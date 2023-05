Riera po maščevanje

V 1. SNL, kjer bosta odigrana le še dva kroga, je vedno manj neznank. Olimpija je prvak, Evropo sta si zagotovila tudi Celje in Maribor, za zadnjo evropsko vozovnico pa se potegujejo Koper, Domžale in Mura. V boju za deveto mesto kaže bolje Gorici, a zadnjeuvrščeni Tabor zaostaja le eno točko. Tako bo zelo pestro tudi ta konec tedna. Začelo se bo v Murski Soboti, zmaji, dobitniki dvojne krone, znova odhajajo v Domžale, Koper čaka zahteven izziv v Celju, zdesetkani Maribor vodi pot na Kras, prerojene Radomljane pa v Spodnjo Šiško.

1. SNL, 35. krog:

Sobota, 13. maj:

Nedelja, 14. maj:

Mura za Evropo, Gorica za obstanek

Prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila na Fazaneriji. V Prekmurju so spomladi, zlasti po menjavi trenerja, ko je Damirja Čontalo nasledil Dejan Grabić, pričakovano bistveno več. Verjeli so, da si bodo znova zagotovili nastop v Evropi, a so se po slabših rezultatih znašli v godlji, tako da že nekaj časa o Evropi ne odločajo več sami. Ne le, da bi morali do konca sezone le še zmagovati, ampak bi jim morali iti na roko tudi rezultati neposrednih tekmecev, Kopra in Domžal.

Bo Fazanerija letos gostila evropske tekme Mure? Možnosti črno-belih niso največje, saj na lestvici gledajo v hrbet tako Kopru kot tudi Domžalam. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Črno-beli bodo tako danes ob 15. uri lovili nujno zmago nad Gorico, a bo pot do nje vse prej kot lahka, saj si vrtnice rešujejo prvoligaško kožo. Zavedajo se, da bi jih lahko slab rezultat v Murski Soboti pahnil na zadnje mesto, zato bodo naredili vse, da pokvarijo načrte Grabićevi četi. Odkar je vodenje ekipe prevzel Agron Šalja, Gorica še čaka na prvo zmago. Štirikratni državni prvaki so v zadnjih sedmih krogih osvojili zgolj dve točki, a imajo na lestvici še vedno tesno prednost pred Taborom. Tudi to zgovorno priča o nemoči Sežancev, ki tega niso znali izkoristiti sebi v korist.

Domžalčani so letos že nadigrali Olimpijo

Po srečanju v Murski Soboti se bo prvoligaško dogajanje v Sloveniji preselilo v Domžale. Olimpija, ki je prvič po petih letih osvojila dvojno slovensko krono, se vrača na stadion ob Kamniški Bistrici. Prejšnji teden je na njem z rezervno postavo izgubila proti Radomljam, a je poraz ni pretirano bolel. Najboljše igralce je spočila za sobotni finale pokala proti Mariboru, kjer je po ''infarktni'' drami osvojila lovoriko in prvo sezono, odkar vodi zmaje Albert Riera, kronala z dvojnim uspehom. Navijače Olimpije skrbi usoda španskega stratega. Bo vodil zeleno-bele tudi v prihodnji sezoni?

O tem bo več govora šele po zadnjem krogu, do takrat pa Riera sporoča, kako bo skušal ekipo zadržati v tekmovalnem ritmu, polnem motivacije. Ne nazadnje se želijo maščevati Rožmanovi četi za boleč domač poraz (1:4), sploh edini v Stožicah v tej sezoni, na katerem so se Domžalčani 12. marca znesli nad Olimpijo.

Albert Riera je Olimpijo popeljal do dvojne kroge. V tej sezoni je izgubil le eno domačo tekmo. Ravno proti Domžalam (1:4), ki so letos v Stožicah nadigrale favorita. Foto: Grega Valančič/Sportida

Gostitelji bodo pogrešali kaznovanega kapetana Zenija Husmanija, zaradi kartonov bo odsoten tudi mladi zvezni igralec Jošt Pišek, kar ni prijetna novica za stratega Simona Rožmana. Rumena družina se namreč poteguje za četrto mesto, ki ponuja zadnjo evropsko vozovnico. Če bo želela prehiteti Koper, potrebuje ne le še en spodrsljaj kanarčkov v zaključku sezone, ampak tudi svoje zmage. Derbi ljubljanske kotline se bo v Domžalah začel ob 17.30.

Koprčani imajo še vse v svojih rokah, a …

Zvečer se bosta pod žarometi v knežjem mestu pomerila Celje in Koper. Na stadionu, ki je po finalu pokalnega tekmovanja zaradi objestnežev v vrstah navijačev utrpel kar nekaj škode, bodo gostitelji skušali zadržati drugo mesto. Osnovni cilj so dosegli. Izbranci Romana Pilipčuka so si zagotovili Evropo, zdaj pa želijo navijače, za katere so pričakovali, da bodo v spomladanskem delu obiskovali tekme v večjem številu, osrečiti še z zmago nad Koprom. S tem pa ne bi osrečili le svojih privržencev, ampak tudi vse, ki stiskajo pesti za Domžale.

