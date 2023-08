VAR eno 11-metrovko Mariboru dal, drugo vzel. Rdeča luč za Rogaško.

Vrhunec šestega kroga prve slovenske nogometne lige bo nedeljski dvoboj med Olimpijo in Celjem, na katerem se bo Albert Riera prvič v Stožicah pomeril proti nekdanjim varovancem, Mario Kvesić pa proti nekdanjim soigralcem. Kot prva sta se že v petek v boj za točke podala Aluminij in Mura (0:1). Prva sobotna tekma Koper – Rogaška je bila odpovedana, saj gostje v kadru niso imeli dovolj (osem) doma vzgojenih igralcev. Vedno razburljiv obračun Maribora in Domžal se je končal z 1:1, precej dela so imeli tudi sodniki (dvakrat je posredoval VAR).

Maribor brez Repasa, Fato na klopi

Ažbe Jug je bil nemočen ob prostem strelu Danijela Šturma. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Domžale so bile v prejšnji sezoni izjemno zahteven tekmec za Maribor, dva poraza sta odmevala v slačilnici vijolic, po enem je trenerski položaj zapustil Radovan Karanović, po drugem, ko so Domžalčani v Ljudskem vrtu zmagali s 3:0, pa se je še kako zamislil Damir Krznar. Danes je ekipa Maribor precej drugačna, prvič Hrvat računa tudi na mladega Makedonca Beharja Feto, ki ga je uvrstil med rezerviste. Je pa po zadnjem treningu ostal brez Jana Repasa (bolečine v aduktorju). Trener Dušan Kosić na drugi strani še čaka na prvi uspeh z Domžalami, je pa v prejšnjih tednih namučil tako Olimpijo (1:2) kot Celje (1:2). Kosiću odslej pomaga Jasmin Jerić, pomočnik, s katerim je leta 2020 popeljal Celjane do državnega naslova.

Josip Iličić za 1:1. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Z izjemnim prostim strelom z leve strani igrišča s kakšnih 25 metrov je Ažbeta Juga že v deseti minuti matiral nekdanji član Maribora Danijel Šturm. Domžalčani so bili tudi v nadaljevanju prvega polčasa precej bolj nevarni. Ob koncu prvega polčasa pa je Šturm zakrivil prekršek na robu kazenskega prostora. Najprej je kazalo, da bo imel Josip Iličić prosti strel, a je po posredovanju iz VAR-sobe sodniška ekipa presodila, da je bil prekršek nad Marinom Laušićem storjen na sami črti kazenskega prostora, kar je pomenilo 11-metrovko. In še tretjič v sezoni jo je unovčil Iličić. Izid polčasa 1:1.

Rade Obrenović Foto: Miloš Vujinović/Sportida Maribor je v drugem polčasu igral mnogo bolje, trikrat nevarno streljal v okvir vrat. A ni in ni mogel zadeti. Nato pa v 88. minuti močan strel novinca Fete, ki je vstopil že na začetku drugega polčasa, žogo je z roko stran od gola preusmeril Nermin Hodžić. In sodnik Rade Obrenović je pokazal še na drugo 11-metrovko za vijoličaste. A se je oglasil VAR. In tokrat Mariboru vzel 11-metrovko. Izkazalo se je, da je žoga Hodžića zadela v glavo in ne roko. Domačim je za osvojitev treh točk tako ostalo samo še šest minut sodnikovega dodatka. A gola niso zabili. Ostalo je 0:0.

Za vodstvo in zmago Mure zabil 17-letni Kasalo

Niko Kasalo Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Začelo se je v petek zvečer pod žarometi v Kidričevem. Ko je Aluminij nazadnje gostil tekmo, je bilo spektakularno. Olimpija je v festivalu golov in ranljivosti obrambnih vrst ugnala Kidričane s 5:4. Trener Aluminija Robert Pevnik je težko prebolel poraz. Na krilih Marka Bresta, za katerega se zanima vse več snubcev, so želeli napolniti tudi mrežo Mure. Prekmurci, ki so po skromnih rezultatih posegli po trenerski menjavi, bi radi čim prej zapustili nevarne vode. Pred krogom so bili na predzadnjem mestu.

