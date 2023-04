V živo: Celjani vodijo pri Bravu, Olimpija v izdihljajih le do točke

Na uvodni nedeljski tekmi 32. kroga so nogometaši Gorice, ki jih je prvič vodil Agron Šalja, remizirali z Olimpijo (2:2). Novogoričani so dvakrat vodili, obakrat je zadel Dario Kolobarić, Ljubljančani pa dvakrat izenačili, drugič v 87. minuti, ko se je pod gol podpisal Juan Pascal Estrada. Novopečeni prvak je imel na tribunah lepo podporo navijačev, na neke vrste "reuniunu" različnih generacij se je zbralo več sto privržencev ljubljanskega kluba. Bravo v sklepnem dejanju kroga gosti Celjane. Nogometaši Maribora so se po prvi zmagi v tej sezoni nad Domžalami utrdili na drugem mestu, Mura je po gostujoči zmagi nad zadnjeuvrščenim Taborom skočila na peto mesto, Radomlje in Koper pa sta se razšla brez zmagovalca.

1. SNL, 32. krog:

Sobota, 22. april:

Nedelja, 23. april:

Nedelja se je začela z nogometnim spektaklom v Novi Gorici, kjer sta se merila kluba, ki sta poleg absolutnega rekorderja Maribora (16 naslovov) osvojila največ lovorik. Zmaji so jih sedem, od tega tri v novi klubski preobleki po vrnitvi v 1. SNL leta 2009, Gorica pa je bila najboljša v državi kar štirikrat. Slavnega obdobja, ko je spadala med najmočnejše slovenske ekipe, hkrati pa razvila kar nekaj pomembnih reprezentantov, je bilo že davno konec.

Vrtnice v zadnjih letih tarejo finančne težave, borba za preživetje. Plešejo med drugo in prvo ligo, podobno se dogaja tudi v tej sezoni. Za nameček se je klubsko vodstvo odločilo, da legendarnega Edoarda Rejo, ki mu je v zadnjih tednih ponagajalo zdravje, na položaju trenerja zamenja Agron Šalja. Juan Pascal Estrada je v zadnjih minutah rednega dela tekme zadel za končnih 2:2. Foto: Nik Moder/Sportida Ta se je leta 2021 že izkazal za imenitnega rešitelja, ko je Celjanom po klavrnih rezultatih predhodnikov zagotovil obstanek, danes pa na klopi Gorice debitiral z remijem, čeprav se je njegovo moštvo spogledovalo tudi z zmago.

V mesto vrtnic se je odpravilo več sto navijačev Ljubljančanov, na tribunah so se zbrale različne generacije pripadnikov navijaške skupine Green Dragons, ki so bučno spodbujale novopečene slovenske prvake. A v 16. minuti so imeli razlog za veselje navijači domačih, Ahmed Ankrah je s podajo zaposlil Daria Kolobarića, ta je preigral Agustina Doffa in premagal Vidovška za vodstvo z 1:0. Tri minute pozneje nova napaka Ljubljančanov, a je gostujoči vratar zaustavil poskus Goričanov.

Praktično iz naslednje akcije pa je izenačila Olimpija. Kapetan Timi Max Elšnik je ustrelil z razdalje, in, tudi s pomočjo domačega Zvonimir Petrovića, od katerega se je žoga odbila, zadel za 1:1. Po izenačenju je pobudo prevzela zasedba španskega stratega Alberta Riere, a do konca prvega polčasa zmajem ni več uspelo premagati Matevža Dajčarja. Je bilo pa v 40. minuti vroče pred vrati Vidovška, ko bi si zeleno-beli skoraj zabili avtogol, a jih je rešil okvir vrat. Ekipi sta se na odmor odpravili z izenačenjem (1:1).

Drugi polčas se je začel s pritiskom Olimpije, ki je nadzorovala potek srečanja, a se Dajčar ni pustil premagati. V 62. minuti pa lep protinapad Novogoričanov. Ankrah je s podajo lepo zaposlil Kolobarića, ta pa preigral ljubljansko obrambo, z Vidovškom na čelu, in z drugim golom zvišal na 2:1. Gorica je vodstvo držala do 87. minute, ko je po kotu Olimpije pred domačim golom žogo v gol za izenačenje na 2:2 poslal Juan Pascal Estrada in postavil končni rezultat.

