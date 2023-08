Olimpija odhaja na prizorišče, kjer se ji rado zalomi

Nogometaši Kopra so v uvodnem dejanju 5. kroga v petek v Ljubljani nadigrali Bravo kar s 3:0. Današnji spored bosta v Murski Soboti odprla Mura in Radomlje, zatem bo Aluminij gostil Olimpijo. Zmaji nimajo prijetnih spominov na gostovanja v Kidričevem, na 14 tekmah so kar osemkrat doživeli poraz. Vodilni Maribor se bo v nedeljo mudil pri novincu Rogaški, a bo tekma zaradi prenove stadiona v Rogaški Slatini odigrana v Krškem, za konec pa bosta v derbiju kroga obračunala Domžale in Celje.

Slavic prvič v novi vlogi na Fazaneriji

Mura želi danes upravičiti vlogo favorita. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaška nogometna karavana se bo danes najprej ustavila v Murski Soboti. Črno-beli so po uspešni šok terapiji z menjavo trenerja, namesto Dejana Grabića se je na vroči stolček začasno podal njegov donedavni pomočnik Darjan Slavic in navdušil z dopadljivo predstavo Mure na Bonifiki, trdno odločeni, da nadaljujejo v zmagovitem ritmu. Na Fazaneriji želijo premagati Radomljane in si še izboljšati položaj na lestvici, kjer bi se radi čim prej vključili v boj za vrh in mesta, ki peljejo v Evropo.

Mlinarji so v prejšnji sezoni v spomladanskem delu, ko jih je prevzel Oliver Bogatinov, navduševali in si zlahka priigrali obstanek. V tej sezoni, ko se je prevetrila zasedba, Bogatinov pa zaradi kazni (incident na dvoboju v Domžalah, kjer je prisolil klofuto takratnemu športnemu direktorju Domžal Senijadu Ibričiću) ni mogel voditi varovancev, jim gre bistveno slabše. Radomljani so še vedno brez točke, tako da v današnji dvoboj vstopajo v vlogi avtsajderja.

Olimpija pri "črni mački" na Štajerskem

Lahko Robert Pevnik prekriža načrte svojemu nekdanjemu delodajalcu? Foto: Vid Ponikvar Slovenski nogometni prvak Olimpija ima opravka z zelo zahtevnim ritmom. Še v torek je gostoval v izjemnem vzdušju pred 50 tisoč gledalci v Istanbulu, danes pa jih zvečer čaka spopad z Aluminijem na enem manjših prvoligaških prizorišč v Sloveniji. Zmaji nimajo časa za počitek, saj jih že prihodnji četrtek čaka nov pomemben izziv, spopad za skupinski del lige Europa proti Qarabagu. Portugalski strateg Joao Henriques bi lahko zato v Kidričevem spočil nekatere najboljše igralce, s poškodbo pa se spopada kapetan Timi Max Elšnik, kar ponuja gostiteljem dodatno priložnost za presenečenje.

Vodi jih Robert Pevnik, v preteklosti večkrat strateg Olimpije, ki želi nadaljevati izjemen niz Aluminija. Ko Kidričani gostijo zeleno-bele iz Ljubljane, zmaga največkrat ostane na Štajerskem. Na 14 prvoligaških gostovanjih so tako zmaji osvojili Kidričevo le petkrat, kar osemkrat pa ostali brez vsega. Obračun se bo začel pod žarometi ob 20.15, Olimpija, ki bo v prihodnjem krogu v derbiju zaradi načete travnate podlage gostila Celjane na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški, pa se lahko z zmago najmanj do nedelje zavihti na vrh.

Spektakel z napako, Rogaška proti Mariboru v Krškem

Oskar Drobne ima prijetne spomine na Krško, kjer je spomladi proslavljal naslov drugoligaškega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida V Rogaški Slatini se je dolgo časa za 20. avgusta napovedoval nogometni praznik. Po treh desetletjih bi lahko potekal prvi dvoboj za prvoligaške točke, a prenova stadiona še ni končana, zato bodo drugoligaški prvaki v nedeljo v 5. krogu pričakali tekmeca v Krškem. Stadion Matija Gubec je letos že osrečil privržence Rogaške, saj so pred nekaj meseci na njem proslavljali drugoligaški naslov. Tokrat bi lahko dočakali zgodovinske prve točke ali pa vsaj zadetek, odkar se je mladi klub iz Rogaške Slatine, zrasel na pogorišču Steklarja, uvrstil med elito. Trener Oskar Drobne je v zadnjih tednih okrepil zasedbo s številnimi novinci, v napadu pa še pogreša večjo zbranost in učinkovitost, da bi se lahko enakovredneje spustil v boj s favoriti.

