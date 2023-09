Aluminij prvič brez Bresta, Rogaška bo igrala

Sobotni prvoligaški nogometni spored se bo začel ob 15. uri v Šiški, nadaljeval v Domžalah, kjer lahko Koper skoči na prvo mesto, nedelja pa ponuja dve poslastici, štajerski derbi v Celju ter gostovanje prvaka Olimpije na Fazaneriji. Tekma med Rogaško in Radomljami v nedeljo bo, čeprav je Rogaška ostala brez predsednika Bojana Jeršečiča in sprva napovedala bojkot.

Začelo se bo v Ljubljani, nadaljevalo v Domžalah

Bravo je na lestvici tri mesta pred Aluminijem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaški klubi se bodo predstavili še zadnjič pred reprezentančnim premorom. Sedmi krog se bo začel v soboto ob 15. uri v Ljubljani. Bravo, ki je v petih nastopih zbral sedem točk, kar zadošča za uvrstitev v zgornjo polovico razpredelnice, bo pričakal Aluminij. V obeh taborih bi lahko predstavili nekaj poletnih novincev. V Ljubljano se je po dolgem času vrnil nekdanji up Olimpije Martin Pečar, pri zasedbi iz Kidričevega, ki je ostala brez vročega Marka Bresta, pa bi se lahko prvič predstavil Tin Matić, ki ga je Aluminiju do konca sezone posodilo vodilno Celje.

Ob 17.30 se bo začel dvoboj v Domžalah, na katerem se bosta v trenerskih vlogah udarila nekdanji "učitelj in učenec" Dušan Kosić in Zoran Zeljković. Pred leti sta sodelovala pri Celju. Rumena družina se bo po nizu zahtevnih tekem, na katerih je trdo prodala kožo Celjanom in Olimpiji (poraza z 1:2), nato pa jo zagodla Mariboru (1:1 v Ljudskem vrtu), pomerila s tekmecem, ki letos ni nastopal v Evropi. Proti nekdanjim soigralcem bi lahko zaigral novopečeni napadalec Domžal, povratnik Dario Kolobarić, Kosić je v zaključku prestopnega roka pripeljal tudi nekdanjega varovanca iz Sežane Toma Alena Tolića. Koprčani so po zmagi za zeleno mizo nad Rogaško (3:0) na lestvici poskočili na drugo mesto, z uspešno predstavo v mestu ob Kamniški Bistrici pa bi se lahko začasno povzpeli celo na vrh. Pri kanarčkih bi lahko debitiral kazahstanski reprezentant Ramazan Orazov, ki ga jeseni podobno kot Kekovo četo čakajo dokazovanja v kvalifikacijski skupini H za Euro 2024.

Štajerski derbi v Celju

V Celju se bosta pomerila najboljša strelca sezone, Aljoša Matko (Celje) in Arnel Jakupović (Maribor). Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Nedeljski spored ponuja dve poslastici. Štajerski derbi med Celjani in Mariborčani bi lahko prijetno napolnil tribune stadiona Z'dežele. Izbrancem Alberta Riere gre na slovenskih zelenicah imenitno, vodilni položaj, ki so ga prevzeli v četrtem krogu, bi radi zadržali do konca sezone. Zaradi brutalnega evropskega ritma se je v taboru Celja naselila utrujenost, ki je plačala krut davek v drugem polčasu četrtkovega spopada z Maccabijem, a ima španski strateg na voljo dovolj kakovostnih menjav, s katerimi bi lahko obdržal zavidljivo visoko raven kakovostne igre proti tekmecu iz mesta ob Dravi.

Za Maribor prihaja tekma resnice. V začetku sezone so imele vijolice "lahkoten" tekmovalni spored, saj so se bolj ali manj merili proti tekmecem iz spodnjega dela razpredelnice. Po uvodnih treh zmagah so nastopili prvi znaki ranljivosti, zaporedna remija proti Rogaški in Domžalam, ki sta dala misliti Damirju Krznarju in sprožila nemalo vprašanj o tem, kakšni so resnični dometi aktualnega kadra vijolic. Pravi odgovor na to vprašanje bo podalo nedeljsko gostovanje v Celju. Dvoboj se bo začel ob 17.30, glavni sodnik bo David Šmajc.

Evropska Olimpija v Murski Soboti

Sklepno dejanje sedmega kroga, po katerem bo sledil reprezentančni premor, bo v nedeljo zvečer v Prekmurju. Mura verjame, da je prebrodila najhujše v tej sezoni. Želi se čimprej vrniti v zgornjo polovico razpredelnice in se priključiti boju za Evropo. Tokrat se bosta pod žarometi na Fazaneriji pomerila edina slovenska kluba, ki sta oziroma še bosta imela čast nastopati v skupinskem delu konferenčne lige.

Mura bo poskušala v nedeljo prekrižati načrte branilcem naslova iz Ljubljane. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zmaji so se v četrtek dostojno poslovili od play-offa evropske lige, v Bakuju niso razočarali proti Qarabagu (1:1), zdaj pa se želijo posvetiti še domačemu tekmovanju, v katerem za vodilnimi Celjani zaostajajo že štiri točke. Trener Joao Henriques upa, da bo obrambna vrsta pokazala bistveno več, kot je na zadnjih prvoligaških obračunih z Aluminijem in Celjani, ko je prejela kar osem zadetkov!

