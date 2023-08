Olimpija po norišnici in toči zadetkov odnesla celo kožo

Sobotna večerna tekma 5. kroga 1. SNL je postregla s pravo strelsko poslastico, v kateri so nogometaši Olimpije po številnih preobratih na koncu s 5:4 ugnali Aluminij na za njih vedno zahtevnem gostovanju v Kidričevem. Nogometaši Radomelj so pred tem z 2:0 ugnali Muro, prišli do svojih prvih točk v sezoni in še poglobili krizo Prekmurcev. Vodilni Maribor se bo v nedeljo mudil pri novincu Rogaški, a bo tekma zaradi prenove stadiona v Rogaški Slatini odigrana v Krškem, za konec pa bosta v derbiju kroga obračunala Domžale in Celje. V uvodnem dejanju kroga so nogometaši Kopra v petek v Ljubljani s kar 3:0 nadigrali Bravo.

Sobota, 19. avgust:

Nora tekma v Kidričevem

Aluminij in Olimpija sta v Kidričevem prikazala razburljivo tekmo, polno golov in preobratov. Na koncu so celo kožo odnesli Ljubljančani, zmagoviti gol pa je v 87. minuti dosegel Mustafa Nukić. Eden junakov zmage je bil tudi Pedro Lucas z dvema goloma in podajo. Olimpija je zdaj pri devetih točkah, toliko jih imata tudi Maribor ob tekmi manj in Koper. Aluminij je ostal pri štirih.

Kidričani so silovito odprli tekmo in že po dobri minuti povedli. Daniel Skiba je iz bližine unovčil podajo Gašperja Jovana, ki je na levi strani pobegnil Jorgeju Silvi. Pet minut pozneje pa so slovenski prvaki izenačili, po podaji Pedra Lucasa je svoj tretji gol v sezoni dosegel Rui Pedro. V 24. je po dobri akciji domača ekipa spet povedla, strelec je bil Artem Bilji, ki je zadel z devetih metrov. Lucas je nato v drugem polčasu v 58. minuti le poskrbel za izenačenje. Takrat je s strelom z glavo unovčil podajo Ruija Pedra z leve strani. Lucas je le minuto pozneje poskrbel še za 3:2, potem ko je po podaji Ivana Posavca zadel z roba kazenskega prostora.

Aluminij je povedel že po dobri minuti igre, a na koncu ostal praznih rok. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zdelo se je, da je imela Olimpija vse pod nadzorom, toda v 74. minuti so se domači spet vrnili v igro, ko sta Marko Brkljača in Jovan izigrala ljubljansko obrambo, zadel pa je slednji. Le tri minute pozneje pa nov preobrat - Aluminij je namreč spet povedel, ko je malce z leve strani v kazenskem prostoru zadel Brest. Toča golov pa se je nadaljevala. V 83. minuti je namreč tudi Olimpija dosegla svoj četrti zadetek, podajo Saarja Fadide je spretno pred vrati unovčil Nemanja Motika. Deveti zadetek na srečanju pa je v 87. minuti dosegel Mustafa Nukić, Olimpijin napadalec je z glavo unovčil natančno podajo Jorgeja Silve z desne strani in postavil končni izid 5:4.

Slavic prvič v novi vlogi na Fazaneriji neuspešen Radomlje so prišle do prvih točk v sezoni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura je Radomljane pričakala v vlogi favorita, med drugim tudi zaradi tega, ker gosti nobene od treh prvoligaških sezon niso slabše začeli - s tremi porazi in brez doseženega gola. Toda to se je hitro spremenilo, saj so že v prvem polčasu zadeli dvakrat, v drugem pa ob dokaj bledi igri Mure lepo prednost tudi zadržali. Na lestvici so točkovno ujelo današnje tekmece iz Prekmurja.

Gostje so povedli v 23. minuti, potem ko je Nuhanović podal s prostega strela z desne strani, pred vrati pa je bil najvišji Uroš Korun in matiral Mihelaka. V 36. minuti je z glavo na drugi strani za malo zgrešil Amadej Maroša, v 38. pa so Radomljani podvojili prednost, ko je po podaji z leve strani Nino Kukovec zadel iz prve iz bližine za 2:0, s tem pa postavil tudi končni izid.

Spektakel z napako, Rogaška proti Mariboru v Krškem

Oskar Drobne ima prijetne spomine na Krško, kjer je spomladi proslavljal naslov drugoligaškega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida V Rogaški Slatini se je dolgo časa za 20. avgusta napovedoval nogometni praznik. Po treh desetletjih bi lahko potekal prvi dvoboj za prvoligaške točke, a prenova stadiona še ni končana, zato bodo drugoligaški prvaki v nedeljo v 5. krogu pričakali tekmeca v Krškem. Stadion Matija Gubec je letos že osrečil privržence Rogaške, saj so pred nekaj meseci na njem proslavljali drugoligaški naslov. Tokrat bi lahko dočakali zgodovinske prve točke ali pa vsaj zadetek, odkar se je mladi klub iz Rogaške Slatine, zrasel na pogorišču Steklarja, uvrstil med elito. Trener Oskar Drobne je v zadnjih tednih okrepil zasedbo s številnimi novinci, v napadu pa še pogreša večjo zbranost in učinkovitost, da bi se lahko enakovredneje spustil v boj s favoriti.