Vodilni Maribor želi nadaljevali zmagoviti niz v 1. SNL. V četrtek je po spektaklu v Ljudskem vrtu, ki so ga zaznamovali tudi navijaški incidenti, izpadel iz Evrope. Fenerbahče je bil premočan (3:0), Maribor pa je na tej tekmi še zadnjič računal na pomoč Ivana Brnića. Hitronogi Hrvat je odšel h grškemu velikanu Olympiakosu, kar je nov udarec za Damirja Krznarja, ki v napadu zaradi poškodb pogreša Hilala Soudanija in Marka Kolarja. Vijolice vseeno računajo na dolgo in široko klop, kar bi lahko na srečanju z zadnjeuvrščeno Rogaško prineslo želeni rezultat.

Kosić prvič v Domžalah, Celjani rušijo mejnike

Celjani bodo pred novim evropskim izzivom, v četrtek bodo gostovali v Izraelu, lovili še prvoligaške točke v Domžalah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Sklepno dejanje 5. kroga bo v Domžalah, kjer čaka Dušana Kosića domača premiera na klopi dvakratnega državnega prvaka. V goste prihaja Celje, klub, ki ga je pred tremi leti popeljal do največjega uspeha. Klub iz knežjega mesta je takrat pisal zgodovino, postal slovenski prvak, v tej sezoni, ko ga je prevzel Španec Albert Riera, pa znova ruši mejnike. V Evropi se je prebil v play-off konferenčne lige, tako da je oddaljen le še en korak od dolge evropske jeseni in velikega zaslužka. Celjani razpolagajo z zelo kakovostno zasedbo in dolgo klopjo, zato dvojni tekmovalni ritem ne bi smel resneje vplivati na njihovo igro v 1. SNL.

Za zdaj jim gre odlično, Riera je popeljal Celjane tik pod vrh, v nadaljevanju sezone pa se želi povzpeti na prvo mesto in drugič zapored osvojiti naslov slovenskega prvaka. Domžalčani računajo na mlado in ambiciozno ekipo, ki želi po ponesrečenem nastopu v Evropi, po katerem je prišlo v klubu do velikih sprememb, dokazati, kako še vedno spada med najboljše v Sloveniji. Prejšnji teden ni veliko manjkalo, pa bi v Stožicah že prekrižali načrte Olimpiji. Jih lahko Celjanom, ki jih v četrtek čaka ''tekma leta'' v Izraelu?

Koper do visoke zmage v Ljubljani

Za uvod v peti krog je Koper gladko s 3:0 slavil na gostovanju pri Bravu. Koprčani so v prejšnjem krogu doživeli prvi poraz v novi sezoni, pred današnjim uvodnim dvobojem 5. kroga pa sta bili ekipi sosedi na lestvici, Bravo je zasedal peto mesto. Po dvoboju v Šiški pa so danes prepričljivo boljši Koprčani začasno skočili tik pod vrh lestvice z enakim točkovnim izkupičkom kot Maribor.

Koper je zmagal tretjič v sezoni in hitro "pozabil" na nedavni domači neuspeh proti Muri. Foto: Nik Moder/Sportida

Koper je v 41. minuti izkoristil terensko premoč in jo spremenil v zadetek. Maks Barišić je z leve strani natančno podal, Timothe Nkada pa je na drugi vratnici prehitel obrambo domačih in žogo s šestih metrov potisnil v gol. Nadaljevanje je zelo hitro prineslo podvojitev vodstva. Osuji je pobegnil po levi strani in podal v kazenski prostor, kjer je Andraž Ruedl spretno z nekaj metrov pospravil žogo v mrežo. Koprčani so v 75. minuti dokončno potrdili zmago, potem ko je v lepi akciji celotnega napada, ko so izigrali domačo obrambo, zadnjo podajo Barišiča za zadetek izkoristil Luka Vešner Tičić. Koper je nato tekmo rutinsko pripeljal do konca, domači pa niso bili nevarni niti za dosego vsaj častnega zadetka.

1. SNL, 5. krog:

Petek, 18. avgust:

Sobota, 19. avgust:

Nedelja, 20. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci:



4 – Arnel Jakupović (Maribor),

3 – Saar Fadida (Olimpija),

2 – Aljoša Matko (Celje), Timothe Nkada (Koper), Rui Pedro (Olimpija), Matej Poplatnik (Bravo), Andraž Ruedl (Koper), Dardan Shabanhaxhaj (Mura),

