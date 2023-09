Pestro, kot že dolgo ne!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborski navijači na večnih derbijih v Stožicah se že dolgo niso veselili zmage. Vijolice so na zadnjih sedmih gostovanjih pri Olimpiji osvojile le eno točko.

Mariborski navijači na večnih derbijih v Stožicah se že dolgo niso veselili zmage. Vijolice so na zadnjih sedmih gostovanjih pri Olimpiji osvojile le eno točko. Foto: Sportida

Po reprezentančnem premoru, ki je navijače Kekove čete navdal z veliko zadovoljstva, bo znova v ospredju klubski nogomet. Konec tedna prinaša večni derbi, prestižni obračun slovenskih velikanov v Stožicah, na katerega se branilec naslova Olimpija v dvoboj z Mariborom podaja v vlogi favorita. Prvoligaško dogajanje se bo začelo v Kidričevem, kjer bosta prvo zmago lovila štajerska znanca Aluminij in Rogaška, Mura bo izhod iz krize iskala proti Bravu, v Domžalah pa se v nedeljo obeta vroči sosedski obračun. Vodilno Celje bo v sklepnem dejanju osmega kroga gostovalo pri prav tako ambicioznem Kopru, tako da se obeta imeniten konec tedna za nogometne sladokusce.

1. SNL, 8. krog:

Sobota, 16. september:

Kdo bo zmagal prvič?

Robert Pevnik je v prejšnji sezoni v 2. SNL zaostal le za Rogaško, a nato v dodatnih kvalifikacijah v slabo voljo spravil Gorico. Foto: Vid Ponikvar Začelo se bo v soboto ob 15. uri v Kidričevem. Ko sta se Aluminij in Rogaška na tem stadionu nazadnje pomerila za točke, je bilo to še v sklopu druge lige. V Kidričevem so se zmage veselili gostje. V obeh taborih se zavedajo ogromnega vložka. Točke bodo štele dvojno, štajerska soseda bosta lovila prvo zmago v tej sezoni. Kidričani prek trenerja Roberta Pevnika samozavestno sporočajo, da jim obstanek v prvoligaški druščini ne bi smel predstavljati večjih težav.

Zadnjih se vse od začetka sezone otepajo črno-beli iz Rogaške Slatine. Osvajajo najmanj točk, so na zadnjem mestu, za dodatne skrbi in jezo je poskrbel še spor z Nogometno zvezo Slovenije (NZS). Zato bi zmaga v Kidričevem črno-belim pomenila ogromno, tudi zaradi tega, ker bodo nato končno zaigrali v svojem mestu in nanizali kar tri domače tekme (Mura, Bravo in Olimpija). Takrat pa bodo izbranci Oskarja Drobneta končno računali na pomoč 12. igralca, ki je bila v Krškem izražena v manjši meri, kot bi bila sicer na domačem objektu.

Lahko Srb popelje Muro višje?

Srbski strateg Vladimir Vermezović bo v soboto prvič vodil Muro. Foto: NŠ Mura Ob 17.30 se bo prvoligaški spored nadaljeval v Murski Soboti, kjer bo na vročem trenerskem stolčku prvakov iz leta 2021 debitiral Vladimir Vermezović. Bo Mura s tem priredila šok terapijo, predramila nogometaše in začela navijače razvajati z boljšimi rezultati? Za zdaj so Prekmurci v tej sezoni zelo neprepričljivi. Dvakrat so zmagali, a kar štirikrat izgubili, na lestvici pa jim ljubljanski Bravo beži za štiri točke.

Novi trener Mure ima bogate izkušnje iz tujine, deloval je tudi na jugu Afrike in v ZAE, zdaj pa se prvič v karieri sooča z izzivi slovenskega klubskega nogometa, kjer se bo v prvem obračunu nameril na mlajšega stanovskega kolega Aleša Arnola, ki mu gre več kot odlično. Mura ima najbolj ranljivo obrambo tekmovanja, na dvoboj prejema več kot dva zadetka, obračuni Brava pa tudi v tej sezoni ne postrežejo z večjim številom golov. Bo morda v soboto drugače?

Največja tekma, kar jo premore Slovenija

Olimpija je nazadnje v Ljubljani 16. aprila premagala Maribor in si zagotovila naslov prvaka. Foto: Sportida Osrednji derbi osmega kroga bo zagotovo odigran v Stožicah. Čeprav prodaja vstopnic ne poteka tako uspešno, kot bi si želeli v Zmajevem gnezdu, bodo zagotovo tribune največjega slovenskega nogometnega objekta na največjem slovenskem klubskem derbiju, glede na preostale tekme, nadpovprečno polne. Olimpija vstopa v dvoboj kot favorit. V začetku sezone je prikazala boljši nogomet, ob reprezentančnem premoru si je lahko spočila in okrepila moči po zahtevnih evropskih nastopih, v obračun pa vstopa s privilegiranim statusom. V sredo jo namreč v uvodnem krogu skupinskega dela konferenčne lige čaka gostovanje pri francoskem velikanu Lillu.