Vodilni Maribor želi nadaljevali zmagoviti niz v 1. SNL. V četrtek je po spektaklu v Ljudskem vrtu, ki so ga zaznamovali tudi navijaški incidenti, izpadel iz Evrope. Fenerbahče je bil premočan (3:0), Maribor pa je na tej tekmi še zadnjič računal na pomoč Ivana Brnića. Hitronogi Hrvat je odšel h grškemu velikanu Olympiakosu, kar je nov udarec za Damirja Krznarja, ki v napadu zaradi poškodb pogreša Hilala Soudanija in Marka Kolarja. Vijolice vseeno računajo na dolgo in široko klop, kar bi lahko na srečanju z zadnjeuvrščeno Rogaško prineslo želeni rezultat.

Kosić prvič v Domžalah, Celjani rušijo mejnike

Celjani bodo pred novim evropskim izzivom, v četrtek bodo gostovali v Izraelu, lovili še prvoligaške točke v Domžalah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Sklepno dejanje 5. kroga bo v Domžalah, kjer čaka Dušana Kosića domača premiera na klopi dvakratnega državnega prvaka. V goste prihaja Celje, klub, ki ga je pred tremi leti popeljal do največjega uspeha. Klub iz knežjega mesta je takrat pisal zgodovino, postal slovenski prvak, v tej sezoni, ko ga je prevzel Španec Albert Riera, pa znova ruši mejnike. V Evropi se je prebil v play-off konferenčne lige, tako da je oddaljen le še en korak od dolge evropske jeseni in velikega zaslužka. Celjani razpolagajo z zelo kakovostno zasedbo in dolgo klopjo, zato dvojni tekmovalni ritem ne bi smel resneje vplivati na njihovo igro v 1. SNL.

Za zdaj jim gre odlično, Riera je popeljal Celjane tik pod vrh, v nadaljevanju sezone pa se želi povzpeti na prvo mesto in drugič zapored osvojiti naslov slovenskega prvaka. Domžalčani računajo na mlado in ambiciozno ekipo, ki želi po ponesrečenem nastopu v Evropi, po katerem je prišlo v klubu do velikih sprememb, dokazati, kako še vedno spada med najboljše v Sloveniji. Prejšnji teden ni veliko manjkalo, pa bi v Stožicah že prekrižali načrte Olimpiji. Jih lahko Celjanom, ki jih v četrtek čaka ''tekma leta'' v Izraelu?

Koper do visoke zmage v Ljubljani

Za uvod v peti krog je Koper gladko s 3:0 slavil na gostovanju pri Bravu. Koprčani so v prejšnjem krogu doživeli prvi poraz v novi sezoni, pred petkovim uvodnim dvobojem 5. kroga pa sta bili ekipi sosedi na lestvici, Bravo je zasedal peto mesto. Po dvoboju v Šiški pa so danes prepričljivo boljši Koprčani začasno skočili tik pod vrh lestvice z enakim točkovnim izkupičkom kot Maribor.

Koper je zmagal tretjič v sezoni in hitro "pozabil" na nedavni domači neuspeh proti Muri. Foto: Nik Moder/Sportida

Koper je v 41. minuti izkoristil terensko premoč in jo spremenil v zadetek. Maks Barišić je z leve strani natančno podal, Timothe Nkada pa je na drugi vratnici prehitel obrambo domačih in žogo s šestih metrov potisnil v gol. Nadaljevanje je zelo hitro prineslo podvojitev vodstva. Osuji je pobegnil po levi strani in podal v kazenski prostor, kjer je Andraž Ruedl spretno z nekaj metrov pospravil žogo v mrežo. Koprčani so v 75. minuti dokončno potrdili zmago, potem ko je v lepi akciji celotnega napada, ko so izigrali domačo obrambo, zadnjo podajo Barišiča za zadetek izkoristil Luka Vešner Tičić. Koper je nato tekmo rutinsko pripeljal do konca, domači pa niso bili nevarni niti za dosego vsaj častnega zadetka.

1. SNL, 5. krog:

Petek, 18. avgust:

Sobota, 19. avgust:

Nedelja, 20. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci:



4 – Arnel Jakupović (Maribor),

3 – Saar Fadida (Olimpija), Rui Pedro (Olimpija),

2 – Marko Brest (Aluminij), Pedro Lucas (Olimpija), Aljoša Matko (Celje), Timothe Nkada (Koper), Matej Poplatnik (Bravo), Andraž Ruedl (Koper), Dardan Shabanhaxhaj (Mura),

