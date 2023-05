Veliko slavje Olimpije, znan še zadnji potnik v Evropo

V zadnjem krogu 1. SNL je prvak Olimpija pred domačimi navijači z 0:2 (0:1) morala priznati premoč Celju, ki je s tem potrdil drugo mesto na prvenstveni lestvici. Ljubljanska ekipa, ki jo je še zadnjič vodil Albert Riera, je kljub porazu po koncu bučno proslavila naslov prvaka. Tretji Maribor je za konec z 1:1 (0:0) remiziral z Bravom. Zadnjo vstopnico za Evropo so si priborile Domžale, ki so sicer klonile proti Radomljam (0:1), a je brez točk ostal tudi njihov neposredni tekmec v boju za četrto mesto, Koper, ki je klonil proti Muri (1:2), ki je tako sezono končala na petem mestu. Petkovo srečanje pa je odločilo boj za deveto mesto. Gorica je z golom z bele točke premagala neučinkoviti Tabor, ki kot zadnjeuvrščeni izpada v drugo ligo. Goričane čakajo dodatne kvalifikacije za obstanek.

1. SNL, 36. krog:

Petek, 19. maj:

Sobota, 20. maj:

Domžale kljub porazu do Evrope, Koper ostal praznih rok

Koprčani so v boj z Muro šli z željo po zmagi, ki bi jim ob spodrsljaju Domžal proti Radomljam prinesla končno četrto mesto in igranje v 1. krogu kvalifikacij konferenčne lige. Če so jim Radomljani pomagali, pa si sami izbranci Zorana Zeljkovića niso, saj so izgubili. Muri je zmago priigral drugi najboljši strelec lige Mirlind Daku, s tem pa se je črno-bela zasedba na lestvici tudi prebila pred Koper, ki je sezono končal na šestem mestu.

Koprčani so po željah začeli tekmo, Bright Edomwonyi se je namreč sprehodil skozi Murino obrambo in na koncu žogo poslal pod prečko za svoj deveti gol sezone. V 53. minuti pa je Mura izenačila, s 25 metrov je streljal Nikola Jovićević in z nizkim strelom premagal Andana Golubovića. V 94. minuti je Andrej Kotnik zadel še vratnico, minuto pozneje pa so koprske upe na četrto mesto pokopali Muraši, ko je po podaji Mihaela Klepača svoj 19. gol v sezoni zadel Daku.

Radomlje : Domžale, foto: Nik Moder/Sportida:

Domžale so se na koncu kljub porazu veselile. Veselili so se končnega četrtega mesta na lestvici, ki jim zagotavlja igranje v 1. krogu kvalifikacij konferenčne lige. Na drugi strani so Radomljani - ob Celjanih najboljša ekipa spomladanskega dela - sezono končali z nizom enajstih tekem brez poraza, zadnje tri točke pa jim je v izdihljajih tekme priigral Filip Čuić. Zatem se je zaiskrilo tudi ob igrišču, posledica tega je bil tudi rdeči karton za trenerja Radomelj Oliverja Bogatinova, kar pa ni več vplivalo na razplet tekme.

Ker so Domžale izgubile proti Radomljam, Mura pa je premagala Koper, so se črno-beli z 52 točkami izenačili s Prekmurci, a so vseeno ostali brez Evrope. Rožmanova četa ima boljše razmerje v medsebojnih tekmah (doma 0:0 in 2:2, v gosteh 3:4 in 1:0), boljša pa je zaradi tega, ker je osvojila več točk v gosteh od Mure.

Navijači Olimpije kljub porazu proslavili naslov

Za Olimpijo je bil dvoboj s Celjem bolj kot ne uvertura v rajanje po dvojni lovoriki, ki so jo s pristaši proslavili pozneje v središču Ljubljane. Ekipa Alberta Riere, ta se je poslovil od Olimpije, je sicer imela posest žoge, vendar je Aljoša Matko z dvema goloma Celjanom priigral to, po kar so prišli. Zasedba Romana Pilipčuka si je z zmago, peto zaporedno, namreč zagotovila končno drugo mesto, ki prinaša igranje v 2. krogu kvalifikacij konferenčne lige.

Navijači @nkolimpija si dajejo duška na Kongresnem trgu, kjer odmeva glasba Big Foot Mame in se proslavlja nepozabna sezona, v kateri so zmaji osvojili dvojno krono. Športni direktor Goran Boromisa je napovedal nov spektakel v Stožicah, 2. julija prihaja @hajduk! @SiolSPORTAL pic.twitter.com/9ol53roUb1 — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 20, 2023

Na tekmi v Ljubljani je prvi nase opozoril prav Matko, ki je v peti minuti zadel za 1:0, potem ko je izkoristil podajo Denisa Popovića v prazen prostor za Olimpijino obrambo. Matko je tako zadel na peti zaporedni tekmi. Kmalu zatem je domača zasedba zahtevala najstrožjo kazen, ko je žoga v kazenskem prostoru zadela branilca Celja Davida Zeca, vendar se sodniki niso odločili zanjo.

foto: Olimpija : Celje, foto: Matic Klanšek Velej/Sportida:

Dogajanje so v 37. minuti popestrili domači navijači Green Dragons, ki so ob prazničnem dnevu poskrbeli za pirotehnični vložek in krajšo prekinitev. V celjski zasedbi je v drugem polčasu po dobljeni žogi na sredini igrišča nato Popović žogo oddal na desno proti Charlesu Ikwuemesiju, ta pa je žogo vrnil pred gol, kjer je Matko dosegel še svoj 14. gol sezone. Kljub porazu pa so domači privrženci ob koncu nestrpno čakali na zadnji sodniški žvižg, po katerem so stekli na igrišče in se poveselili s svojimi ljubljenci.

