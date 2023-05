Neučinkoviti Tabor izpadel iz prve lige, Gorico čaka Aluminij

1. SNL, 36. krog:

Petek, 19. maj:

Sobota, 20. maj:

Gol z bele točke dovolj za deveto mesto Gorice

Dušan Kosić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Gorici, ki je v zadnji krog tako kot Tabor vstopila s 24 točkami, je za ohranitev devetega mesta zadoščal že remi. Vrtnice so namreč v treh medsebojnih srečanjih v tej sezoni osvojile kar sedem točk (1:0, 1:1, 3:1), tako da je Sežančanom za deveto mesto štela le zmaga. In tako so varovanci Dušana Kosića dobesedno od prve minute silovito krenili proti goriškemu golu. A je bil med vratnicama nepremagljiv Uroš Likar. Branil ni že tri mesece, a je na treningih prepričal trenerski štab na čelu z Agronom Šaljo. Že v prvi minuti je imel izvrstno priložnost Jakoslav Stanković, pozneje pa je dve zapravil še Luka Šušnjara. Prvi polčas se je statistično končal v prid Taboru (tri proti ena v strelih v okvir vrat, 60-odstotna posest žoge), a je z 1:0 vodila Gorica. Z bele točke je v 32-minuti zadel izkušeni Etien Velikonja.

V drugem polčasu je Gorica uspešno branila minimalno prednost, sama pa na gol Tabora sploh ni streljala (Jan Koprivec ni imel nikakršnega dela). Sežanci so vse do konca ostali neučinkoviti. Na tekmi so v okvir gola streljali petkrat, še devetkrat pa proti golu, a je Likar ostal nepremagan. Po prostem strelu je v 60. minuti z glavo meril Adrian Zeljković. Še bližje golu so bili v sodnikovem dodatku, a je z neposredne bližine Mihael Briški z glavo streljal mimo vrat. Tabor se tako po štirih letih poslavlja od prve lige, Gorica pa bo v dodatnih kvalifikacijah za prvo ligo igrala z Aluminijem, ki je izgubil boj za prvaka druge slovenske nogometne lige (uspelo je Rogaški).

Navijači Olimpije bodo preplavili Ljubljano, prihaja "kanta"

Albert Riera bo v soboto še zadnjič vodil Olimpijo, nato pa ga bo nasledil "sosed" iz Portugalske. Foto: Grega Valančič/Sportida Bitka za drugo mesto še ni dobljena, Celjani imajo pred Mariborom tri točke prednosti, a imajo vijolice zaradi večjega števila zadetkov v gosteh boljše razmerje v medsebojnih tekmah (2:2, 3:3, 2:0, 1:3). Tako lahko vijolice še skočijo na drugo mesto, če bodo premagale Bravo, obenem pa bodo Celjani ostali praznih rok v Stožicah. Obe sobotni tekmi se bosta začeli ob 15. uri.

Slovesno bo v Ljubljani, saj bo kapetan Olimpije Timi Max Elšnik po koncu srečanja prejel v roke ''kanto'', nato se bodo nogometaši z avtobusom v šampionski povorki pripeljali do Kongresnega trga, kjer sledi rajanje privržencev zeleno-belih ob skladbah priljubljene skupine Big Foot Mama. Tam bo zbrane nagovoril ljubljanski župan Zoran Janković. Navijaška skupina Green Dragons načrtuje celodnevno druženje po Ljubljani, začela ga bo pred legendarnim, a žal dotrajanim bežigrajskim stadionom, nato pa se bo odpravila v Stožice, kjer bo še zadnjič spremljala na delu Alberta Riero. Španec po koncu sezone zapušča Slovenijo, na njegovo mesto pa bo prišel Portugalec Joao Henriques.

V zmajevem gnezdu se obetajo spremembe, tega pa navijači, ki so se navadili na šampionsko zasedbo, dobitnike dvojne krone, nimajo preveč radi, saj se bodo kmalu začele že uvodne preizkušnje v Evropi. Na Evropo se bodo morali pospešeno pripravljati tudi v knežjem mestu. V Stožicah zaradi kartonov ne bo Marka Zabukovnika. Če želijo zadržati drugo mesto, si ne smejo privoščiti poraza proti prvakom. V napadu Celjanov blesti Aljoša Matko, v polno je meril na zadnjih štirih tekmah.

Slovo Vipotnika od Ljudskega vrta?

