Vroči Štajerec, ki bi lahko blagajno vijolic napolnil z milijoni evrov, lovi nov mejnik

"Ne vem, ali sem bolj jezen ali razočaran. Odigrati takšno tekmo v tako pomembnem trenutku … Napovedali smo tekmo sezone. Če je to tekma sezone, potem si nismo zaslužili več od šestega mesta," je po sobotnem porazu Maribora na štajerskem derbiju v Celju (1:3) dejal trener vijolic Damir Krznar in se tudi sam posul s pepelom, saj je dan pred tekmo varovance poslal na intenzivnejši trening, ki jim je očitno vzel nekaj moči. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tri kroge pred koncem sezone je v 1. SNL že marsikaj znanega. Prvak je Olimpija, v Evropi bosta nastopila tudi Celje in Maribor, v drugo ligo se seli vsaj en član primorskega dvojca, ki ga sestavljata Tabor in Gorica. V zaključku sezone bosta tako v ospredju boja za četrto in deveto mesto. Prvi prinaša Evropo, za zdaj je v najboljšem položaju Koper, drugi pa popravni izpit za obstanek, dodatne kvalifikacije proti podprvaku 2. SNL. Uvod v 34. krog prinaša večerno poslastico v Ljudskem vrtu, prvak Olimpija se v sredo odpravlja k največjemu presenečenju spomladanskega dela, prerojenim Radomljam.

Obračun najboljših strelcev v 1. SNL

Maribor si je v prvenstvu že zagotovil najmanj četrto mesto, s tem pa tudi Evropo, sezono pa lahko olepša še s pokalno lovoriko, ko se bo v soboto v finalu pokala v Celju udaril s prvakom Olimpijo. To se bo zgodilo ravno na stadionu, kjer je v soboto utrpel boleč poraz (1:3), po katerem je na lestvici zdrsnil na tretje mesto. Vijolice bodo imele za razliko od zmajev na voljo več časa za počitek, trener Damir Krznar, ki po porazu v knežjem mestu ni skrival nezadovoljstva, pa bi lahko spočil katerega izmed pomembnih orožij za pokalni večni derbi. Maribor ima v svojih vrstah najboljšega strelca prvenstva, Žan Vipotnik je dosegel že 19 zadetkov in ostaja v vroči formi, zvečer pa ga čaka obračun z najbližjim zasledovalcem na lestvici, Mirlindom Dakujem (15). Konjičan, za katerega se zanima veliko tujih klubov, vodstvo pa ob njegovi morebitni poletni prodaji upa na bogat zaslužek v vrednosti kar nekaj milijonov evrov, se bo tako skušal danes vpisati v strelski "klub 20".

Žan Vipotnik se bo danes še zadnjič v tej sezoni meril proti Kaiu Cipotu, ki se podobno kot najboljši strelec 1. SNL spogleduje s prestopom v tujino. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pogled na lestvico najboljših podajalcev sezone je nenavaden, saj so na petih najvišjih mestih kar štirje nogometaši Maribora, najvišje izmed vseh pa Marko Tolić. Hrvat se je podpisal že pod 13 asistenc. Ko je Dejan Grabić konec februarja vskočil na položaj trenerja Mure, je na krstni tekmi navdušil in doma premagal prav Maribor, po drugi strani pa črno-bele zagotovo peče spomin na visok poraz v jesenskem delu, ko so v Ljudskem vrtu, takrat se je občinstvu v Mariboru prvič po dolgem desetletju predstavil Josip Iličić, izgubili s kar 1:5. Štajersko-prekmurski spopad, na katerem najverjetneje ne bo 35-letnega Iličića, ki se je šele pred kratkim pridružil treningom, se bo začel ob 20.15.

