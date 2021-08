Bravo z zmago proti Olimpiji tik pod vrh, zvečer še Mura in Celje

Koprčani so še vedno nepremagani. V petih nastopih so osvojili kar 13 točk.

Nogometaši Kopra so v večernem sobotnem derbiju 6. kroga premagali Maribor (2:0), navdušili navijače na Bonifiki in se povzpeli na prvo mesto. Tabor je že prej v gosteh premagal Radomlje, Olimpija pa je za uvod v nedeljski spored klonila pri mestnih sosedih v Šiški. V zadnji tekmi kroga se bosta udarila zadnja prvaka, velika dolžnika iz te sezone – branilec naslova Mura in Celje. Domžale so v petek v gosteh premagale Aluminij in pozdravile prvo zmago v tej sezoni.

Nedeljsko dogajanje se je začelo na stadionu v Šiški, kjer je še neporaženi Bravo pričakal ranjeno Olimpijo, ki je v prejšnjem krogu morala priznati premoč Kopru. Tudi uvod tega dvoboja zelenim ni šel na roko, saj je na sredini prvega polčasa, natančneje v 22. minuti, domače v vodstvo popeljal Sandi Ogrinec. Do konca prvega polčasa se rezultat nato ni več spreminjal. Takoj na začetku drugega dela pa je sledil nov šok za zmaje, saj je vodstvo Brava v 47. minuti podvojil Vanja Drkušić. Do konca srečanja nato zadetkov navijači niso več videli in Bravo se je z zmago povzpel tik pod vrh, hkrati pa ob vodilnem Kopru ostaja še neporažen.

Fotogalerija s srečanja v Šiški, foto Grega Valančič/Sportida:

Spopad zadnjih slovenskih prvakov, ki sta pričakovala več

Mura je v četrtek v prvi tekmi play-offa kvalifikacij za evropsko ligo doma izgubila proti graškemu Sturmu, Žiga Škoflek pa je dosegel prekrasen zadetek. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V sklepnem dejanju 6. kroga se bosta v Fazaneriji pomerila velika dolžnika sezone. Udarila se bosta zadnja slovenska prvaka, Mura in Celje, ki sta v zadnjih sezonah prekrižala načrte velikanoma in jima v zadnjem krogu "ukradla" državna naslova. Celjani so jo v zadnjem krogu sezone 2019/20 zagodli zmajem, muraši pa sezono pozneje Mariborčanom. Čeprav sta v sezono 2021/22 krenila zelo ambiciozno, ne moreta biti zadovoljna z doseženim.

Črno-beli se prvič preizkušajo kot branilci naslova, ob napornih tekmah v Evropi, kjer so dosegli zgodovinski uspeh, saj bodo zaigrali najmanj v skupinskem delu konferenčne lige in si napolnili blagajno, pa so v domačem prvenstvu, čeprav niso igrali slabo, praviloma ostajali brez točk. V štirih tekmah so izbranci Anteja Šimundže osvojili le dve točki, na zadnjem srečanju (prekinitev pri 2:2 proti Radomljam v 61. minuti) jim jo je zagodla še narava, tako da bodo morali dvoboj nadaljevati med reprezentančno akcijo v začetku septembra, zdaj pa so trdno odločeni, da si zagotovijo prvo zmago.

Celjani so v zadnjih treh krogih osvojili le eno točko, kar je bistveno manj od drznih napovedi klubskega vodstva pred začetkom sezone. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po bolečem porazu s Sturmom, ko so namučili avstrijskega tekmeca in mu povzročili nemalo težav, a zapravili kar nekaj zrelih priložnosti (1:3), bodo poskušali spraviti navijače v boljšo voljo proti Celjanom. Pri teh pa ne bo manjkalo motivacije, saj so po prihodu številnih poletnih okrepitev pričakovali veliko boljše rezultate. Na zadnjih treh tekmah so osvojili le točko, zasedba Agrona Šalje tako slabega niza, odkar Ljubljančan vodi Celjane, še ni imela. Zato bodo vse sile usmerili v gostovanje v Murski Soboti, kjer želijo popraviti vtis in začeti nabirati točke, s pomočjo katerih bi se lahko vključili v boj za vrh. Ker pa imajo podobne načrte tudi gostitelji, velja v nedeljo zvečer pričakovati pravo prvoligaško poslastico z ogromnim vložkom.

