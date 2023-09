VAR razveljavil dva gola, zmagi Bravu in Kopru

Prvoligaški nogometni spored se je začel v Šiški, kjer je Bravo z 2:0 premagal Aluminij. V Domžalah so Koprčani zmagali z 2:1, tudi na tej tekmi je en gol razveljavil VAR. Nedelja ponuja dve poslastici, štajerski derbi v Celju ter gostovanje Olimpije na Fazaneriji. Bo pa odigrana tudi tekma med Rogaško in Radomljami, čeprav je Rogaška ostala brez predsednika Bojana Jeršečiča in je sprva napovedala bojkot.

Domžale gostijo Koper

Maks Barišić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Domžalah sta se v trenerskih vlogah udarila nekdanji "učitelj in učenec" Dušan Kosić in Zoran Zeljković. Pred leti sta sodelovala pri Celju. Proti nekdanjim soigralcem bi lahko zaigral novopečeni napadalec Domžal, povratnik Dario Kolobarić. Tekmo je začel na klopi. V prvem polčasu so imeli več od igre Koprčani, ki so zatresli tudi okvir vrat, že v peti minuti pa je za 1:0 zadel Maks Barišić. To je njegov drugi gol v sezoni, po težki poškodbi izpred leta dni se vrača v staro formo. Domžalam je zabil že četrtič, nobenemu drugemu klubu večkrat.

V 40. minuti je Koper vodstvo podvojil, zadel je izkušeni Nik Omladić. A oglasila se ja VAR-soba. Akcija za gol se je začela s prekrškom in sodniki so gol razveljavili. Bede Osuji je z roko udaril Jana Đapa. Slednji je le tri minute pozneje zabil za Domžale. Njegov drugi gol sezone. Namesto 2:0 za Koper je bilo tako ob polčasu 1:1. A Koprčani so v drugem polčasu znova našli pot do gola nasprotnika, v 62. minuti je po podaji Omladića na 2:1 povišal Matej Palčič. To je bil tudi končni izid. Zaslužena zmaga Kopra, ki je imel tudi več strelov na gol (sedem proti trem). S peto zmago na šestih tekmah so Primorci zdaj nova vodilna ekipa lige (vsaj za 24 ur).

Gol Aluminija v tretji minuti, a ...

Bravo je na lestvici tri mesta pred Aluminijem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaški klubi igrajo zadnjič pred reprezentančnim premorom. Sedmi krog se je začel v Ljubljani. Bravo, ki je v petih nastopih zbral sedem točk, kar zadošča za zgornjo polovico lestvice, je gostil Aluminij. V obeh taborih imajo nekaj poletnih novincev. V Ljubljano se je vrnil nekdanji up Olimpije Martin Pečar, pri zasedbi iz Kidričevega, ki je ostala brez vročega Marka Bresta, pa zdaj računajo na Tina Matića, ki ga je Aluminiju do konca sezone posodilo vodilno Celje. Ne en in ne drugi priložnosti za igro še nista dobila.

Po podaji iz kota so Kidričani zadeli že v tretji minuti tekme, z glavo je zadel Tin Martić. Tri minute pozneje je glavni sodnik dobil klic iz VAR-sobe, tudi sam si je ogledal posnetek in šest minut po zadetku razsodil, da ta ne velja. Šlo naj bi za prepovedan položaj. Ostalo je 0:0. Izenačen prvi polčas z malo priložnostmi je pripadel domačim. Matej Poplatnik vratarja Sama Pridgarja v 36. minuti ni premagal, je pa odbito žogo dobil Gal Puconja in jo potisnil v gol. Njegov prvi zadetek v prvi ligi. Poplatnik tudi v drugem polčasu ni in ni mogel premagati Pridgarja. Gašper Trdin pa je 20 minut pred koncem tekme potrdil zmago Brava (2:0).

Štajerski derbi v Celju

V Celju se bosta pomerila najboljša strelca sezone, Aljoša Matko (Celje) in Arnel Jakupović (Maribor). Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Nedeljski spored ponuja dve poslastici. Štajerski derbi med Celjani in Mariborčani bi lahko prijetno napolnil tribune stadiona Z'dežele. Izbrancem Alberta Riere gre na slovenskih zelenicah imenitno, vodilni položaj, ki so ga prevzeli v četrtem krogu, bi radi zadržali do konca sezone. Zaradi brutalnega evropskega ritma se je v taboru Celja naselila utrujenost, ki je plačala krut davek v drugem polčasu četrtkovega spopada z Maccabijem, a ima španski strateg na voljo dovolj kakovostnih menjav, s katerimi bi lahko obdržal zavidljivo visoko raven kakovostne igre proti tekmecu iz mesta ob Dravi.

Za Maribor prihaja tekma resnice. V začetku sezone so imele vijolice "lahkoten" tekmovalni spored, saj so se bolj ali manj merili proti tekmecem iz spodnjega dela razpredelnice. Po uvodnih treh zmagah so nastopili prvi znaki ranljivosti, zaporedna remija proti Rogaški in Domžalam, ki sta dala misliti Damirju Krznarju in sprožila nemalo vprašanj o tem, kakšni so resnični dometi aktualnega kadra vijolic. Pravi odgovor na to vprašanje bo podalo nedeljsko gostovanje v Celju. Dvoboj se bo začel ob 17.30, glavni sodnik bo David Šmajc.

Evropska Olimpija v Murski Soboti

Sklepno dejanje sedmega kroga, po katerem bo sledil reprezentančni premor, bo v nedeljo zvečer v Prekmurju. Mura verjame, da je prebrodila najhujše v tej sezoni. Želi se čimprej vrniti v zgornjo polovico razpredelnice in se priključiti boju za Evropo. Tokrat se bosta pod žarometi na Fazaneriji pomerila edina slovenska kluba, ki sta oziroma še bosta imela čast nastopati v skupinskem delu konferenčne lige.

Mura bo poskušala v nedeljo prekrižati načrte branilcem naslova iz Ljubljane. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zmaji so se v četrtek dostojno poslovili od play-offa evropske lige, v Bakuju niso razočarali proti Qarabagu (1:1), zdaj pa se želijo posvetiti še domačemu tekmovanju, v katerem za vodilnimi Celjani zaostajajo že štiri točke. Trener Joao Henriques upa, da bo obrambna vrsta pokazala bistveno več, kot je na zadnjih prvoligaških obračunih z Aluminijem in Celjani, ko je prejela kar osem zadetkov!