In že začetek je bil zanje zelo obetaven. Z golom, ki bo med najlepšimi v tem krogu, je v 17. minuti navdušil 17-letni Niko Kasalo. To je je njegov drugi prvoligaški gol, 1:0 pa tudi izid prvega polčasa, saj je v zaključku Kidričan Luka Koblar stresel prečko. Odličen večer sta imela oba vratarja, najprej vrhunska obramba Klemna Mihelaka, ki je stal med vratnicama Mure (v 25. minuti mu je streljal Rok Schaubach). V drugem polčasu so se vrstile obrambe Sama Pridgarja (Dardan Shabanhaxhaj in Kasalo sta se samo držala za glavo, kaj jima je branil), ki je iz Maribora prišel na posojo v Aluminij. In tako se do konca rezultat ni spremenil, črno-beli so dosegli drugo zmago na zadnjih treh tekmah.

Tekma Koper – Rogaška odpovedana zaradi birokratskega zapleta

NK Rogaška Foto: Nik Moder/Sportida Na koprski Bonifiki bi se morala v soboto ob 17.30 začeti tekma med Koprom in Rogaško. Toda ta je, kot so potrdili tudi v koprskem taboru, odpovedana, saj v gostujoči ekipi ni bilo dovolj doma vzgojenih igralcev. Nova pravila velevajo, da mora imeti vsaka ekipa v kadru za tekmo osem doma vzgojenih igralcev, Rogaška pa jih je imela sedem, tako da je bil obračun odpovedan.

Ne gre nujno za slovenske igralce, temveč za nogometaše stare med 15 in 21 let, ki so odigrali najmanj tri sezone v Sloveniji. Rogaška je imela deset Slovencev, a sta bila med njimi dva 17-letnika s premalo sezonami in Žan Benedičič, ki je kot najstnik odšel v Italijo. O razpletu bodo odločali za zeleno mizo. Domnevno bo registrirana s 3:0 v korist Kopra, uradno pa bo vodstvo tekmovanja odločitev sporočilo v prihodnjih dneh.

Rogaška se z odpovedjo ne strinja

"Pretekli krog proti Mariboru smo odigrali z enakim številom (10) slovenskih igralcev, kot smo jih prijavili za tekmo v Kopru. Še več, trije igralci, ki po mnenju delegata ne ustrezajo pravilu, so na tekmi proti Mariboru ustrezali. To je potrdil delegat tekme na sami tekmi in tudi komisija NZS, ki je tekmo ustrezno registrirala," je zapisal športni direktor Rogaške Nino Ivačič. "Ker je za nas odločitev NZS edini pravilen podatek, smo za tekmo prijavili iste igralce, toda pravila so se očitno spremenila. Ob tem poudarjamo, da po mnenju Nogometne zveze Slovenije naša dva igralca, stara 16 let in 17 let, ki od sedmega leta starosti neprekinjeno igrata v našem klubu in jima dajemo priložnost na prvoligaškem prizorišču, ne ustrezata kriteriju slovenskega igralca in imata enak status kot naš igralec iz Jamajke." Pri Rogaški tako pričakujejo delegiranje tekme v

V Stožicah bo čustveno: Riera proti nekdanjim varovancem

Nedelja prinaša težko pričakovani spopad med Olimpijo in Celjem, ki pa bi se mu v obeh taborih najraje kar izognili. Četrtkova neuspeha v Evropi, zmaji so v Stožicah ostali praznih rok proti Qarabagu, grofje pa so po padcu v drugem polčasu v Tel Avivu izgubili proti Maccabiju kar z 1:4, še pečeta najuspešnejša slovenska kluba v tej evropski sezoni. Zeleno-beli v tej sezoni branijo dvojno krono, ki so jo osvojili pod vodstvom Alberta Riere. Španec je po zelo uspešni sezoni zapustil Stožice, zmaje je prevzel Portugalec Joao Henriques in se podpisal pod zgodovinski dosežek v Evropi, Riera pa se je odločil, da bo sprejel celjsko ponudbo in skušal na prestol slovenskega klubskega nogometa popeljati še zasedbo iz mesta ob Savinji. Računa na zelo kakovosten igralski kader, pri katerem ne gre prezreti neprestanega boja za mesto v začetni enajsterici. Konkurenca je velika, to pa je tisto, za kar si je prizadevalo ambiciozno vodstvo kluba. Kdo bo v nedeljo, srečanje se bo začelo ob 17.30, pokazal manj utrujenosti? Gostitelji bodo obenem pogrešali tudi Svita Sešlarja, ki po petih letih zapušča zeleno-bele in se odpravlja v Turčijo.

