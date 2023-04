Strelski šov Žana Vipotnika, Olimpija privabila navijače v Stožice

Žan Vipotnik je v izjemni formi. Prejšnji mesec je zadel v polno v Astani in popeljal Slovenijo do zmage nad Kazahstanom, v Novi Gorici pa je opozoril nase s tremi zadetki!

Žan Vipotnik je v izjemni formi. Prejšnji mesec je zadel v polno v Astani in popeljal Slovenijo do zmage nad Kazahstanom, v Novi Gorici pa je opozoril nase s tremi zadetki! Foto: Grega Valančič/Sportida

Reprezentančnega premora je konec, slovenska klubska elita je vstopila v zadnjih osem krogov prvenstva. Maribor je na krilih trikratnega strelca Žana Vipotnika nadigral Gorico in se vodilni Olimpiji, ki jo bo v nedeljo proti zadnjemu Taboru bodrilo najmanj pet tisoč gledalcev, približal na -12. Koper je ugnal Bravo in pozdravil prvo letošnjo domačo zmago, Radomljani pa so v gosteh presenetili Celjane. V sklepnem dejanju 29. kroga bosta v nedeljo zvečer obračunala Domžale in Mura.

1. SNL, 29. krog:

Sobota, 1. april:

Nedelja, 2. april:

Zoran Zeljković je po slabšem uvodu v spomladanski del ujel zmagoviti ritem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Kanarčki so prvič zmagali na Bonifiki v letu 2023 v 1. SNL. V 26. minuti je Koprčane popeljal v vodstvo Ivan Novoselec, to je bil njegov drugi zadetek v tej sezoni. V 32. minuti ni manjkalo veliko, pa bi gostje iz Ljubljane izenačili. Koprčani so imeli veliko sreče, saj je Tamar Svetlin že premagal Adnana Golubovića, a je žoga zadela vratnico. Le dve minuti pozneje pa so Šiškarji prejeli velik udarec, saj je moral David Flakus Bosilj po drugem rumenem kartonu predčasno z igrišča.

Izbranci Zorana Zeljkovića so zadržali tesno prednost do konca in se s tretjo zaporedno zmago utrdili na četrtem mestu. Ta bi zagotavljal nastop v Evropi, če bi pokalno lovoriko osvojil kateri izmed treh najvišje uvrščenih klubov v 1. SNL. Zaostanek za Celjani so znižali na dve točki, Bravo, ki bo v naslednjem krogu gostil vodilno Olimpijo, pa še naprej pluje v nemirnih vodah.

Hat-trick vročega Vipotnika v mestu vrtnic

Sanjski tedni Žana Vipotnika, 21-letnega Konjičana, se nadaljujejo. Napadalec Maribora je za prvi zadetek na gostovanju v Novi Gorici, kjer se je dokazoval leta 2021, potreboval le 14 minut. Marko Tolić je z imenitno podajo poslal v ogenj Ivana Brnića, ta je prodrl po levi strani in podal pred vrata, kjer je Vipotnik s težkega položaja udaril proti vratom in s pomočjo neodločnega vratarja Gorice Matevža Dajčarja zatresel mrežo vrtnic.

V 25. minuti bi lahko Mariborčani podvojili prednost. Po igranju Matije Široka z roko (po strelu Žana Vipotnika) v kazenskem prostoru gostiteljev je sodnik Martin Matoša po intervenciji VAR pokazal na belo točko. Marko Tolić je skušal doseči sedmi zadetek v tej sezoni, a je njegovo namero prebral vratar Matevž Dajčar, ubranil 11-metrovko in poskrbel za navdušenje domačega občinstva.

Najbolj vroči napadalec 1. SNL je v drugem polčasu nadaljeval strelski šov. V 59. minuti je izkoristil dolgo globinsko podajo Marina Laušića, nato pa z mojstrskim diagonalnim strelom premagal novogoriškega vratarja, le tri minute pozneje pa se je znašel ob pravem času na pravem mestu po podaji Ivana Brnića, ki je s tem vpisal drugo asistenco na dvoboju. Vipotnik je tako dosegel že drugi hat-trick v tej sezoni. Prvega je dosegel v 19. krogu proti Radomljanom (7:0).

V 73. minuti je razigrani Konjičan zapustil igro, vstopil pa je Rok Sirk, ki je med reprezentančnim premorom na prijateljski tekmi z zagrebško Lokomotivo dosegel tri zadetke. Maribor je še nekajkrat ogrozil vrata vrtnic, a se rezultat ni več spreminjal. Vijolice so se tako približale Olimpiji na -12, tretjeuvrščenemu Celju pa ušle na tri točke prednosti.

