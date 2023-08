V Sloveniji zaradi izrednih razmer danes brez nogometa

Izredne vremenske razmere, zaradi katerih v teh dneh trpi Slovenija, so prisilile vodstvo tekmovanja k spremembi urnika. Ta petek bi se morala v uvodnem dejanju tretjega kroga prve lige Telemach v Kidričevem pomerili Aluminij in Koper, a je štajersko-primorski dvoboj prestavljen na ponedeljek.

Za zdaj ostaja pri prvotnem načrtu, da bosta v soboto odigrani dve tekmi tretjega kroga. Domžale, ki jih bo po odhodu Simona Rožmana v Sarajevo začasno vodil njegov donedavni pomočnik Matej Podlogar, naj bi ob 17.30 v Krškem gostovale pri Rogaški. Drugoligaški prvak zaradi gradbenih del na svojem stadionu še ne more gostiti tekmecev v Rogaški Slatini, stadion Matije Gubca v Posavju pa je v srcu privržencev črno-belih ohranjen v zelo prijetnem spominu, saj so varovanci Oskarja Drobneta na njem pred poldrugim mesecem proslavljali napredovanje v 1. SNL.

V torek so proslavljali zgodovinski uspeh proti Ludogorcu, v soboto jih v Domžalah čaka spopad z Radomljami. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V Domžalah naj bi se v soboto zvečer ob 20.15 pomerili Radomlje, ki ga zaradi kazni še vedno ne sme voditi Oliver Bogatinov, in Olimpija. Branilec naslova ima zelo natrpan urnik. V torek je navdušil več kot deset tisoč gledalcev v Stožicah, premagal Ludogorec (2:1) in si zagotovil dolgo evropsko jesen, že naslednji torek pa ga čaka nov spektakel, saj v Ljubljano v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov prihaja turški velikan Galatasaray.

Domiselno vabilo Mure na nedeljsko tekmo v Fazanerijo:

V nedeljo naj bi se v prekmursko-štajerskem derbiju pomerila Mura in Maribor. Črno-beli so razočarali na začetku sezone in so še brez osvojene točke, vijolice pa so osvojile maksimalnih šest, samozavest pa jim je po infarktni tekmi dvignila še težko prigarana zmaga nad Differdangejem, s katero so si podaljšali evropsko sezono in priigrali dve tekmi s turškim veljakom Fenerbahčejem, pri katerem nastopa tudi Miha Zajc.

Celjani so v četrtek presenetili enega boljših portugalskih prvoligašev, Vitorio iz Guimaraesa. Foto: Reuters

V ponedeljek bosta najprej na delu Bravo in Celje. Slovenski podprvak je pozno v četrtek zvečer poskrbel za evropsko senzacijo, saj je po izvajanju 11-metrovk spektakularno izločil Vitorio iz Guimaraesa. Izbranci Alberta Riere imajo velike cilje tudi v prvenstvu, kjer želijo osvojiti naslov, že v četrtek pa jih čaka v Celju nova evropska obveznost. Tretji krog 1. SNL naj bi tako zaključila Aluminij in Koper, edini klub poleg Maribora, ki je v uvodnih dveh krogih osvojil maksimalnih šest točk. Z zmagovitim nizom želi nadaljevati, a imajo svoje načrte tudi Kidričani.

Če bodo vremenske razmere dovoljevale, bo tako spored tekem tretjega kroga 1. SNL potekal med soboto in ponedeljkom.

1. SNL, 3. krog:

Sobota, 5. avgust:

Nedelja, 6. avgust:

Ponedeljek, 7. avgust:

Lestvica:

Najboljša strelca:



4 - Arnel Jakupović (Maribor)

3 - Saar Fadida (Olimpija)