Albert Riera je bil kot trener Olimpije zelo navezan na svoje varovance. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija je zadovoljna, da lahko nekdanjega stratega pozdravi na svojem stadionu. Zaradi slabšega stanja zelenice se je napovedovala njegova prenova, s tem pa bi se derbi odigral v Spodnji Šiški. Sledila je sprememba. Celje vendarle prihaja v Stožice, kjer v tej sezoni igra tudi najpomembnejše tekme v Evropi. Obeta se srečanje, polno mešanih čustev, tako na igrišču kot tudi tribunah. Navijači Olimpije so v prejšnji sezoni uživali ob predstavah in taktičnih zamislih Riere, Španec pa po novem s svojimi vrlinami in motivacijskimi prijemi razvaja celjsko občinstvo. Na srečanju bo posebne pozornosti deležen tudi Mario Kvesić, v prejšnji sezoni prvi strelec Olimpije, zdaj pa vse pomembnejši člen Celja. Na srečanju bo delil pravico Matej Jug.

Nedeljski derbi bo imel dobrodelno noto, saj bo Olimpija dobiček od prodanih vstopnic namenila žrtvam nedavnih poplav. Tudi zaradi tega velja pričakovati večji odziv navijačev. Tisti najbolj zvesti, združeni v navijaško skupino Green Dragons, pozivajo vse na tekmo, v sporočilu za javnost pa so se dotaknili tudi donedavnih ljubljencev, trenerja Riere in nogometaša Kvesića, ki bosta v nedeljo prvič tekmeca Olimpije. ''Pozivamo zares vse, da se tekme udeležite in da skupaj ustvarimo novo vrhunsko ozračje v Stožicah. Ne pozabite, da se lahko še enkrat poslovimo od Sešlarja, igralca, ki je kljub svoji mladosti pokazal pravi odnos in zeleno srce ter se s svojimi vrhunskimi predstavami prikupil številnim navijačem Olimpije. Po drugi strani pa bomo lahko pozdravili tudi igralca in trenerja, ki za 'evrčke' rada požreta svoje besede. Besede, ki lepo zvenijo in ki si jih navijači zapomnimo,'' navijači Olimpije napovedujejo poseben pozdrav Rieri in Kvesiću. V nedeljo tako v Stožicah ne bo manjkalo mešanih občutkov.

Tekmec, ki Bravu ne ustreza

Radomljani bodo sklenili 6. krog z domačo tekmo proti Bravu, ki je na osmih medsebojnih tekmah premagal mlinarje le enkrat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje 6. kroga, predzadnjega pred septembrsko prekinitvijo zaradi reprezentančnih akcij, bo odigrano v domžalskem Športnem parku. Udarila se bosta soseda z lestvice, Radomlje in Bravo. Zanimivo bo videti, kako bo vrnitev Oliverja Bogatinova na klopi mlinarjev vplivala na varovance. Radomljani so z zmago v Murski Soboti nakazali, da se pobirajo po ponesrečenem vstopu v sezono. Prevetritev igralskega kadra je bila zelo obsežna, v svojih vrstah pa še iščejo pravega naslednika Esterja Soklerja, ki je v spomladanskem delu zadeval v polno kot za stavo.

Šiškarji se bodo spopadli s klubom, ki jim tradicionalno ne ustreza. Na osmih tekmah so ga namreč v 1. SNL premagali le enkrat, izgubili pa kar štirikrat. Ko sta se tekmeca iz Ljubljanske kotline nazadnje pomerila v Domžalah, je Kalcer zmagal s 3:1. Takrat je končni rezultat postavil Uroš Korun, izkušeni komandant obrambe, ki je v prvih treh krogih prejela kar sedem zadetkov, nato pa ostala nepremagana v Fazaneriji, s tem pa si dvignila samozavest. Bravo na drugi strani na zadnji tekmi ni blestel, doma je izkusil boleč poraz proti kanarčkom (0:3), nov neuspeh pa bi lahko Šiškarje pahnil proti dnu razpredelnice in jim podal resno opozorilo. Temu bi se radi v nedeljo zvečer izognili, zato bi jih v dobro voljo spravil že remi.

