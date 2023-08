V živo: Dobrodelno, a vseeno skromen obisk v Stožicah

Prvoligaška nogometna karavana se je v četrtem krogu najprej ustavila v Stožicah, kjer Olimpija na tekmi z dobrodelno noto gosti Domžale (17.30). Na trenerskem stolčku gostov debitira Dušan Kosić. Rezultat na Sportalu v živo. Zvečer bo Radomlje ''gostilo'' Aluminij. V nedeljo bosta Maribor in Celje favorita na domači zelenici proti Bravu oziroma Rogaški, ki pa sta za razliko od v Evropi dejavnih štajerskih klubov bolj spočita. Ponedeljek je rezerviran za Koper in Muro.

Saar Fadida se je proti Rogaški, čeprav dvoboja ni začel, izkazal kar s tremi zadetki. Foto: Nik Moder/Sportida Prvoligaški klubi so se po dveh tednih, takšen premor so terjale višje sile, uničujoče poplave, vrnili na zelenice. Začelo se je z vedno zanimivim obračunom Ljubljanske kotline. Vodstvo Olimpije si želi, da bi nogometna evforija, ki je prišla do izraza na tekmah z Ludogorcem in Galatasarayem, začela polniti tribune tudi na tekmah prve lige. Tisti, ki so se odločili za ogled srečanja med zmaji in rumeno družino, so s tem pomagali tudi prizadetim v poplavah. Celoten izkupiček od dvoboja je namreč namenjen žrtvam nedavne naravne katastrofe, podobno velja tudi za derbi med Olimpijo in Celjem 27. avgusta.

🙏🏻 Danes navijamo dobrodelno! Ves izkupiček prodaje vstopnic bomo skupaj z https://t.co/aIjoHgFOFW in zvestimi Green Dragons namenili žrtvam poplav. pic.twitter.com/WhdnClwP4X — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 12, 2023

Olimpija je vstopila v dvoboj četrtega kroga kot favorit, trener Joao Henriques kljub napornemu urniku, že v torek jih čaka povratna tekma kvalifikacij za ligo prvakov, ni posebej premešal enajsterice. Pri gostih so vse oči uprte v novega stratega Dušana Kosića, v petek se je ekipi pridružil še njegov nekdanji varovanec pri Taboru Sacha Marasovic.

📝 Premierna udarna enajsterica Dušana Kosića! Zaradi poškodbe bodo proti Olimpiji manjkali Đurić, Krstovski in Perc. pic.twitter.com/n6Pgr3haJx — NK Domžale (@NKDomzale) August 12, 2023

Kdo bo zmagal prvič?

Aluminij je na zadnji tekmi v Mariboru izgubil z 0:1, čeprav je imel večji del drugega polčasa na igrišču igralca več. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Radomljani bodo še zadnjič na začetku sezone igrali brez glavnega trenerja Oliverja Bogatinova, ki bo s tem odslužil kazen in lahko v prihodnje vodil varovance. Ko je z ekipo, Radomlje po navadi ne izgubljajo. V spomladanskem delu prejšnje sezone so senzacionalno preskakovali skoraj vse ovire, v tej sezoni, ko je prišlo do občutnih sprememb v igralskem kadru, pa še iščejo pot do prve zmage.

Če se bodo držali spomladanskega recepta, bodo skušali najprej popraviti igro v obrambi, čim prej pa morajo prebuditi tudi strelski nagon pri napadalcih, ki v tej sezoni še kako pogrešajo Esterja Soklerja. Prvo zmago v tej sezoni iščejo tudi Kidričani, ki so v uvodnem delu prvenstva namučili tako Celjane (2:2) kot tudi Maribor (0:1). Zanimivo je, da so Radomlje v 1. SNL štirikrat gostile Aluminij v Domžalah, a niso še nikoli zmagale.