Aljoša Matko je v izjemni formi. Na zadnjih treh tekmah je dosegel pet zadetkov. Kako se bo odrezal proti Koprčanom? Foto: Grega Valančič/Sportida

Koprski načrt, kako si zagotoviti Evropo, bi se znašel v težavah. To bi bil za Primorce, ki so jesenski del končali na visokem drugem mestu, velik udarec. Trener kanarčkov Zoran Zeljković bo v Celju zaigral brez Ivana Novoselca, branilci pa bi lahko imeli največ dela z razigranim Aljošo Matkom, ki je na zadnjih treh tekmah dosegel pet zadetkov. V zadnjem krogu so Koprčani v eni izmed bolj atraktivnih tekem prvenstva ostali praznih rok na Bonifiki proti Domžalam (2:3), do uspeha jim ni pomagal niti atraktivni zadetek Andreja Kotnika. Tokrat bi si z zmago v Celju, kjer so na zadnjih treh gostovanjih osvojili kar sedem točk, naredili velik korak k ubranitvi četrtega mesta.

Tabor po zlata vredne točke proti zdesetkanemu Mariboru

Nedeljski spored predzadnjega kroga 1. SNL se bo začel ob 15. uri v Sežani. Zadnjeuvrščeni Tabor ima vse manj možnosti za ohranitev prvoligaškega statusa. Če še želi ostati v igri za deveto mesto, ki prinaša popravni izpit, dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL proti drugoligaškemu podprvaku (Aluminij oziroma Rogaška), bo moral v zadnji krog vstopiti z manjšim zaostankom od Gorice od treh točk. V sklepnem dejanju sezone se bosta namreč soseda iz Nove Gorice in Sežane udarila v medsebojnem spopadu, ker pa je v uvodnih treh izdatno uspešnejša Gorica (sedem točk na treh tekmah), Taboru v primeru, če bi za vrtnicami pred zadnjim krogom zaostajal −3, ne bi pomagala niti zmaga. Zato bodo izbranci Dušana Kosića naredili vse, kar je v njihovi moči, da premagajo Maribor. Nastopili bodo brez kaznovanega Denisa Kouaoja.

Če bi Gorica v soboto premagala Muro, Tabor pa dan pozneje ne bi premagal Maribora, bi že postalo jasno, da bodo Sežančani v prihodnji sezoni igrali v drugi ligi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Statistika je velika zaveznica vijolic, ki so dobile zadnja štiri gostovanja na Krasu, skupna razlika v zadetkih pa je na omenjenih tekmah znašala kar 11:1 v korist 16-kratnih slovenskih prvakov. Tokrat bodo Mariborčani močno oslabljeni, trener Damir Krznar bo zaradi kartonov in poškodb v ekipi pogrešal veliko pomembnih členov ekipe, za dodatno slabo voljo pa je poskrbel še dramatičen poraz v finalu pokala, po katerem je postalo jasno, da bodo vijolice sklenile sezono brez lovorike. Imajo pa v svojih vrstah tako najboljšega strelca (Žan Vipotnik – 20 zadetkov) kot podajalca (Marko Tolić – 14 asistenc) sezone. Nastop 26-letnega Hrvata, ki je z nevsakdanjim izvajanjem 11-metrovke v finalu pokala dvignil nemalo prahu, je pod vprašajem zaradi zdravstvenih težav. Na dvoboju v Sežani pa na klopi Mariborčanov ne bosta smela biti zaradi kazni trener vratarjev Mitja Pirih in koordinator Željko Filipović, kaznovan je tudi športni direktor Marko Šuler ...

Obračun za sedmo mesto, statistika ni zaveznica Brava

Predzadnji krog prvenstva se bo končal v Ljubljani. V Spodnji Šiški se bosta pomerila kluba, ki sta že uresničila svoj cilj in si zagotovila obstanek. Bravo je to storil pod vodstvom Aleša Arnola, ki je s tem prejel potrditev, da je trener iz pravega testa in se lahko dokazuje tudi v vlogi samostojnega stratega, Radomlje pa je do odmevnega uspeha z izjemno spomladansko statistiko popeljal Oliver Bogatinov. Na najmanjšem igrišču v 1. SNL se bodo tako Bravo in Radomlje udarili za sedmo mesto. Pri gostiteljih je v vse boljši strelski formi Luka Štor, pri gostih pa Ester Sokler, ki se je zgolj v koledarskem letu 2023 podpisal pod devet zadetkov.

Aleš Arnol, ki je prevzel vodenje Brava po odhodu Dejana Grabića v Mursko Soboto, je uresničil cilj in Šiškarjem zagotovil obstanek med elito. Foto: Vid Ponikvar

Radomljani so tudi najbolj vroča ekipa sezone. V zadnjih desetih krogih so osvojili 17 točk, največ izmed vseh prvoligaških klubov, zanimivo pa je tudi, da v prvi ligi zelo poredko izgubljajo proti Bravu. Na sedmih tekmah so ostali praznih rok le enkrat, slast zmage pa občutili že trikrat. Glede na to, da sta kluba že uresničila svoj cilj in v tekmo vstopata brez pritiskov, bi lahko na svoj račun prišli tudi ljubitelji atraktivnega nogometa, pri čemer pa lahko Bravo skrbi podatek, da niso Radomljani, odkar jih vodi Bogatinov, še na nobeni tekmi prejeli več kot enega zadetka. Obenem pa so izgubili le enkrat, pa še to pri najboljši ekipi sezone, prvaku Olimpiji.