Prvaki pri največjem presenečenju spomladanskega dela

Radomlje ali Olimpija? V domžalskem Športnem parku velja v sredo pričakovati eno izmed poslastic kroga. Mlinarji so pod vodstvom Oliverja Bogatinova kot prerojeni. Na 13 tekmah so izgubili le enkrat, dosegli četrti najboljši izkupiček v spomladanskem delu, edini poraz pa doživeli prav proti Olimpiji. Je zdaj napočil čas za maščevanje? Radomljani so že izpolnili svoj cilj, po razburljivi zmagi v Sežani (2:1) so si priigrali obstanek že tri kroge pred koncem, k njim v goste pa prihajajo zmaji, ki jih že v soboto čaka še kako zahteven in mikaven izziv, pokalni finale proti Mariboru. Gostitelji bodo pogrešali kaznovanega Maria Čuića, enega izmed številnih posojenih igralcev splitskega Hajduka. Napadalec Ester Sokler je v izjemni formi. Na zadnjih sedmih tekmah se je kar šestkrat vpisal med strelce. Skupno je dosegel devet golov.

Odkar Radomlje nastopajo v 1. SNL, v vlogi gostiteljev še niso premagale Olimpije. Kot edini prvoligaški klub ne smejo igrati domačih tekem na svojem stadionu, v Domžalah pa so na sedmih tekmah proti Olimpiji osvojile le eno točko. Foto: Nik Moder/Sportida

Pri Olimpiji jih je v tej sezoni več dosegel le Mario Kvesić (12), ki pa bo v sredo zaradi kazni ob sebi na igrišču pogrešal kar štiri soigralce. Manjkali bodo Đorđe Crnomarković, Aljaž Krefl, Marcel Ratnik in Svit Sešlar. Zadnja dva izstopata v beležnicah tujih agentov, saj predstavljata val slovenskih upov s svetlo prihodnostjo, zaradi njiju pa po koncu sezone veliko dela čaka športnega direktorja Gorana Boromiso. Navijače še kako zanima, ali bo priljubljeni Albert Riera trener Olimpije tudi v prihodnji sezoni. Španec želi že tako imenitno sezono začiniti z dvojno krono. To bi bil velik uspeh. Za pripravo moštva na sobotni večni derbi v pokalu bo imel na voljo manj časa kot tekmec. To je v tej sezoni že nekajkrat zmotilo Španca, ki bo že tako primoran proti Radomljam zaigrati z oslabljeno zasedbo, tako da bi lahko na stadionu ob Kamniški Bistrici spočil nekaj pomembnih adutov.

Šalja rešuje Gorico proti nekdanjemu delodajalcu

V Novi Gorici se v sredo zvečer obeta še kako pomemben dvoboj za gostitelje. Vrtnice branijo predzadnje mesto, ki prinaša nastop v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL proti drugoligaškemu podprvaku. Če bi se obe tekmovanji končali zdaj, bi se Gorica za obstanek v play-offu pomerila proti Aluminiju. Višje se Gorica ne more uvrstiti, hkrati pa si ne sme privoščiti spodrsljajev, saj zadnjeuvrščeni Tabor zaostaja le dve točki. Prvoligaški status ji bo skušal ohraniti Agron Šalja, ki je sredi aprila nasledil Edoarda Reyo in se za zdaj izkazal, saj je ostal neporažen tako proti prvaku Olimpiji (2:2) kot tudi v Domžalah (1:1). Razigral se je Dario Kolobarić, ki je na omenjenih tekmah dosegel vse tri zadetke za Gorico.

Obeta se že 105. novogoriško-celjski spopad v 1. SNL, Gorica, ki je uspešnejša, bo lovila 41. zmago. Celjani so jih na drugi strani vknjižili 33, zadnjo ravno v jesenskem delu, ko so na Primorskem zmagali z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

Štirikratne državne prvake spet čaka vse prej kot enostavna naloga, saj prihajajo v goste drugouvrščeni Celjani. Novopečenega trenerja Gorice tako čaka obračun z nekdanjim delodajalcem, pri katerem pa se je od takrat, ko je še vodil Celjane, zamenjalo veliko igralcev. Izbranci Romana Pilipčuka so v soboto na krilih kapetana Denisa Popovića in dvakratnega strelca Aljoše Matka, ki je vroč kot že dolgo ne, saj je na zadnjih dveh tekmah dosegel štiri zadetke, spravili v slabo voljo Maribor in se povzpeli na drugo mesto. Zdaj ga želijo še zadržati. Evropo, osnovni cilj, ki so si ga začrtali pred sezono, so si že zagotovili.