Vodilni Maribor proti Šiškarjem, ki jim gre imenitno

Arnel Jakupović je v tej sezoni najbolj vroči strelec 1. SNL. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nogometna nedelja se bo začela v Ljudskem vrtu, ki bo štiri dni pozneje gostil evropski spektakel, saj prihaja zvezdniški Fenerbahče z ekipo, katere tržna vrednost znaša 180 milijonov evrov. V nedeljo se bo v mestu ob Dravi mudil mladi ljubljanski klub, ki je vreden 60-krat manj, a je v novo sezono vstopil zelo dobro. Zbral je štiri točke, tako da zaseda četrto mesto, s senzacionalno zmago pa bi lahko vodilne Mariborčane sklatil s prvega mesta.

Pri vijolicah bo skušal prvi strelec 1. SNL Arnel Jakupović nadaljevati imenitno strelsko formo, poraja pa se vprašanje, kako dolgo bo v klubu ob ponudbah iz tujine še vztrajal Ivan Brnić. Vijolice bi lahko nekoliko varčevale z močmi, saj trener Damir Krznar in strelec zadetka v Istanbulu, komaj 19-letni Mark Strajnar, še verjameta, da bi lahko Maribor v četrtek pokvaril načrte Fenerbahčeju. Bravo morda tako ne bo imel opravka z najmočnejšo enajsterico Maribora, kar bi lahko izbrancem Aleša Arnola še olajšalo pot do morebitnega presenečenja.

Rogaška pri evropskem Celju

V nedeljo zvečer bo na stadionu Z'dežele, ki zaradi neustreznosti v tej sezoni ne more več gostiti Celjanov na evropskih tekmah, gostovala Rogaška. To bo prvi prvoligaški dvoboj ''sosedov'', na katerem so absolutni favoriti gostitelji. Trener Albert Riera je bil v četrtek bolj kot z igro varovancev proti Nemanu zadovoljen z rezultatom, glede na to, da mu je vodstvo kluba omogočilo ogromno število kakovostnih igralcev, pa se bistveno lažje loti rotacij v ekipi.

Oskar Drobne na začetku sezone z Rogaško namenoma zgolj gostuje, saj se objekt v Rogaški Slatini še prenavlja. Za zdaj Rogaška ni uspešna v gosteh. Foto: Nik Moder/Sportida

Morda se vrne na zelenico tudi Mario Kvesić, v prejšnji sezoni najboljši strelec Olimpije, pri gostih, ki so v zadnjem obdobju poskrbeli še za nekaj poletnih novincev, pa bi bila vsaka točka ogromen uspeh. Rogaška plačuje davek pomanjkanju izkušenj, v 180 minutah v prvi ligi ni niti enkrat zatresla mreže. Brez doseženega zadetka v tej sezoni so le še Radomlje.

Koprčani stoodstotni, Mura v krizi

Zoran Zeljković bo na Bonifiki gostil prijatelja Dejana Grabića. Foto: Grega Valančič/Sportida Četrti krog bo sklenjen v ponedeljek, ko se bosta pod žarometi na Bonifiki udarila Koper in Mura. Kanarčkom se lahko v tej sezoni smeji, osvojili so maksimalno število točk in na lestvici zaostajajo le za Mariborom, pri črno-belih, ki so leta 2021 osvojili državni naslov, nato zaigrali v skupinskem delu konferenčne lige, letos pa zaradi slabše uvrstitve v prvenstvu ostali brez Evrope, pa ne morejo biti zadovoljni.

Trener Dejan Grabić je utrpel dva poraza, navijače zlasti boli tisti, ki ga je Mura prejela v knežjem mestu (0:5). Na Fazaneriji je zazvonil alarm, dober rezultat na najdaljšem gostovanju v Sloveniji, Prekmurci se bodo odpravili na 284 km dolgo pot, pa bi v slačilnico Sobočanov vnesel vsaj kanček prepotrebnega miru. Če pa jo bo Grabiću zagodel njegov dober prijatelj in nekdanji soigralec Zoran Zeljković, bi lahko zadišalo tudi po spremembah …

