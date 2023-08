Josip Iličić zagotovil zmago Mariboru, Celjani zanesljivo odpravili Rogaško

Mariborčani so v četrtem krogu 1. SNL prišli še do tretje zaporedne zmage, na domačem Ljudskem vrtu so z 2:1 premagali Bravo, pri obeh zadetkih pa je sodeloval izvrstni Josip Iličić. Celjani so doma z 2:0 odpravili Rogaško, ki tako ostaja brez točke. Olimpija je v soboto z 2:1 premagala Domžale, tekmo je zaradi poškodbe predčasno končal Timi Max Elšnik. Aluminij je za prvo zmago sezone z 2:0 premagal Radomlje. Ponedeljek je rezerviran za Koper in Muro.

Nogometna nedelja se je začela v Ljudskem vrtu, ki bo čez štiri dni gostil evropski spektakel, saj prihaja zvezdniški Fenerbahče z ekipo, katere tržna vrednost znaša 180 milijonov evrov. Danes pa se je v mestu ob Dravi mudil mladi ljubljanski klub, ki je vreden 60-krat manj, a je v novo sezono vstopil zelo dobro. Zbral je štiri točke in bi lahko s senzacionalno zmago vodilne Mariborčane celo sklatil s prvega mesta. A senzacije ni bilo. Vijolice so na krilih Josipa Iličića odlično vstopile v tekmo in po 23 minutah že vodile z 2:0.

Fotogalerija s tekme v Ljudskem vrtu (foto: Blaž Weindorfer/Sportida):

Iličić je bil pri prvem zadetku na tekmi podajalec, za 1:0 pa je v 19. minuti poskrbel avstrijski vezist Marko Božić. Štiri minute kasneje je bil strelec priljubljeni Jojo, za vodstvo Maribora z 2:0 je poskrbel z bele točke. Zasedba Damirja Krznarja je tako na odmor odšla z lepo prednostjo, v drugem polčasu pa je zobe pokazal tudi Bravo. Trenerja Aleša Arnola je v 57. minuti z zadetkom razveselil Matej Poplatnik, v 85. minuti so imeli Ljubljančani celo priložnost za izenačenje, a je bil z enajstih metrov nenatančen Luka Štor. Zmaga je tako ostala v Ljudskem vrtu, Mariborčani v tej sezoni Prve lige še ne poznajo poraza in so z devetimi osvojenimi točkami na prvem mestu. V ponedeljek jih lahko ujame Koper.

Rogaška nemočna pri evropskem Celju

Na stadionu Z'dežele, ki zaradi neustreznosti v tej sezoni ne more več gostiti Celjanov na evropskih tekmah, je v nedeljo gostovala Rogaška. To je bil prvi prvoligaški dvoboj ''sosedov'', na katerem so bili absolutni favoriti gostitelji in to vlogo tudi upravičili. Trener Albert Riera je bil v četrtek bolj kot z igro varovancev proti Nemanu zadovoljen z rezultatom, glede na to, da mu je vodstvo kluba omogočilo ogromno število kakovostnih igralcev, pa se je bistveno lažje loti rotacij v ekipi.

V prvem polčasu so se gostje še upirali domači zasedbi, v 60. minuti tekme pa je obramba Rogaške le klonila. Za vodstvo domačih je po podaji Edmilsona poskrbel Chukwubuikem Ikwuemesi. Končni izid tekme je v 85. minuti postavil Aljoša Matko.

Oskar Drobne na začetku sezone z Rogaško namenoma zgolj gostuje, saj se objekt v Rogaški Slatini še prenavlja. Za zdaj Rogaška ni uspešna v gosteh. Foto: Nik Moder/Sportida

Rogaška plačuje davek pomanjkanju izkušenj, v 270 minutah v prvi ligi ni niti enkrat zatresla mreže. Brez doseženega zadetka v tej sezoni so le še Radomlje.

Ratnik z norim golom s 35 metrov zabil za zmago, poškodba Elšnika

Prvoligaški klubi so se po dveh tednih, takšen premor so terjale višje sile, uničujoče poplave, vrnili na zelenice. Začelo se je z vedno zanimivim obračunom Ljubljanske kotline. Olimpija je z 2:1 premagala Domžale. Foto: Nik Moder/Sportida

Vodstvo Olimpije si želi, da bi nogometna evforija, ki je prišla do izraza na tekmah z Ludogorcem in Galatasarayem, začela polniti tribune tudi na tekmah prve lige. Tisti, ki so se odločili za ogled srečanja med zmaji in rumeno družino, so s tem pomagali tudi prizadetim v poplavah. Celoten izkupiček od dvoboja je namreč namenjen žrtvam nedavne naravne katastrofe, podobno velja tudi za derbi med Olimpijo in Celjem 27. avgusta.

