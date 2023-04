V živo: Jalova premoč Olimpije in sledila je kazen

Vodilna Olimpija lahko postane prvak že prihodnjo nedeljo, ko bo gostila Maribor, pred tem pa gostuje še pri Bravu (15.00), ki jo je jeseni ponižal s 6:1. Ob polčasu je bilo 0:0. Če bodo zmaji zmagali v Šiški, jim 16. aprila za naslov zadostuje že remi z Mariborom, ki je v soboto navdušil proti Kopru (3:1). Tabor in Domžale sta remizirala (1:1), Radomlje so ugnale Gorico (2:0) in se povzpele na sedmo mesto. Velikonočni ponedeljek bo sklenil vroči spopad za Evropo med Muro in Celjem.

1. SNL, 30. krog:

Sobota, 8. april:

Ponedeljek, 10. april:

Na velikonočni ponedeljek se v mestnem spopadu merita Bravo in Olimpija. Zmajem je gostovanje v Šiški v zadnjih sezonah prineslo veliko razočaranja. Kot da bil stadion ŽAK za njih zaklet. Na prejšnjih petih gostovanjih so namreč ostali brez zmage, čeprav so vselej vstopili v dvoboj kot favoriti. Gol razlika na omenjenih tekmah pa kar 11:1 v korist Brava. Tokrat je Bravo v prvem polčasu čvrsto stal v obrambi in Olimpija kljub terenski premoči (žogo so imeli v svoji posesti 76-odstotkov igralnega časa) ni imela veliko priložnosti. Dvakrat je nevarno streljal Ivan Posavec, najprej preko gola, nato pa mu je izvrstno branil Matija Orbanić.

Za neučinkovitost je bila Olimpija kaznovana v deseti minuti drugega polčasa. Mateo Karamatić je v obrambi izgubil žogo in Luka Štor se je sam znašel pred Matevžem Vidovškom. Najprej je vratarja Olimpije zadel v prsi in glavo, nato pa odbito žogo vendarle spravil v gol Olimpije. Njegov četrti gol v sezoni. Riera je čez nekaj minut reagiral s štirimi zamenjavami.

Na Fazaneriji ne bo manjkalo mešanih čustev

Matko Obradović bo v ponedeljek prvič, odkar je zapustil Muro, branil na Fazaneriji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje 30. kroga prinaša dvoboj med Muro in Celjem, ki bo postregel z ogromnim čustvenim nabojem. Prvič po prihodu bodo na Fazaneriji v celjskem dresu gostovali nekdanji člani Mure Matko Obradović, Žan Karničnik in Luka Bobičanec, pri čemer je nastop zadnjega zaradi poškodbe gležnja pod vprašajem. Vratar Celja sporoča, da na Fazaneriji ne pričakuje žvižgov.

Odnosi med kluboma so se po zimski selitvi številnih nekdanjih ljubljencev Fazanerije v knežje mesto sicer skrhali, ni manjkalo ostrih besed iz ust klubskih funkcionarjev, na družbenih omrežjih je bilo kar nekaj provokativnih objav, nato pa so Celjani, ki so, čeprav so igrali doma, imeli na tribunah bistveno manj navijačev od Prekmurcev, v spomladanski uverturi premagali Muro z 2:1. Na lestvici bolje kaže Celjanom, ki pa so v četrtek utrpeli boleč izpad v pokalu proti Olimpiji, pri tem pa odigrali še napornih 120 minut.

Danes bi lahko tako bila svežina in spočitost pomembna dejavnika v korist Mure, ki pod vodstvom novega trenerja Dejana Grabića na Fazaneriji premaguje najboljše tekmece, premagal je tako Maribor kot Olimpijo, več težav pa mu povzročajo tekme s preostalimi tekmeci. Na zadnjem spopadu je v previdni tekmi brez večjih priložnosti remiziral z Domžalami (0:0). Tokrat bo lovil zmago, s katero bi ujel priključek k mestom, ki vodijo v Evropo. Vse drugo bi za črno-bele predstavljajo neuspeh, Celjane pa utrdilo na položaju, od koder se razprostira prijeten pogled na Evropo. Dvoboj se bo začel ob 17.30.

Šov Hrvatov v Ljudskem vrtu, Maribor navdušil pred derbijem

Mariborčani so z zmago nad Koprom (3:1) vrgli rokavico Olimpiji, za katero zaostajajo 12 točk. Če bi zmaji v ponedeljek ostali praznih rok v Šiški, bi lahko še vedno v naslednjem krogu na večnem derbiju v Stožicah proslavljali naslov državnega prvaka. Če bi namreč premagali Maribor, bi prednost pred vijolicami znašala 15 točk, zaradi boljšega razmerja v medsebojnih srečanjih pa bi se tako pet krogov pred koncem že razveselili nove državne zvezdice. Glede na predstavo Maribora, ki je brez najbolj vročega slovenskega napadalca, prvega strelca 1. SNL Žana Vipotnika (poškodba stegenske mišice), navdušil navijače v Ljudskem vrtu proti Kopru (3:1), se bodo morali Ljubljančani za zmago na večnem derbiju še zelo potruditi.

Na sobotnem dvoboju med branilci naslova in pokalne lovorike, na katerem sta oba kluba pogrešala ogromno pomembnih igralcev, so gledalci prvo priložnost dočakali v 15. minuti. Aljaž Antolin je po strelu z razdalje zatresel vratnico. Vratar Kopra Adnan Golubović je bil že premagan, a mu je na pomoč priskočila sreča. Do odbite žoge je prišel Rok Kronaveter, a iz dokaj ugodnega položaja streljal mimo vrat.

