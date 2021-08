Noro, kakšen preobrat Ljubljančanov!

V uvodu 4. kroga prve slovenske lige je Bravo v Ljubljani na krilih dvakratnega strelca Martina Kramariča premagal Celje (2:1). V soboto se bosta v obračunu za prvo mesto udarila Radomlje in Maribor. Olimpija bo v nedeljo gostovala na Krasu, prvak Mura, ki je po treh nastopih presenetljivo na zadnjem mestu, pa se bo mudil pri Aluminiju. Dvoboj med vodilnim Koprom in Domžalami, ki so v četrtek izkusile hud poraz na Norveškem (1:6), je prestavljen.

Fotogalerija s tekme Bravo : Celje, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 41 2 / 41 3 / 41 4 / 41 5 / 41 6 / 41 7 / 41 8 / 41 9 / 41 10 / 41 11 / 41 12 / 41 13 / 41 14 / 41 15 / 41 16 / 41 17 / 41 18 / 41 19 / 41 20 / 41 21 / 41 22 / 41 23 / 41 24 / 41 25 / 41 26 / 41 27 / 41 28 / 41 29 / 41 30 / 41 31 / 41 32 / 41 33 / 41 34 / 41 35 / 41 36 / 41 37 / 41 38 / 41 39 / 41 40 / 41 41 / 41

Uvodno dejanje 4. kroga državnega prvenstva v nogometu je postreglo z razburljivim dogajanjem. V Spodnji Šiški sta se pomerila Bravo in Celje, sprva pa je dišalo po uspehu gostov. Celjani, ki so tokrat premierno nastopili v rdeči igralni opremi, so že po 14 minutah ostali z igralcem več na igrišču, saj je bil izključen Gregor Bajde. Donedavni napadalec Maribora se je po 10 letih vrnil k Bravu, prvi nastop pa se mu je ponesrečil, saj je zaradi grobega prekrška nad Mićom Kuzmanovićem, ta ni mogel več nadaljevati srečanja, prejel rdeči karton. Gostje so izkoristili prednost in v 33. minuti prek Tamarja Svetlina povedli z 1:0.

Ko je v 59. minuti drugi rumeni karton prejel branilec Celja David Zec, se je Ljubljančanom odprla lažja pot do izenačenja. Po izjemnem strelu Martina Kramariča, zadetek je bil priznan šele po nekajminutnem zasedanju sodnikov VAR, so Šiškarji izenačili, nato pa v sodnikovem podaljšku, znova je bil strelec Kramarič, poskrbeli za popoln preobrat in prvo zmago v tej sezoni. Kramarič je bil uspešen z bele točke, Celjani pa so ostali praznih rok in v štirih krogih izkusili že tretji poraz.

Koper ta konec tedna proti Izoli in Triestini

Domžalčani so v četrtek na Norveškem prejeli kar šest zadetkov. Foto: Vid Ponikvar V soboto bi morali biti po prvotnem načrtu odigrani dve tekmi, a tiste med Koprom in Domžalami zaradi zgoščenega evropskega urnika rumene družine ne bo. Izbranci Dejana Djuranovića so v četrtek v kvalifikacijah za konferenčno ligo doživeli hud poraz na Norveškem, proti Rosenborgu so klonili s teniškim rezultatom 1:6, v prvenstvu pa še čakajo na prvo zmago.

Kanarčki so na drugi strani v domačem prvenstvu imenitni. Pomlajena zasedba, ki jo vodi Zoran Zeljković, je v uvodnih treh krogih osvojila kar sedem točk in se prebila na vodilni položaj. Koprčani v teh dneh ne bodo mirovali. Danes se bodo na Bonifiki v prijateljskem obračunu pomerili z Izolo, ki jo vodi nekdanji pomočnik trenerja Kopra Martin Pregelj, v soboto pa bodo gostovali v Trstu pri Triestini.

Maribor pri tekmecu, ki je "doma" presenetil tudi Olimpijo

Radomljani so v tej sezoni v Domžalah remizirali z Olimpijo. Kako se bodo odrezali proti Mariboru? Foto: Nik Moder/Sportida Koper se tako ta konec tedna ne bo potegoval za točke, kar bi lahko izkoristil Maribor in se vrnil na prvo mesto. Vijolice želijo slab vtis, ki so ga pustile na večnem derbiju v Stožicah (1:3), popraviti v Domžalah. Tam bodo skušale upravičiti vlogo favorita proti Radomljam, novopečenemu prvoligašu, ki je v nasprotju z napovedmi vstopil v sezono imenitno in v uvodnih treh nastopih zbral že pet točk. Mlinarji še niso izgubili, v soboto pa želijo na stadionu, kjer so prejšnji mesec remizirali z Olimpijo, prekrižati načrte še Mariboru.