V Ljudskem vrtu želi prvi strelec Žan Vipotnik potrditi naslov golgeterja prvenstva. To bi bilo lahko tudi slovo 21-letnega Konjičana od mariborskega občinstva, ki ga obožuje. Ni ga dneva, ko najbolj vročega slovenskega napadalca ne bi povezovali s prestopom v tujino, Vipotnik pa se želi od navijačev posloviti z uspešno predstavo.

Žan Vipotnik je bil izbran za najboljšega nogometaša 1. SNL v tej sezoni. Bo v prihodnji sezoni še nosil dres Maribora ali se odpravil v tujino? Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Domači trener Damir Krznar zaradi kartonov in poškodb znova ne bo mogel računati na najmočnejšo postavo, med vratnicama bo znova stal Samo Pridgar, je pa motiv drugega mesta, ki prinaša boljše izhodišče za evropske nastope, dovolj velik, da bodo v obračun z Ljubljančani nastopili zbrani in osredotočeni na zmago. Šiškarji bodo sezono sklenili na varnem osmem mestu, od dresa Brava pa bi se lahko po tekmi v Mariboru poslovil kapetan Martin Kramarič, tudi najboljši strelec šiškarjev.

Lahko Bogatinov reši nekdanje sodelavce?

Če bi Oliver Bogatinov ostal nepremagan proti Domžalam, bi s tem odprl pot Kopru do Evrope. Če bi seveda kanarčki na Bonifiki premagali Muro. Foto: Grega Valančič/Sportida V soboto zvečer bo zelo zanimivo v Kopru in Domžalah. Kanarčki so si v zadnjih tekmah privoščili kar nekaj neuspehov. Glede evropske vozovnice so imeli vse v svojih rokah, a ta privilegij zapravili. Zdaj potrebujejo tako svojo zmago nad Muro kot tudi spodrsljaj Domžal na sosedskem obračunu proti Radomljanom. Tako bi lahko Kopru na poti do Evrope pomagal nekdanji športni direktor Oliver Bogatinov, ki blesti na trenerskem položaju mlinarjev in je največja senzacija spomladanskega dela. Čeprav je prevzel igralski kader, ki je v jesenskem delu izgubljal kot za stavo, je tako popravil igro v obrambi, da je v letu 2023 izgubil le enkrat! Zavihtel se je na sedmo mesto, za slovo od sezone pa ga čaka še spopad s klubom, ki mu ponuja prizorišče za domače tekme.

Obeta se sosedski spopad z Domžalami, na katerem bo morala biti obramba rumene družine še kako pozorna na Esterja Soklerja, na drugi strani pa Rožmanova četa lovi četrto mesto, ki prinaša Evropo, prekrasno nagrado za pomlajeno zasedbo, polno obetavnih imen, ki jih je ob navdušenju športnega direktorja Senijada Ibričića pogumno pošiljal v ogenj Simon Rožman.

Domžale lahko z zmago odpravijo vse dvome in se razveselijo evropske vozovnice, če pa bi ostale Radomlje neporažene, bi bile odvisne od novic iz Kopra. Tam se bo pripetil trenerski spopad nekdanjih soigralcev tako pri slovenskem kot tudi ciprskem klubu, Zorana Zeljkovića in Dejana Grabića.

Simonu Rožmanu bi se lahko posrečil podvig, saj se mu s pomlajeno zasedbo, v soboto bo pogrešal kadetskega reprezentanta Luko Topalovića, nasmiha Evropa. Foto: Vid Ponikvar

Mura, pri kateri so po zadnjih neuspehih povzdignili glas tudi navijači, je že ostala brez Evrope, zdaj pa jo lahko zagode še Kopru. Obeta se razburljiv sobotni večer, zadnji krog bo znova poskrbel za dramatičen razplet, ki bi lahko na tribune privabil večje število gledalcev. Če bi Domžale remizirale, Koper pa premagal Muro in bi kluba končala sezono z enakim številom točk (53), bi si Evropo priigrali Primorci. Imajo namreč kanček boljše razmerje v medsebojnih tekmah (2:0, 1:1, 0:0, 2:3).

Če bi Domžale izgubile proti Radomljam, Mura pa premagala Koper, bi se črno-beli z 52 točkami izenačili s Prekmurci, a bi vseeno ostali brez Evrope. Rožmanova četa ima boljše razmerje v medsebojnih tekmah (doma 0:0 in 2:2, v gosteh 3:4 in 1:0), boljša pa je zaradi tega, ker je osvojila več točk v gosteh od Mure.