🙏🏻 Danes navijamo dobrodelno! Ves izkupiček prodaje vstopnic bomo skupaj z https://t.co/aIjoHgFOFW in zvestimi Green Dragons namenili žrtvam poplav. pic.twitter.com/WhdnClwP4X — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 12, 2023

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Olimpija je vstopila v dvoboj četrtega kroga kot favorit, trener Joao Henriques kljub napornemu urniku, že v torek jih čaka povratna tekma kvalifikacij za ligo prvakov, ni posebej premešal enajsterice. Pri gostih so vse oči uprte v novega stratega Dušana Kosića. Olimpija je imela v prvem polčasu premoč v posesti, tudi več strelov, a po dobre pol ure gola nismo videli. Nato pa vendarle prvi gol, v mreži Matevža Vidovška. Ta je skušal izbiti žogo po globinski podaji nasprotnika, a jo je zgrešil. Dobil jo je Gašper Černe, ki je zadel, a je pri tem potegnil Vidovška. In sodnik David Šmajc zaradi prekrška gola ni priznal. Znova se je oglasil nekaj minut pozneje. Svit Sešlar in Jan Đapo sta skušala priti do žoge, pri tem je nogometaš Domžal po nesreči brcnil mladega igralca Olimpije. Zgodilo se je v kazenskem prostoru. Strogo dosojena enajstmetrovka, ki jo je uspešno izvedel Rui Pedro (1:0). Še pred koncem polčasa pa preplah za domače: zaradi poškodbe (udarec v gleženj) je moral v slačilnico Timi Max Elšnik. Zamenjal ga je Saar Fadida.

Tekma je postala še bolj zanimiva, ko so Domžale v 53. minuti izenačile (1:1). Po močnem predložku s strani je Vidovšek žogo le odbil, in to neposredno na nogo Luke Topalovića, ki mu ni bilo težko zadeti. Domači so zaostajali samo pet minut. Marcel Ratnik je s kakšnih 35 metrov dosegel tako imenovani evrogol (2:1). Do konca so domači prevladovali, a se rezultat na semaforju ni več spremenil. Druga zmaga v sezoni za Olimpijo. Henriques po koncu tekme ni imel informacije, ali gre pri Elšniku za resnejšo poškodbo.

Tretji poraz Radomljanov

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Radomljani so doživeli še tretji poraz v sezoni, za nameček pa še na tretji tekmi niso zadeli. Aluminij, ki je v uvodu sezone navkljub le eni osvojeni točki pustil dober vtis, je zdaj le prišel do prve zmage v sezoni, potem ko je že v prvem polčasu dosegel oba gola (2:0). V 36. minuti so Kidričani unovčili terensko premoč, potem ko je s približno 18 metrov z nizkim strelom zadel Marko Brest. Šest minut pozneje je bilo že 2:0, po podaji z desne strani je na prvi vratnici z glavo zadel Tin Martić. Aluminij v naslednjem krogu doma čaka tekma z Olimpijo.

Koprčani stoodstotni, Mura v krizi

Zoran Zeljković bo na Bonifiki gostil prijatelja Dejana Grabića. Foto: Grega Valančič/Sportida Četrti krog bo sklenjen v ponedeljek, ko se bosta pod žarometi na Bonifiki udarila Koper in Mura. Kanarčkom se lahko v tej sezoni smeji, osvojili so maksimalno število točk in na lestvici zaostajajo le za Mariborom, pri črno-belih, ki so leta 2021 osvojili državni naslov, nato zaigrali v skupinskem delu konferenčne lige, letos pa zaradi slabše uvrstitve v prvenstvu ostali brez Evrope, pa ne morejo biti zadovoljni.

Trener Dejan Grabić je utrpel dva poraza, navijače zlasti boli tisti, ki ga je Mura prejela v knežjem mestu (0:5). Na Fazaneriji je zazvonil alarm, dober rezultat na najdaljšem gostovanju v Sloveniji, Prekmurci se bodo odpravili na 284 km dolgo pot, pa bi v slačilnico Sobočanov vnesel vsaj kanček prepotrebnega miru. Če pa jo bo Grabiću zagodel njegov dober prijatelj in nekdanji soigralec Zoran Zeljković, bi lahko zadišalo tudi po spremembah …