Koper nadaljuje sanjski niz neporaženosti

Koprčani so po Muri, Celju in Olimpiji prekrižali načrte še Mariboru in se povzpeli na prvo mesto. Tako so v zadnjih štirih krogih premagali vse slovenske prvake v zadnjem desetletju, hkrati pa poskrbeli še za konec neslavnega niza z vijolicami. Prvič po letu 2015 so premagali namreč še 15-kratne državne prvake in jih pahnili z vodilnega položaja.

Izbranci Zorana Zeljkovića, ki kot strateg kanarčkov sploh še ni izgubil, so odlično vstopili v srečanje. Že v prvi minuti je mrežo Ažbeta Juga zatresel Karlo Bručić. Koper je bil nevarnejši tudi v nadaljevanju, Kaheem Parris je zapravil izvrstno priložnost, Lamin Colley, ki je v napadu zamenjal Nardina Mulahusejnovića (ta je sedel na klopi, vse močnejše pa so govorice, da bi lahko v poletnem prestopnem roku zamenjal delodajalca), je zatresel prečko, nato pa je tik pred koncem prvega dela nesrečno lastno mrežo po predložku Ivice Guberca v kota zatresel Nemanja Mitrović.

Mariborčani so bili v drugem delu nevarnejši, na koncu sprožili proti koprskim vratom kar 17 strelov, a jim to ni pomagalo. Doživeli so drugi poraz v tej sezoni, Koprčani pa so pred solidno napolnjenimi tribunami Bonifike proslavljali zmago, s katero so prevzeli vodilni položaj. To je njihov najboljši začetek sezone po sezoni 2009/10, ki so jo končali z zgodovinskim naslovom državnega prvaka.

Krivičić izkoristil 11-m, Pišek zgrešil cilj

Marko Krivičić je dosegel drugi zadetek v tej sezoni. Foto: Vid Ponikvar Zgodovinsko srečanje v Domžal, kjer sta se Radomlje in Tabor prvič merila za prvoligaške točke, ni postregel z velikim številom priložnostmi. Vratarja obeh ekip nista imela veliko dela, maloštevilni gledalci so pogrešali nevarne strele, ''uspavanka'' je trajala skoraj do 80. minute, nato pa je sodnik Asmir Sagrković dvakrat pokazal na belo točko.

Marko Krivičić je bil natančen in popeljal Kraševce v vodstvo, Anže Pišek je le dve minuti pozneje poslal žogo čez prečko, vratar češnjic Jan Koprivec pa je tako še tretjič v tej sezoni ostal nepremagan po kazenskem udarcu! Kraševci so zadržali prednost in se dvignili na lestvici, Radomlje pa ostaja brez domače zmage.

Evrogol kapetana Domžal za sladko zmago

Petkov obračun ekip, ki sta iskali pot do prve zmage, je pripadel Domžalčanom. Aluminij si je priigral kar nekaj zrelih priložnosti, najlepše je zapravil Jaka Bizjak, ki je zadel tudi okvir vrat, pri gostih pa se je izkazal povratnik Senijad Ibričić. Kapetan Domžal se je po prestani kazni vrnil v enajsterico in v 25. minuti z izjemnim projektilom z okrog 20 metrov premagal Luko Janžekovića.

Senijad Ibričić se je po prestani kazni vrnil v ekipo in navdušil z mojstrskim zadetkom. Foto: Vid Ponikvar

Kidričani so poskušali izenačiti, a je domžalska obramba zadržala vse napade. Ostalo je pri 1:0, prvi zmagi dvakratnih slovenskih prvakov v tej sezoni, s katero so Domžale izboljšale uvrstitev na lestvici, državni prvak Mura pa je padel na zadnje mesto. Aluminij ostaja moštvo z najmanj učinkovitim napadom v sezoni. Na šestih tekmah je dal le en gol.