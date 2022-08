Olimpija ostaja brezhibna

Sedmi krog 1. SNL, ki se je začel z visoko zmago Brava v Sežani, nadaljeval s slavjem Celja proti Gorici, končal pa se bo v nedeljo v Murski Soboti, prinaša kar nekaj zanimivih vprašanj. Vodilna Olimpija je tudi brez poškodovanega Matevža Vidovška danes zadržala stoodstotni izkupiček proti Radomljam (2:1). Branilec naslova Maribor bo v nedeljo poskušal prekiniti krizo in pozdraviti prvo zmago po več kot mesecu dni. Vijolice, ki so v četrtek sklenile evropsko sezono, čaka v derbiju kroga še kako zahtevno gostovanje pri Muri.

Olimpija : Radomlje 2:1 (1:0)

Nukić 25., Kvesić 56./11-m; Nuhanović 90+5/11-m; RK: Guček 55./Radomlje 90+5 minuta - No, pa se je zatresla še mreža mladega ljubljsanskega vratarja Denisa Pintola, častni zadetek za Radomlje je z enajstih metrov dosegel Sandi Nuhanović. Sodnik je najstožjo kazen gostom dosodil po prekršku Matea Karamatića. 53. minuta – Mustafa Nukić je v kazenskem prostoru Radomelj prejel lepo podajo, s prekrškom pa ga je ustavil Luka Guček. Temu je sodnik srečanja Matej Jug po ogledu posnetka pokazal rdeč karton, Olimpiji pa dosodil strel z enajstih metrov. Najstrožjo kazen je v vodstvo z 2:0 spremenil Mario Kvesić. 25. minuta - Mrežo gostujočega vratarja Emila Velića je zatresel Mustafa Nukić! Portugalec Samuel Pedro si je izboril žogo v kazenskem prostoru Radomelj, jo podal Mariu Kvesiću, ta pa je poslal predložek pred vrata gostov, ki ga je prestregel Nukić in z glavo zadel za 1:0. Začetni postavi:

Olimpija: Pintol, Sualehe, Milović, Ratnik, Lasickas, Doffo, Elšnik, Kvesić, Samuel, Sešlar, Nukić Radomlje: Velić, Marković, Vrhovac, Guček, Ševelj, Nuhanović, Čuić M., Cerar, Tahiraj, Sokler, Hadžić

Prebujeni Bravo pokvaril slovo kapetana Tabora

Prvoligaška karavana se je v 7. krogu Prve lige Telemach najprej ustavila na Krasu, kjer je gostoval ljubljanski Bravo.

Fotogalerija s tekme v Sežani, foto Vid Ponikvar:

1 / 17 2 / 17 3 / 17 4 / 17 5 / 17 6 / 17 7 / 17 8 / 17 9 / 17 10 / 17 11 / 17 12 / 17 13 / 17 14 / 17 15 / 17 16 / 17 17 / 17

Drzna napoved direktorja Tabora Davorja Škerjanca, ki je pred začetkom sezone navkljub skromnim predhodnim rezultatom v letu 2022 dejal, kako bodo rdeče-črni s pomlajeno zasedbo znova pokvarili načrte marsikateremu favoritu, se je izkazala za resnično. Kraševci so bili pod vodstvom Dušana Kosića neporaženi že štiri tekme zapored in če bi namesto remijev zbrali še kakšno zmago več, bi bili že blizu vrha, tako pa so se namestili v varno sredino.

A niz Tabora ni trajal večno. V petek ga je prekinil Bravo in to na zelo brutalen način. Mladi ljubljanski klub je na Kras prišel z željo, da se prebudijo strelci v napadu - Šiškarji so v tej sezoni do današnje tekme dosegli le en zadetek, s čimer so bili z naskokom najslabši v ligi - in ta se jim je uresničila. Izdatno.

Donedavni kapetan Tabora Erik Salkić je sklenil nogometno kariero pri 35 letih. Foto: Vid Ponikvar

Izbranci Dejana Grabića so namreč kar štirikrat zatresli mrežo Sežančanov in tako malce pokvarili slovesnost na stadionu Rajka Štolfa. Gledalcem je namreč v slovo pomahal Erik Salkić. Dolgoletni znanec 1. SNL, tudi kapetan Tabora, zapušča zelenice pri 35 letih.

Celjani do zmage v izdihljajih srečanja

Celjani so prišli do druge zmage v tej sezoni in na lestvici poskočili na tretje mesto. Foto: Vid Ponikvar Celjani so po dramatičnem boju, zmagovalec je bil odločen v zadnjih sekundah srečanja, osvojili tri točke proti Gorici. Varovanci Romana Pilipčuka so se po zmagi nad vrtnicami (1:0) zavihteli v zgornjo polovico razpredelnice. Proti vrtnicam, ki so v zadnjih šestih krogih osvojile le točko, so upravičili vlogo favorita, zmagoviti gol pa dosegli šele globoko v sodnikovem dodatku z bele točke. Na seznam strelcev se je vpisal Vasilije Janjičić.

Celjani so bili večji del srečanja boljši tekmec, Nene Gbamble pa je 20 minut pred koncem srečanja zatresel tako vratnico kot tudi prečko. Slovenski prvaki iz leta 2020 so se povzpeli na mesta, kjer se delijo evropske vozovnice. To pa je tudi osnovni cilj vodstva kluba, enega redkih, ki je na sončni strani Alp zmožno omogočiti dražje nakupe želenih okrepitev.