Olimpija ima pred drugim Mariborom štiri tekme pred koncem 13 točk prednosti. Še vedno ima nekaj teoretičnih možnosti, da poruši slovenski rekord (končna razlika Maribora v sezoni 2011/12 je znašala +20). Gorica, ki je nazadnje premagala Olimpijo 21. julija 2018 z 2:0, je deveta, osem točk za osmim Bravom.

Največja prednost ob koncu sezone v zgodovini 1. SNL: +20 Maribor pred Olimpijo (sezona 2011/12)

+19 Maribor pred Gorico (1999/00)

+17 Domžale pred Gorico (2006/07)

+13 Gorica pred Domžalami (2004/05)

+13 Maribor pred Gorico (2016/17)

Nenavadna statistika v korist gostiteljev

Šiškarji so si že skoraj zagotovili obstanek, Aleš Arnol vse bolj suvereno preskakuje ovire, v nedeljo pa velja glede na statistiko pričakovati zmago gostiteljev. Zakaj? Zadnjih osem medsebojnih tekem so vedno dobili gostitelji. To je neverjeten niz, pri čemer Šiškarji izstopajo še toliko bolj, saj so doma dobili pet zaporednih srečanj!

Bravo je v zadnjem krogu prekrižal načrte Domžalam in v gosteh osvojil točko (2:2). Foto: Grega Valančič/Sportida

Najmanjše prvoligaško igrišče v 1. SNL tako dokazano ne ustreza Celjanom, ki želijo zadržati zelo ugoden položaj v boju za Evropo. So blizu uspeha, a nočejo ničesar prepustiti naključju. Z mladim ljubljanskim klubom dobro sodelujejo, kar ne nazadnje potrjuje tudi posoja Tamarja Svetlina, ki se bo po koncu sezone vrnil v knežje mesto.

Celjani so dobro odpočiti, saj med tednom nismo imeli tekme. Prejšnji teden so trpeli. Po maratonskem boju v pokalu so izpadli proti Olimpiji, nato pa osvojili le točko doma proti zadnjeuvrščenemu Taboru. Zapravljeno bodo skušali nadoknaditi v Ljubljani, a statistika ni njihov zaveznik.

Mariborčani so z golom Žana Vipotnika ugnali Domžalčane. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ljudski vrt zaploskal najbolj vročemu napadalcu 1. SNL

V Ljudskem vrtu sta se v soboto zvečer pod žarometi merila Maribor in Domžale. Gostje v tej sezoni še niso izgubili proti vijolicam, na zadnji tekmi pa so prvič ostali praznih rok. V dvoboj so vstopili zelo borbeno in nase opozorili z nekaterimi zelo ostrimi prekrški. Tako je Daniel Offenbacher prejel rumeni karton že v prvi, Abraham Nwankwo pa v 16. minuti. Malce pred tem je najboljši strelec 1. SNL Žan Vipotnik zatresel domžalsko mrežo. Po sijajnem prodoru, v katerem se je otresel dveh nogometašev Domžal, je premagal Gašperja Tratnika, a se je veselil le nekaj sekund. Sodnik je po intervenciji VAR zaradi nedovoljenega položaja razveljavil zadetek.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Domžalčani so prvič ogrozili vrata v 18. minuti. Le nekaj centimetrov jih je delilo od atraktivnega zadetka. Ni manjkalo veliko, pa bi Jošt Pišek z mojstrskim strelom premagal Menna Bergsna. Nizozemec je bil že premagan, a je mladi zvezni igralec Domžal zatresel prečko. Nato se je žoga odbila do Franka Kovačevića, ki je z neposredne bližine poslal žogo mimo vrat. V prvem polčasu so večkrat v okvir vrat streljali gostje iz Domžal (2:1), na semaforju pa je bil izpisan rezultat 0:0.

Drugi polčas se je začel imenitno za Mariborčane. V 47. minuti je Ivan Brnić poslal predložek pred vrata Domžal, Žan Vipotnik pa je kot že tolikokrat v tej sezoni izkoristil asistenco Dalmatinca in z neposredne bližine zatresel mrežo Rožmanove čete. To je bil že 18. zadetek najboljšega strelca 1. SNL, ki bi lahko v poletnem prestopnem roku zapustil Ljudski vrt. Le tri minute pozneje je sledil nov udarec za goste, saj je po ostrem prekršku nad Vipotnikom, ko ga je odrinil, drugi rumeni karton prejel Nwankwo. Maribor je tako v zadnje pol ure srečanja vstopil z igralcem več, a se borbeni gostje niso predali.