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je po koncu srečanja prejel v roke ''kanto'', zatem pa so se nogometaši z avtobusom v šampionski povorki pripeljali do Kongresnega trga, kjer je sledilo rajanje privržencev zeleno-belih ob skladbah priljubljene skupine Big Foot Mama. Tam je zbrane nagovoril ljubljanski župan Zoran Janković. Navijaška skupina Green Dragons je načrtovala celodnevno druženje po Ljubljani, začela ga je pred legendarnim, a žal dotrajanim bežigrajskim stadionom, nato pa se je odpravila v Stožice, kjer je še zadnjič spremljala na delu Riero. Španec po koncu sezone zapušča Slovenijo, na njegovo mesto pa bo prišel Portugalec Joao Henriques.

Tretji Mariborčani za konec do točke

Mariborčani so na svoji zadnji tekmi iskali zmago ter hkrati upali, da drugouvrščenim Celjanom spodrsne pri Olimpiji. Toda to se ni uresničilo, prav tako pa tudi izbrancem Damirja Krznarja ni uspelo streti Bravovega odpora. Vijolični so tako ostali na tretjem mestu in jih čaka nastop v 1. krogu kvalifikacij konferenčne lige, Bravo pa si je z osmim mestom že pred časom priigral novo prvoligaško sezono.

Maribor je imel žogo več v posesti, vendar prav nevaren ni bil, že v prvem polčasu pa je moral zaradi poškodbe z igrišča Marin Laušić. V 40. minuti so domači tudi zadeli, po podaji z leve strani je Matija Kavčič žogo nespretno zadel in jo usmeril čez svojega vratarja Matijo Orbanića v lastno mrežo. Toda pregled posnetka je pokazal na predhoden prekršek Jana Repasa, tako da od vodstva ni bilo nič.

Maribor : Bravo, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Uvod drugega polčasa je spet minil v terenski prevladi Maribora, vendar so bili napadi jalovi, v 62. minuti pa je Bravova obramba vendarle klonila, ko je z natančnim diagonalnim strelom za vodstvo domačih poskrbel Ivan Brnić. V 79. minuti pa je Bravo izenačil, potem ko je na levi strani kazenskega prostora streljal Denis Bušnja in z diagonalnim strelom zadel "malo mrežico" mariborskih vrat. Manj natančen je bil s strelom z glavo na drugi strani Sven Šoštarič Karič v 87. minuti, tik pred koncem pa je cilj zgrešil še Rok Kronaveter, tako da se domačinom od 4000 navijačev ni uspelo posloviti z želenim slavjem.

Gol z bele točke dovolj za deveto mesto Gorice

Dušan Kosić je bil po tekmi v prvi izjavi za televizijski prenos na robu solz. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Gorici, ki je v zadnji krog tako kot Tabor vstopila s 24 točkami, je za ohranitev devetega mesta zadoščal remi. Vrtnice so v treh medsebojnih srečanjih osvojile sedem točk (1:0, 1:1, 3:1), tako da je Sežančanom za deveto mesto štela le zmaga. In tako so varovanci Dušana Kosića od prve minute silovito krenili proti goriškemu golu. A je bil med vratnicama nepremagljiv Uroš Likar. Branil ni že tri mesece, a je na treningih prepričal trenerski štab na čelu z Agronom Šaljo. Že v prvi minuti je imel izvrstno priložnost Jakoslav Stanković, pozneje pa je dve zapravil še Luka Šušnjara. Prvi polčas se je statistično končal v prid Taboru (tri proti ena v strelih v okvir vrat, 60-odstotna posest žoge), a je z 1:0 vodila Gorica. Z bele točke je v 32-minuti zadel izkušeni Etien Velikonja.

V drugem polčasu je Gorica uspešno branila minimalno prednost, sama pa na gol Tabora sploh ni streljala (Jan Koprivec ni imel nikakršnega dela). Sežanci so vse do konca ostali neučinkoviti. Na tekmi so v okvir gola streljali petkrat, še devetkrat pa proti golu, a je Likar ostal nepremagan. Po prostem strelu je v 60. minuti z glavo meril Adrian Zeljković. Še bližje golu so bili v sodnikovem dodatku, a je z neposredne bližine Mihael Briški z glavo streljal mimo vrat. Tabor se tako po štirih letih poslavlja od prve lige, Gorica pa bo v dodatnih kvalifikacijah za prvo ligo igrala z Aluminijem, ki je izgubil boj za prvaka druge slovenske nogometne lige (uspelo je Rogaški).

Kosić na robu solz: Vsa čast jim

"Fante bi pohvalil, da so delali v težkih pogojih. Ko je bilo najtežje, so držali skupaj. Kljub temu neuspehu, je del mene zadovoljen," je po koncu tekme v prenosu za Sportklub razlagal trener Kosić. Tako prihodnost kluba kot njegova v Sežani je negotova. "Tisti, ki me poznajo, vedo, da se vežem na ljudi. Od prvega dne, ko sem prišel v Sežano, je bilo odlično. Tudi jaz se našim navijačem opravičujem. V svojem imenu. Tudi jaz sem delal veliko napak. Težko nam je bilo. Vsa čast jim," je zaključil na robu solz.