Trenerja Roka Hanžiča čaka zahtevna naloga, saj bodo Štajerci zelo motivirani. Ne smejo si privoščiti novega neuspeha, ampak morajo spraviti navijače v boljšo voljo. ''Proti Radomljam želimo začeti novo uspešno serijo,'' izpostavlja Blaž Vrhovec, eden najbolj izkušenih nogometašev v zasedbi 15-kratnih državnih prvakov, ki so pod vodstvom Simona Rožmana opazno pomladili udarno enajsterico. Mariborčani so po izpadu iz Evrope vse sile usmerili v domačo ligo, kjer pa jim je šlo na večnem derbiju v Stožicah marsikaj narobe, primanjkovalo je zlasti zbranosti ob prekinitvah. ''Potrebovali bomo dobro, učinkovito predstavo,'' je prepričan 22-letni Danijel Šturm, eden od poletnih novincev, ki so pri Mariboru zadolženi za doseganje zadetkov.

Utrujena Olimpija prihaja na Kras

Zmaji so v zadnjem prvenstvenem nastopu ugnali Maribor s 3:1. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedelja ponuja dva prvoligaška spopada. Ob 17. uri bo zelo zanimivo na Krasu. V zadnjih dveh sezonah sta se Tabor in Olimpija udarila osemkrat, dvoboj pa se niti enkrat ni končal brez zmagovalca. Zmaji so nazadnje gostovali v Sežani 11. marca in zmagali s 3:0, a se je od takrat v obeh zasedbah spremenilo veliko stvari. Zlasti v ljubljanskem taboru, ki se spopada z napornim evropskim ritmom.

Pozno v četrtek zvečer so zmaji izgubili na Azorskih otokih proti Santa Clari (0:2), po dolgem potovanju pa bodo težko zadržali svežino, ki bi jim pomagala na gostovanju pri Taboru. Savo Milošević bo najverjetneje posegel po rotacijah in v zasedbo uvrstil nekaj nogometašev, ki na Portugalskem niso bili v prvem planu. Tabor, ki je v tej sezoni v gosteh spravil v slabo voljo že dva slovenska predstavnika v Evropi (3:0 v Murski Soboti in 1:1 v Domžalah), bo prvič zaigral proti nekdanjemu napadalcu Aldairju Djalu, ki se zdaj dokazuje pri zmajih. Bi pa lahko ljubljanski obrambi že povzročal težave povratnik Rodrigue Bongongui, ki se je vrnil k češnjicam po 403 dneh in manj prepričljivih nastopih v Izraelu in Azerbajdžanu. Kamerunec je s Taborom sklenil dveletno pogodbo.

Aluminij in Mura na lov po prvo

Bo Mura pod vodstvom Anteja Šimundža prišla do prve zmage v domačem prvenstvu v četrtem poizkusu? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V nedeljo zvečer se bosta v Kidričevem pomerila Aluminij in Mura, ki ne moreta biti zadovoljna z izkupičkom v tej prvenstveni sezoni. Štajerci so v treh nastopih osvojili dve točki, v slabo voljo jih je spravil zlasti domači neuspehom proti Radomljam, kjer je Oskar Drobne ostal praznih rok (0:2) proti nekdanjim varovancem, ki jih je še del prejšnje sezone vodil v drugi ligi. Aluminij bo zdaj iskal pot do odmevne zmage nad branilcem naslova. Črno-beli se zavedajo, da kot slovenski prvak predstavljajo velik magnet za tekmeca. To potrjujejo tudi rezultati.

Prekmurci so za zdaj osvojili le točko, na lestvici pa zasedajo neslavno zadnje mesto, kar je velik udarec za Anteja Šimundžo in ambiciozno vodstvo kluba, še bolj pa za zveste navijače. Naloga Mure v Kidričevem bo še težja, ker so imeli slovenski prvaki v četrtek naporno evropsko izkušnjo proti Žalgirisu (0:0). Ker jo prihodnji četrtek v Litvi čaka nov spopad, bi lahko Šimundža posegel po rotacijah in ponudil večjo priložnost številnim novincem, ki so se v zadnjih tednih pridružili prvakom. Obračun se bo začel ob 20.15.

1. SNL, 4. krog: Petek, 6. avgust:

Bravo : Celje 2:1 (0:1)

Kramarič 72., 90.+1/11-m; Svetlin 33. R.K.: Bajde 14./Bravo; Vuk 59./Celje

Poročilo s tekme Sobota, 7. avgust:

20.15 Radomlje – Maribor

Koper – Domžale* Nedelja, 8. avgust:

17.00 Tabor – Olimpija

20.15 Aluminij – Mura *prestavljeno

Lestvica: 1. Koper 3 tekme – 7 točk

2. Maribor 3 – 6

3. Bravo 4 - 6

4. Radomlje 3 – 5

5. Olimpija 2 – 4

6. Tabor Sežana 3 – 4

7. Celje 4 – 3

8. Aluminij 3 – 2

9. Domžale 2 – 1

10. Mura 3 – 1