Adnana Golubovića so premagali trije hrvaški legionarji. Drugi gol za Maribor je dosegel Marin Laušić. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mariborčani so boljšo igro v prvem polčasu vendarle kronali z vodstvom. V 43. minuti je zablestel Marko Tolić. Posojeni nogometaš zagrebškega Dinama se je znašel med tremi nogometaši Kopra, a nato z mojstrovino, umirjenim udarcem po tleh v desni spodnji kot, zatresel koprsko mrežo. Pred tem sta v akciji za zadetek sodelovala Kronaveter in Josip Iličić.

Vijolice so v 54. minuti povišale prednost. Znova je zadel v polno hrvaški legionar, tokrat je bil to Marin Laušić, ki je izkoristil imenitno podajo Roka Kronavetra. Za piko na i imenitnem strelskem večeru Hrvatov v dresu Maribora je poskrbel Ivan Brnić. V 66. minuti je vstopil v igro, osem minut pozneje pa po podaji Iličića z dovršenim prefinjenim strelom v daljši kot vrat popeljal Maribor v vodstvo s 3:0. To je bil njegov šesti gol v tej sezoni.

Gostje so častni zadetek dosegli v izdihljajih srečanja, zaradi igranja Maxa Watsona z roko v svojem kazenskem prostoru je sodnik Dejan Balažič po intervenciji VAR pokazal za belo točko. Nigerijec Bright Edomwonyi je bil natančen, tako da Ažbe Jug, ki se je pred tem izkazal z izvrstnimi posredovanji, le ni končal tekme z nedotaknjeno mrežo. Kanarčki so po presenetljivem izpadu v pokalu (Aluminij) tako izgubili še drugo zaporedno gostovanje na Štajerskem, na lestvici pa ostajajo na četrtem mestu, ki bi še lahko vodil v Evropo.

Radomljani spomladi blestijo, Gorica v težavah

Kapetan Radomljanov Sandi Nuhanović je mrežo Gorice zatresel kar dvakrat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Po previdnem začetku dvoboja, ki v uvodni tretjini ni ponudil izrazite priložnosti, po kateri bi zadišalo po zadetku, so Radomljani z bele točke povedli z 1:0. Mladi vratar Gorice Matevž Dajčar si je privoščil veliko napako. Po izbijanju žoge je v kazenskem prostoru neprevidno pokosil Esterja Soklerja, sodnik David Šmajc pa je brez oklevanja dosodil najstrožjo kazen. Gostitelje je v vodstvo z natančnim zadetkom, vratar Dajčar je krenil v drugo smer, popeljal kapetan Sandi Nuhanović.

V drugem delu so bili gostje zelo blizu izenačenju, ko je Miroslav Iličić zatresel vratnico, nato pa je nase znova opozoril Nuhanović. Z drugim zadetkom na srečanju, četrtim v tej sezoni, je popeljal gostitelje v vodstvo z 2:0.

Gorica, ki je zaradi bolezni ni vodil Edoardo Reja, je tako v Domžalah doživela boleč poraz, po katerem ima na lestvici pred zadnjeuvrščenim Taborom le še točko prednosti. Radomlje, poleg Olimpije in Maribora najuspešnejša ekipa spomladanskega dela prvenstva, so se povzpele na sedmo mesto in so vse bližje uresničitvi začrtanega cilja, obstanka med elito.

Tabor ostaja trn v peti Domžal

Prvoligaška karavana se je v soboto najprej ustavila na Krasu. Zadnjeuvrščeni Tabor je še četrtič v tej sezoni pokvaril načrte Domžalčanom (1:1). Sežančani so povedli v 17. minuti, ko je daljši niz strelske suše v 1. SNL prekinil Luka Šušnjara. Kraševcem se je pridružil v zimskem prestopnem roku. V 36. minuti je izbrance Dušana Kosića delilo le nekaj centimetrov od podvojitve vodstva. Mladi branilec Miha Kompan Breznik je z ostrim strelom z roba kazenskega prostora zatresel vratnico. Gašper Tratnik, ki je med vratnicama gostov znova nadomeščal poškodovanega Ajdina Mulalića, je bil na vratih Domžal že premagan, a mu je na pomoč priskočila sreča.

Amadej Brecl je poskrbel za najlepšo potezo na srečanju in izenačil na 1:1. Foto: Vid Ponikvar

Tik pred koncem prvega dela je sledilo spektakularno izenačenje. V 44. minuti se je za strel z ogromne razdalje, bilo je vsaj 30 metrov od vrat Tabora, odločil Amadej Brecl. Donedavni nogometaš Celja, ki se je pred kratkim preselil v Domžale, je vstopil v igro v 27. minuti namesto Mirka Mutavčića, nato pa navdušil z izjemnim zadetkom. Izkušeni vratar Tabora Jan Koprivec je bil premagan, Domžalčani pa so z evrogolom izenačili na 1:1. Brecl je dosegel drugi zadetek v tej sezoni.

V drugem delu se rezultat ni več spreminjal, tako da Tabor ostaja na zadnjem mestu. Gorici se je približal na točko zaostanka, Domžalčani so pod vodstvom Simona Rožmana, ki je v četrtek dopolnil 40 let, na tekmi pa ga je presenetila skupina prijateljev, tudi v devetem gostovanju v Sežani ostali brez zmage, četrtouvrščenemu Kopru pa so se s tekmo več približali na dve točke zaostanka.