Joao Henriques si želi, da bi si njegovi varovanci, med katerimi izstopata slovenska reprezentanta Timi Max Elšnik in Matevž Vidovšek, z zmago nad Mariborom priigrali lepo popotnico pred francoskim izzivom. Olimpija je z zadnjo zmago v Prekmurju (3:1) nakazala, da je zmožna vrhunsko nastopati na dveh vzporednih frontah. Statistika je zaveznik zmajev, ki niso izgubili na zadnjih sedmih večnih derbijih, zmagali pa kar na šestih.

Joao Henriques bo prvič izkusil čar večnega slovenskega derbija, že v sredo pa ga čaka evropska poslastica v Franciji. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Gostje želijo v Stožicah popraviti slabši vtis z zadnjih tekem. V uvodu prvenstva so nizali zmage, na roko jim je šel tudi razpored, saj so imeli opravka s slabšimi tekmeci, po spodrsljaju z Rogaško, ko so v Krškem zapravili vodstvo z 2:0, pa je Krznarjeva četa na naslednjih tekmah osvojila le še točko. Nazadnje je ostala praznih rok na štajerskem derbiju pri vodilnem Celju.

Damir Krznar je na zadnjih treh tekmah osvojil le dve točki. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tokrat se ji ponuja priložnost, da bi izkoristila obremenjenost Olimpije z zgoščenim tekmovalnim urnikom in pogledovanje na spektakel v Lille. "Ni lepšega, ko sam odločaš o svoji usodi. Moramo se zavedati, da pomoči od zgoraj ne bo. Če bo, pa jo moraš sam izzvati. Zato velja v soboto in na vseh prihodnjih tekmah: nikoli ne obupaj in ne odnehaj," pred srečanjem sporoča hrvaški strateg Maribora.

V taboru vijolic doživljajo derbi v Stožicah kot priložnost za prelomnico, ki bi Mariborčane znova popeljala proti vrhu. Na roko jim ne gre poškodba najboljšega strelca Arnela Jakupovića, njegovo vrzel pa bi lahko skušal zapolniti portugalski novinec Erico Castro.

Nazadnje je bilo še kako vroče

Radomlje so na zadnji tekmi z Domžalami zmagale z 1:0. Kako bo v nedeljo? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaško nedeljo bo odprl obračun sosedov v Domžalah. Ko sta se kluba, ki domače tekme igrata na stadionu ob Kamniški Bistrici, pomerila zadnjič, je bilo zelo burno. Domžalčani so imeli takrat vse v svojih rokah, z zmago bi si zanesljivo priigrali evropsko vozovnico. Na igrišču pa niso bili tako uspešni, Radomljani so na koncu zmagali z 1:0, a je rumeno družino razveselila novica, da Koprčani na Bonifiki niso ugnali Mure.

Tako so Domžalčani vendarle šli v Evropo, burne minute vročega spopada sosedov pa je zaznamovala klofuta, ki jo je trener mlinarjev Oliver Bogatinov po besednem spopadu prisolil takratnemu športnemu direktorju Domžal Senijadu Ibričiću. Drago ga je stala, štiri tekme ni smel voditi izbrancev, rezultati pa niso takšni, kakršni so bili še pred nekaj meseci. Radomlje so zbrale le štiri točke, a niso kaj boljše niti Domžale. Dušan Kosić po tem, ko je nasledil Simona Rožmana, še čaka na prvo zmago.

Riera prihaja v Koper kot vodilni na lestvici

Albert Riera, ki je v preteklosti nosil tudi dres Kopra, je na zadnjem gostovanju na Bonifiki, takrat še kot trener Olimpije, poskrbel za vroči "tretji polčas". Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V sklepnem dejanju osmega kroga se bosta na Bonifiki udarila Koper in Celje. Ko na koprskem stadionu gostuje Albert Riera, je ponavadi zelo dramatično. Ko je v Kopru nazadnje gostoval z Olimpijo, je dvoboj postregel še s "tretjim polčasom", incidentom, polnim žaljivk in obtoževanj med Špancem in vodstvom koprskega kluba. V nedeljo prihaja Riera v Koper kot trener vodilnega Celja, a bo Slovenija priča pravemu spopadu moštev z vrha, saj se kanarčkom nasmihajo še tri točke, ki jim jih je za zeleno mizo po neodigrani tekmi z Rogaško dodelila nogometna zveza.

Gostje prihajajo z zelo široko paleto igralcev in najbolj kakovostno klopjo v 1. SNL, ki jo je nedavno okrepil še Romun Marco Dulca, tako da se izostanek kapetana Denisa Popovića, ki je pred davnimi leti nastopal tudi v dresu Kopra, ne bi smel kaj prida poznati. Gostitelji so pred dnevi pripeljali odmevno okrepitev. Po letih, preživetih v Italiji, se je na Bonifiko vrnil otrok klub Enej Jelenič. Morda debitira že v nedeljo zvečer, zmaga pa bi bila še slajša, saj Celjani pod vodstvom Španca v 1. SNL še niso izgubili. Na vodilnem položaju nameravajo ostati do konca.

1. SNL, 7. krog:

Sobota, 16. september:

Nedelja, 17. september:

Lestvica: