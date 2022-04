Kakšno veselje na Bonifiki! Koper jo je zagodel tudi Olimpiji.

Nogometaši Kopra so na nedeljskem derbiju 32. kroga doma premagali tretjeuvrščeno Olimpijo (1:0) in se vodilnemu Mariboru, ki je v soboto na krilih zadetkov veteranov Roka Kronavetra in Marcosa Tavaresa v Sežani odpravil Tabor z 2:1, približali na točko zaostanka. Domžalčani so pretrgali dvomesečni niz brez zmage in se v Ljubljani maščevali Bravu za sredin poraz v pokalu, Radomlje pa so presenetile Muro. V ponedeljek bo enega od zadnjih vlakov v boju za obstanek lovil Aluminij.

V derbiju 32. kroga je Koper prekrižal načrte Olimpiji. Vodilnemu Mariboru bi v nedeljo na Bonifiki veliko bolj ustrezal pozitivni rezultat zmajev, a se vijolicam želja ni izpolnila. Kanarčki so poskrbeli za nadaljevanje imenitnega niza, s katerim ostajajo v še kako resni igri za dvojno krono. Pokalni naslov bodo 11. maja lovili v Celju proti Bravu, v prvenstvu pa po zmagi nad Olimpijo (1:0) za Mariborom, pri katerem bodo gostovali prihodnji konec tedna, zaostajajo le točko. Tako se obeta še kako zanimiv konec sezone. Podobno velja tudi v boju za tretje mesto, v katerem še vedno bolje kaže Olimpiji, Mura pa za Ljubljančani zaostaja dve točki.

Fotogalerija s tekme v Kopru, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 29 2 / 29 3 / 29 4 / 29 5 / 29 6 / 29 7 / 29 8 / 29 9 / 29 10 / 29 11 / 29 12 / 29 13 / 29 14 / 29 15 / 29 16 / 29 17 / 29 18 / 29 19 / 29 20 / 29 21 / 29 22 / 29 23 / 29 24 / 29 25 / 29 26 / 29 27 / 29 28 / 29 29 / 29

Zmagovalca derbija v Kopru je odločil Kaheem Parris. Jamajčan je zadel v polno z bele točke, na katero je najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki je pred nedavnim sodil na četrtfinalni tekmi lige prvakov, pokazal po prekršku vratarja Olimpije Ivana Banića nad napadalcem Kopra Laminom Colleyjem. To je bil njegov jubilejni deseti zadetek v sezoni. Gostje so imeli nekaj zrelih priložnosti, najlepšo pa je še pri rezultatu 0:0 po veliki napaki Žana Žužka zapravil Mustafa Nukić. Robert Prosinečki je tako kot trener Olimpije doživel poraz še na svojem drugem gostovanju, Zoran Zeljković pa je prvi medsebojni obračun z legendarnim Hrvatom kronal z dragoceno zmago, po kateri so si igralci dali duška z navijači.

Maribor in Koper sta si že zagotovila Evropo! Veselje je bilo ogromno, saj so z zmago nad Olimpijo uresničili največji cilj. Zagotovili so si že Evropo, saj v tej sezoni ne morejo več pasti nižje od četrtega mesta. Pred četrtouvrščeno Muro imajo namreč 12 točk prednosti, pa tudi boljše razmerje v medsebojnih srečanjih, do konca sezone pa so le še štirje krogi. Podobno kot Koper si je Evropo že štiri kroge pred koncem zagotovil tudi vodilni Maribor, ki ga zanima le eno, naslov državnega prvaka.

Prva zmaga Domžal po dveh mesecih

V uvodnem nedeljskem srečanju 32. kroga sta se v nedeljo na stadionu ŽAK še drugič v tem tednu srečala Bravo in Domžale. V sredo, ko se je odločalo o vstopnici za finale pokala, ki ponuja tako lovoriko kot tudi bližnjico do Evrope, se je smejalo Šiškarjem (3:2), štiri dni pozneje pa so bili boljši Domžalčani. Zmaga v prvenstvu je zanje pomenila zgolj slabo tolažbo, saj v tej sezoni ne bodo uresničili svojih ciljev.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

Dvakratni prvaki so končali mučen niz kar devetih zaporednih srečanj brez zmage. Mladi ljubljanski klub so premagali z 2:0, oba zadetka pa je v zadnjem delu srečanja dosegel Arnel Jakupović. Avstrijec je tako postal peti nogometaš 1. SNL z dvomestnim številom zadetkom. Do zdaj jih je dosegel deset, Bravo pa je z mislimi že bolj ali manj prisoten pri sklepnem dejanju pokalnega tekmovanja, ko bo 11. maja igral svojo največjo tekmo v zgodovini kluba. Domžale so zmagale prvič po koncu februarja, tudi takrat so bile boljše od Brava (3:0).

Rekorder Tavares rešil Maribor

Marcos Tavares je na dobri poti, da konča nogometno kariero z naslovom državnega prvaka. Foto: Miloš Vujinović/Sportida V preteklem krogu je vodilni Maribor remiziral z Radomljami, še težje delo ga je čakalo v tem - gostovanje v Sežani, kjer so že oddajali točke. V prvem polčasu so vijoličasti kar trikrat zatresli okvir vrat (Ognjen Mudrinski, Aljaž Antolin in Martin Milec), na odmor pa odšli z zaostankom 0:1. Z bele točke je v 13. minuti zadel Dino Stančić. Enajstmetrovko je zakrivil Antoine Makoumbou, ki je v kazenskem prostoru podrl Rodrigueja Bongonguija. Pri branjenju 11-metrovke si je ramo poškodoval mariborski vratar Ažbe Jug in moral v slačilnico. V vratih ga je nadomestil 22-letni Nizozemec Manno Bergsen. To je bil njegov prvi nastop v prvi slovenski ligi.

Trener Radovan Karanović in njegovi varovanci niso mogli verjeti, ko se je zgodba nadaljevala tudi po odmoru. Naslednji, ki je zatresel okvir vrat, je bil Đorđe Ivanović. Držali so se za glavo. Nato pa je v 54. minuti le prišla odrešitev. Na svoji 300. tekmi v prvi ligi je za izenačenje na 1:1 zadel Rok Kronaveter. Dokončen preobrat pa je vijoličastim priigral še en veteran - Marcos Tavares. Kot že ničkolikokrat je rešil Maribor. Le nekaj trenutkov zatem, ko je vstopil v igro, je po podaji z glavo Nemanje Mitrovića zabil svoj 159. gol v prvi ligi. Skupno pa je bil to njegov 209. gol v dresu Maribora. Za končni izid 1:2.

Radomlje vse bliže obstanku

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Radomljani so vse bližje obstanku v ligi, saj so z zmago proti branilcu naslova Muri že sedem točk pred predzadnjim Taborom. Sobočani so bili v 13. minuti blizu vodilnemu zadetku, ko je Mihael Klepač sprožil z leve strani kazenskega prostora in zadel prečko. Toda pet minut pozneje so Radomljani povedli, svoj šesti gol sezone je dosegel Ivan Šarić. V 29. minuti so Prekmurci še drugič na tekmi zadeli prečko, takrat je sprožil Mirlind Daku, žogo pa je pred vrati v okvir vrat preusmeril Mateo Mužek. Tri minute zatem so se domači veselili novega zadetka, iz osrčja kazenskega prostora ga je po Šarićevi podaji dosegel Sandi Nuhanović.

Prekmurci so se vrnili v igro v 49. minuti, ko je po levi strani prodrl Klepač in podal pred gol, kjer je Daku osamljen z glavo zmanjšal zaostanek. V 85. minuti so domači izvedli hiter napad, ki ga je z lepim strelom z roba kazenskega prostora učinkovito končal Tomislav Mrkonjić. Žogo je za svoj sedmi gol sezone poslal pod prečko v desni zgornji kot. V sodniškem dodatku je Tio Cipot le še kozmetično popravil končni izid, ko je iz bližine unovčil podajo z desne strani.

V Kidričevem vse glasnejši alarm

Robert Pevnik še verjame, da bi lahko Aluminij obstal v 1. SNL. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V ponedeljek se bosta za točke v zadnji tekmi 32. kroga pomerila Aluminij in Celje. V Kidričevem že dalj časa zvoni alarm, padec v drugo ligo je vse bolj realen. Aluminij v tem letu sploh še ni zmagal, tega za zdaj ni mogel spremeniti niti novi trener Robert Pevnik. Ker je do konca le še pet krogov, Tabor pa beži šest točk, so Kidričani izpostavljeni vse večjemu pritisku. Možnosti za zagotovitev obstanka je vse manj. Že dalj časa so zabetonirani na dnu razpredelnice, tako da bi jih lahko rešil le še daljši niz pozitivnih rezultatov, zlasti zmag.

''Položaj ni prijeten, vendar v nas še tli upanje, želja,'' trener Pevnik še ni vrgel puške v koruzo. Še vedno verjame, da so njegovi izbranci zmožni premagovati prvoligaške tekmece in ostati v boju za obstanek do zadnjega kroga.

Na drugi strani bo utrujena celjska zasedba, ki je v četrtek na Bonifiki izpadla iz pokala in tako ostala brez glavne nagrade sezone. Če bi se uvrstila v finale pokalnega tekmovanja, bi 11. maja na domači zelenici proti Bravu lovila lovoriko in Evropo, tako pa se bo sezona kljub številnim nakupom in prihodom končala brez otipljivega uspeha. Simon Rožman bi lahko tako v zadnjih petih krogih ponudil priložnost številnim igralcem, ki so imeli v dozdajšnjem delu sezone manjšo minutažo, s tem pa napravil selekcijo za ogrodje ekipe, s katero bi v prihodnji sezoni napadal višje cilje.

1. SNL, 32. krog: Sobota, 23. april:

Tabor : Maribor 1:2 (1:0)

Stančić 13./11-m; Kronaveter 54., Tavares 73.



Radomlje : Mura 3:2 (2:0)

Šarić 18., Nuhanović 36., Mrkonjić 85.; Daku 49, Cipot 94. Nedelja, 24. april:

Bravo : Domžale 0:2 (0:0)

Jakupović 76., 82.



Koper : Olimpija 1:0 (1:0)

Parris 42./11-m Ponedeljek, 25. april:

17.30 Aluminij - Celje