Novogoričani v nadaljevanje sezone sicer vstopajo okrepljeni, med drugim se jim je pridružil tudi Hrvat Miroslav Iličić, ki se v prejšnji sezoni ni naigral v knežjem mestu. Proti nekdanjim soigralcem je zaigral od 66. minute.

Koprčani v Domžale brez predsednika

Domžale so pod vodstvom Simona Rožmana na zadnjih štirih krogih osvojile osem točk in se zavihtele v zgornjo polovico razpredelnice. Foto: Grega Valančič/Sportida V soboto zvečer bo zelo zanimivo v Domžalah. Ko je rumena družina nazadnje odigrala domačo tekmo, je premagala Maribor (3:2), ceno že šestega zaporednega poraza vijolic pa je z odhodom plačal Radovan Karanović. Da bi se kaj podobnega ponovilo v nedeljo, ko bo v mestu ob Kamniški Bistrici gostoval Koper z Zoranom Zeljkovićem, enostavno ne gre verjeti. Koprčani so zelo zadovoljni z delom Ljubljančana, ki na lestvici zaostaja le za Olimpijo. V tej sezoni mu gre zelo dobro, idilo sta zmotila le dva dogodka.

Nesrečen izpad iz Evrope proti Vaduzu, ki je pozneje še dvignil formo ter senzacionalno izločil Konyaspor in dunajski Rapid ter se prvič v zgodovini Liechtensteina uvrstil v skupinski del evropskega tekmovanja, ter zadnji domači poraz proti Olimpiji (0:2). Po njem je bilo veliko govora o sporni odločitvi sodnika Slavka Vinčića, ko bi lahko po posredovanju Matevža Vidovška (slednji se je takrat poškodoval) nad Kaheemom Parrisom pokazal na belo točko. To je najbolj razburilo predsednika Kopra Anteja Guberca, ki zaradi kazni disciplinskega sodnika ne bo smel spremljati kanarčkov na dveh tekmah, začenši s tisto v Domžalah.

Izbranci Simona Rožmana so ujeli ugoden rezultatski niz, v zadnjih štirih nastopih so osvojili osem točk, mlada hrvaška napadalca Franko Kovačević in Ivan Durdov pa sta vse nevarnejša. Koper bo po drugi strani odigral prvo tekmo po tem, ko je tudi uradno ostal brez obrambnega stebra Žana Žužka.

Mariborčani niso zmagali že devet tekem zapored!

Mura je v zadnjem prvoligaškem nastopu v Spodnji Šiški premagala Bravo z 1:0, Matko Obradović pa je prvič ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Nedelja prinaša vedno zanimiv prekmursko-štajerski nogometni spopad. Prvič, odkar je na Fazaneriji zaživela nova igralna površina, tribune pa so zdaj bližje dogajanju na zelenici, bo v Murski Soboti gostoval državni prvak Maribor. Ko so se vijolice nazadnje mudile v Prekmurju, so v zadnjem krogu prejšnje sezone s 3:1 odpravile ''nemotivirane'' črno-bele in se veselile prve kante po treh sušnih letih.

Le nekaj mesecev pozneje se Mariborčani spopadajo s skrb vzbujajočo krizo, saj niso premagali tekmeca na že devetih zaporednih tekmah. S tem so izenačili rekordni niz brez zmage v času državne samostojnosti, ki so ga dosegli leta 1995.

Mariborčani to poletje že vse od domače zmage nad Gorico (23. julij) čakajo na trenutek, ko bi se lahko razveselili zmage. Na lestvici so padli na skromno predzadnje mesto, novi trener Damir Krznar pa je z remijem proti Celju vsaj nekoliko popravil izkupiček. Le nekaj dni pozneje pa je Maribor po bolečem porazu v Romuniji izpadel iz Evrope. Hrvaški strateg je izbrancem očital pomanjkanje drznosti, poguma. V nedeljo ga pričakuje proti Muri bistveno več.

Mariborčani so v četrtek po porazu z 0:1 v Cluju sklenili evropsko sezono. Foto: Guliverimage

Če bo tako, bi lahko ljubitelji atraktivnega nogometa prišli na svoj račun, saj v tej sezoni na tekmah Mure še zdaleč ni dolgočasno. Slovenski prvak iz leta 2021 ima najboljši napad, a tudi drugo najslabšo obrambo v ligi! Dal je 11 zadetkov, prejel jih je prav toliko! Zato je bilo veselje Matka Obradovića, ko je v zadnji tekmi ostal nepremagan v Spodnji Šiški, nogometaš Žan Trontelj je pri tem zastreljal najstrožjo kazen, še toliko večje. Zdaj prihaja k Muri v goste Maribor, ki je na šestih tekmah prejel kar 14 zadetkov, s čimer je najslabši v prvenstvu. Na tekmo prejema več kot dva zadetka, zato čaka Krznarja v naslednjih dneh še ogromno dela.

1. SNL, 7. krog: Petek, 26. avgust:

Tabor : Bravo 0:4 (0:1)

Kurtović 6., Kramarić 56., Nsana 69., Štor 73.; R.K.: Ovsenek 90.+2/Tabor



Celje : Gorica 1:0 (0:0)

Janjičić 90.+5/11-m Sobota, 27. avgust:

Olimpija : Radomlje 2:1 (1:0)

Nukić 25., Kvesić 56./11-m; Nuhanović 90+5/11-m; RK: Guček 55./Radomlje



20.15 Domžale - Koper Nedelja, 28. avgust:

17.30 Mura - Maribor