Kosić še verjame v srečen konec

Nogometni spored bosta v četrtek odprla Bravo in Tabor. Pomerila se bosta kluba s spodnjega dela lestvice, ki nastopata na najmanjših igriščih v 1. SNL. Šiškarji lahko v srečanje vstopijo sproščeno in brezskrbno, saj so si že zagotovili obstanek v prvoligaški druščini, povsem drugače pa je pri Sežančanih, ki bi se radi znebili zadnjega mesta. Že lani so prvoligaški status reševali v dodatnih kvalifikacijah, tokrat pa jim grozi, če v zadnjih treh krogih ne bodo prehiteli Gorice, dokončna selitev med drugoligaše. Mladi ljubljanski klub bo skušal po napovedi športnega direktorja Dejana Močnika ostati tekmovalen in poln motiva za osvajanje točk do konca sezone, pri čemer bo njihov največji adut Martin Kramarič, tretji najboljši strelec tekmovanja. Bravo je nazadnje zmagal v Murski Soboti, kar je največji trenerski podvig Aleša Arnola, odkar vodi Bravo. Dosegel ga je ravno proti "učitelju" Dejanu Grabiću.

Tabor in Gorica, edina kandidata za izpad v drugo ligo, se bosta pomerila v zadnjem krogu. Vrtnice so v tej sezoni uspešnejše (3:1, 1:1 in 1:0). Če bi vrtnice v zadnji krog vstopile s prednostjo vsaj treh točk pred Taborom, bi Kraševci že pomahali v slovo prvi ligi, saj jim ne bi pomagala niti zmaga nad Novogoričani. Zato bo Tabor v četrtek želel na vsak način premagati Šiškarje. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tabor, ki je na zadnji tekmi doma nesrečno ostal brez točk proti Radomljam, bo nastopil brez kaznovanega Adriana Zeljkovića, trener Dušan Kosić, ki še drugo sezono zapored s Kraševci bije krčevit boj za obstanek, pa še verjame v srečen konec. "Ne zatiskamo si oči, a neko vsebino oziroma konkurenčnost smo pokazali na domala vseh tekmah, zato menim, da je treba verjeti do konca in se povezati zdaj, ko je najtežje," sporoča 52-letni Ljubljančan.

Spopad za Evropo na Bonifiki

Zadnje dejanje 34. kroga bo na Bonifiki. Obeta se dvoboj z največjim mogočim tekmovalnim nabojem pri obeh tekmecih. To je neposredni obračun za Evropo. Koper brani četrto mesto, a bi se lahko Domžalčani v primeru zmage Primorcem približali na vsega točko zaostanka, s tem pa poskrbeli za razburljivo končnico. Trener Kopra Zoran Zeljković je po uvodnih spomladanskih neuspehih le odkril recept, ki vodi do domačih zmag. Nazadnje je z 1:0 premagal Gorico in Bravo, tako da je mreža Adnana Golubovića ostala nedotaknjena. Koper na zadnjih petih tekmah proti Domžalam ni izgubil.

Odkar se je Simon Rožman vrnil na trenerski stolček Domžal, še ni premagal Kopra. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Odkar se je Simon Rožman lani vrnil v mesto ob Kamniški Bistrici, s pomlajeno zasedbo, v kateri izstopa kar nekaj mladih upov (Luka Topalović je nedavno postal prvi nogometaš v 1. SNL, ki je rojen leta 2006 in se je vpisal med strelce), še ni premagal kanarčkov. Proti njim je izpadel tudi v pokalu, ravno na Bonifiki, kjer je zmagovalca odločil podaljšek, v njem pa je blestel najboljši strelec Kopra Andrej Kotnik. Kako bo v četrtek zvečer?