:2 znižal Marin Laušić. Po hitrem protinapadu po boku mu je podal Marko Božić. In dramatične akcije so si nato kar sledile: izvrstnem prosti strel Silve, še boljša obramba Silve, nato lep poizkus Skuke ... Za zadnjih 15 minut tekma pa sta imela trenerja še vsak po svojega izkušenega aduta s klopi: vstopila sta Josip Iličić in Nukić. V 86. minuti je na robu kazenskega prostora povsem odkrit žogo dobil Jan Repas, streljal in prve, a neposredno v naročje Vidovšku. Mariborčani so imeli v zadnji četrtini tekme pobudo, a niso več zadeli.

Končno razmerje v strelih na gol 10:3 za Olimpijo, ki je imela žogo 61-odstotkov igralnega časa. Tako ima na drugem mestu prvenstvene lestvice po peti zmagi zdaj 15 točk, Maribor za njo na četrtem mestu zaostaja štiri točke.

Marcel Ratnik se je takole veselila svojega drugega gola v sezoni. Foto: www.alesfevzer.com

Nazadnje je bilo še kako vroče

Radomlje so na zadnji tekmi z Domžalami zmagale z 1:0. Kako bo v nedeljo? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaško nedeljo bo odprl obračun sosedov v Domžalah. Ko sta se kluba, ki domače tekme igrata na stadionu ob Kamniški Bistrici, pomerila zadnjič, je bilo zelo burno. Domžalčani so imeli takrat vse v svojih rokah, z zmago bi si zanesljivo priigrali evropsko vozovnico. Na igrišču pa niso bili tako uspešni, Radomljani so na koncu zmagali z 1:0, a je rumeno družino razveselila novica, da Koprčani na Bonifiki niso ugnali Mure.

Tako so Domžalčani vendarle šli v Evropo, burne minute vročega spopada sosedov pa je zaznamovala klofuta, ki jo je trener mlinarjev Oliver Bogatinov po besednem spopadu prisolil takratnemu športnemu direktorju Domžal Senijadu Ibričiću. Drago ga je stala, štiri tekme ni smel voditi izbrancev, rezultati pa niso takšni, kakršni so bili še pred nekaj meseci. Radomlje so zbrale le štiri točke, a niso kaj boljše niti Domžale. Dušan Kosić po tem, ko je nasledil Simona Rožmana, še čaka na prvo zmago.

Riera prihaja v Koper kot vodilni na lestvici

Albert Riera je na zadnjem gostovanju na Bonifiki, kot trener Olimpije, poskrbel za vroči "tretji polčas". Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V sklepnem dejanju osmega kroga se bosta na Bonifiki udarila Koper in Celje. Ko na koprskem stadionu gostuje Albert Riera, je ponavadi zelo dramatično. Ko je v Kopru nazadnje gostoval z Olimpijo, je dvoboj postregel še s "tretjim polčasom", incidentom, polnim žaljivk in obtoževanj med Špancem in vodstvom koprskega kluba. V nedeljo prihaja Riera v Koper kot trener vodilnega Celja, a bo Slovenija priča pravemu spopadu moštev z vrha, saj se kanarčkom nasmihajo še tri točke, ki jim jih je za zeleno mizo po neodigrani tekmi z Rogaško dodelila nogometna zveza.

Gostje prihajajo z zelo široko paleto igralcev in najbolj kakovostno klopjo v 1. SNL, ki jo je nedavno okrepil še Romun Marco Dulca, tako da se izostanek kapetana Denisa Popovića, ki je pred davnimi leti nastopal tudi v dresu Kopra, ne bi smel kaj prida poznati. Gostitelji so pred dnevi pripeljali odmevno okrepitev. Po letih, preživetih v Italiji, se je na Bonifiko vrnil otrok klub Enej Jelenič. Morda debitira že v nedeljo zvečer, zmaga pa bi bila še slajša, saj Celjani pod vodstvom Španca v 1. SNL še niso izgubili. Na vodilnem položaju nameravajo ostati do konca.

Prva zmaga za Rogaško

Začelo se je v soboto v Kidričevem. Ko sta se Aluminij in Rogaška na tem stadionu nazadnje pomerila za točke, je bilo to še v sklopu druge lige. V Kidričevem so se takrat zmage veselili gostje, prav ta scenarij pa se je ponovil tudi tokrat, ko sta se stara štajerska znanca pomerila kot prvoligaša. Rogaška je zmagala z 2:1.

Prva prvoligaška zmaga za Rogaško Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

Rogaška, ki je v zadnjih dneh v svoje vrste pripeljala Jana Andrejašiča, je povedla že v drugi minuti, ko je malce z leve strani sam pred vratarjem z diagonalnim strelom zadel Vice Miljanić. Izkušeni Žan Benedičič je nato v 14. minuti podal do Nejca Gradišarja, ki je stekel za domačo obrambo ter matiral domačega čuvaja mreže Sama Pridgarja za 2:0. Za Gradišarja je bil to prvoligaški prvenec. Daniel Skiba je v 76,. minuti znižal zaostanek domačih, a so ti še četrtič zapovrstjo izgubili in zdrsnili na predzadnje mesto prvenstvene lestvice, Slatničani pa so napredovali na osmo.

Mura z igralcem manj do točke

Prvoligaški spored se je nadaljeval v Murski Soboti, kjer je na trenerskem stolčku prvakov iz leta 2021 debitiral Vladimir Vermezović. Pri Muri so želeli šok terapijo, ki bi predramila nogometaše in začela navijače razvajati z boljšimi rezultati. Do te tekme so bili Prekmurci zelo neprepričljivi. Dvakrat so zmagali kar štirikrat izgubili, na lestvici pa jim je Bravo bežal za štiri točke. Novi trener Mure ima bogate izkušnje iz tujine, deloval je tudi na jugu Afrike in v ZAE.

Nogometaši Mure so se prvi veselili, na koncu pa remizirali z Bravom. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

In začetek je bil za črnobele več kot odličen, saj so z golom Roka Jurišiča povedli že v šesti minuti. Nadaljevanje pa nekaj manj, saj so v 12. ostali z deseterico na igrišču. Rdeči karton je dobil Leard Sadriu. Tako je imel v nadaljevanju prvega polčasa več strelov proti golu Bravo, a je po 45 minutah (in minuti sodnikovega dodatka) ostalo 1:0 za domače. Tako je ostalo vse do 79. minute, ko pa je za izenačenje poskrbel Luka Štor. Tekma se je tako končala z delitvijo točk.