Žan Vipotnik je dosegel že 18. zadetek v tej sezoni in odločil zmagovalca. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 71. minuti je sreča še drugič na tej tekmi pustila na cedilu Jošta Piška. Mladi nogometaš Domžal je izvedel prosti strel, nato pa podobno kot v prvem polčasu zadel prečko. Vratar Maribora Menno Bergsen se je lahjko tako še drugič na tej tekmi zahvalil sreči, da je zadržal svojo mrežo nedotaknjeno. Okvir vrat so zatresli tudi gostitelji, mladi napadalec iz BiH Luka Božičković je v sodnikovem podaljšku po podaji Brnića zatresel vratnico. Tako je ostalo pri tesni zmagi Maribora, s katero so se vijolice utrdile na drugem mestu, Domžalčani pa na lestvici padli na šesto mesto.

Napet zaključek na Krasu, Klepač zlati adut Mure

Na Krasu je bilo zelo zanimivo v zadnjem delu srečanja. Ljubitelji nogometa so na stadionu Rajko Štolfa čakali na prvi zadetek vse do 73. minute, ko je v polno zadel Mihael Klepač. Hrvat, ki je v igro vstopil šele kot rezervist, se je izkazal s prodiranjem ob robu kazenskega prostora in natančnem strelu v desni spodnji kot, s katerim je premagal Jana Koprivca. Na drugi strani je vratar Mure Klemen Mihelak še nepremagan. V 76. minuti je navdušil s posredovanjem po zelo nevarnem strelu Luke Šušnjare.

Mihael Klepač, strelec nepozabnega zadetka na tekmi v Ljudskem vrtu (2021), po kateri je Mura postala slovenski prvak, je bil veliki junak zmage črno-belih na Krasu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ko je Klepač zadel v polno še drugič, podajo je prispeval Mirlind Daku, se je zdelo, da bodo črno-beli zlahka prišli do zmage, a je že v naslednjem napadu za razburljivo končnico poskrbel Aleksander Zeljković. Mladi nogometaš Tabora, nekdanji up Olimpije, je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora dosegel prvi zadetek, odkar nastopa v 1. SNL. Tabor je znižal na 1:2, oživele so tudi tribune, a so se na koncu vendarle veselili gostje. Zmaga bi bila lahko še prepričljivejša, a je bil zadetek Lazarja Zličića zaradi nedovoljenega položaja razveljavljen. Strateg Dejan Grabić je dočakal prvo zmago v gosteh, odkar vodi Muro, in napovedal resno kandidaturo za Evropo.

Nekdanja sodelavca sta se razšla z remijem

Uvodno dejanje 32. kroga je postreglo z nenavadnim razpletom. Vse je bilo odločeno že v prvem polčasu. V Športnem parku v Domžalah se je mreža prvič zatresla že v 2. minuti. Izkušeni nogometaš Kopra Matej Palčič je z desne strani poslal predložek pred vrata gostiteljev, kjer je bil mladi vratar Luka Baš (21-letni Trboveljčan je tik pred srečanjem vskočil med vratnici namesto napovedanega Emila Velića, ki je začutil bolečine v hrbtu) neodločen. Žoge se je tako nenadejano dokopal Bright Edomwonyi, izkoristil darilo domače obrambe in spretno popeljal Primorce v vodstvo z 1:0. Nigerijec je dosegel šesti zadetek v tej sezoni.

Zoran Zeljković in Oliver Bogatinov sta po remiju v Domžalah s Koprom in Radomljami še korak bližje Evropi oziroma obstanku. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koprčani so zadržali tesno prednost vse do sodnikovega podaljška, nato pa je za izenačenje poskrbel prvi strelec Radomljanov Ester Sokler. Dosegel je že osmi zadetek v tej sezoni, zanimivo pa je, da je v karieri mrežo Kopra zatresel že sedemkrat. Največkrat v dresu Celja, v tej sezoni pa trikrat kot "mlinar". Podajo je prispeval Vicko Ševelj. Tako so gostje povedli v samem začetku srečanja, Radomljani pa izenačili v izdihljajih prvega polčasa. Rezultat se do konca ni spreminjal. Čeprav so si Primorci pripravili več priložnosti, se je dvoboj končal brez zmagovalca. Radomljani so tako še korak bližje obstanku, Koper pa, če si bodo največji tekmeci znova privoščili spodrsljaj, Evropi. Obračun nekdanjih sodelavcev, Oliverja Bogatinova in Zorana Zeljkovića, se je tako razpletel z remijem.