Radomljani po Mariboru presenetili še Celjane

Oliver Bogatinov (Radomlje) je osvojil zelo pomembno točko v boju za obstanek. Foto: Žiga Zupan/Sportida Po prvem polčasu je v Celju kazalo bolje gostiteljem. Na zelenici so pokazali več od Radomljanov. V okvir vrat so streljali štirikrat, gostje pa niti enkrat. V 15. minuti je Celjane popeljal v vodstvo Aljoša Matko. Po predložku Denisa Popovića s kota je David Zec ogrozil vrata gostov s strelom z glavo. Vratar Radomljanov Emil Velić je preprečil zadetek, žogo pa odbil le do Matka, ki je z neposredne bližine popeljal Celjane v vodstvo. Če bi izbranci Romana Pilipčuka zadržali prednost do konca, bi na lestvici poskočili na drugo mesto in prehiteli Maribor. Iz te moke pa ni bilo kruha.

Nogometaši Radomlja so v sončnem Celju v 50. minuti vrnili udarec ter osrečili maloštevilne, a glasne pripadnike navijaške skupine Mlinarji. Izkazal se je Madžid Šošić, 20-letni nogometaš iz BiH, sicer posojen nogometaš splitskega Hajduka, prelisičil obrambo Celja ter izenačil na 1:1. To je njegov tretji zadetek v tej sezoni. Celjani so se v nadaljevanju trudili, da bi vendarle premagali Radomljane, a jim ni uspelo. Izbranci Oliverja Bogatinova so tako po Mariboru z 1:1 remizirali še z drugim štajerskim klubom, ki je v dvoboj z njimi vstopal kot favorit, in si še izboljšali položaj na lestvici.

Ko sta se srečala nazadnje, je Olimpija zmagala z 8:0!

Pri vodilni Olimpiji se dogaja marsikaj, tako so se na Hrvaškem že razpisali o tem, da bi lahko Albert Riera po koncu šampionske sezone zapustil Ljubljano, vodstvo zmajev pa se že ozira po njegovem nasledniku in v Stožice snubi zdajšnjega trenerja Istre Urugvajca Gonzala Garcie. V nedeljo bo pričakala Tabor in s posrečeno marketinško akcijo je poskrbela, da bodo tribune končno dokaj polne tudi na srečanju, na katerem se v Ljubljani ne mudi največji rival Maribor. Štiri tisoč vstopnic, toliko so jih namenili navijačem brezplačno, je že našlo svoje imetnike, ljubljanski klub bo med najmlajše razdelil kar deset tisoč nogometnih žog. Tako velja v nedeljo na dvoboju med najboljšo in najslabšo ekipo 1. SNL, ki jo vodi ravno nekdanji ljubljenec navijačev zeleno-belih Dušan Kosić, pričakovati vsaj pet tisoč gledalcev. To pa je za Olimpijo več kot imeniten obisk.

Olimpija ima osem krogov pred koncem prvenstva velikansko prednost pred tekmeci. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Čeprav v tej sezoni prevladuje, večinoma zmaguje in na številnih tekmah prikazuje tudi dovršen, všečen nogomet, ki mu dajejo ton zlasti mlajši slovenski igralci, je obisk domačih tekem porazen. S tem, da bi si zmaji ob takšni prevladi v Sloveniji zaslužili več podpore s tribun, je prepričan tudi Španec Riera. Ko se je nazadnje pomeril s Taborom, ga je v zasneženem Krasu ponižal s kar 8:0. Tokrat bo zaradi kartonov pogrešal Agustina Doffa in Juana Estrado, ki se je med reprezentančnim premorom izkazal v dresu mlade avstrijske izbrane vrste in dosegel dva zadetka, a ima na klopi še veliko kakovostnih igralcev, s katerimi želi popolniti enajsterico in premagati Sežančane.

Pri gostih, ki so v letu 2023 vstopili odlično, najprej premagali Domžale s 4:0, nato štirikrat zapored remizirali, nato pa močno padli in na zadnjih štirih tekmah osvojili le točko (trikrat so izgubili z 0:1), bo manjkal Hrvat Mihael Briški. V Ljubljani so jo v preteklosti že nekajkrat zagodli Olimpiji, tokratna zmaga bi bila ogromna senzacija, s katero bi še kako podaljšali upanje o obstanku.

Za Domžale in Muro vsaka tekma kot finale

Sklepno dejanje 29. kroga bo v Domžalah. Obeta se spopad neposrednih tekmecev za Evropo, ki ju zanima vsaj četrto mesto. Trener gostiteljev Simon Rožman je med reprezentančnim premorom pogrešal veliko varovancev. Največ jih je zastopalo barve svojih domovin v mlajših starostnih kategorijah. Zaradi zdravstvenih težav bosta dvoboj preskočila vratar Ajdin Mulalić, ki si je na zadnji tekmi s Celjem privoščil usodno napako za poraz rumene družine, in Mark Strajnar. "Do konca je še osem tekem, vsaka je finalna," sporoča Rožman, ki je po izpadu iz pokala vrgel vse karte v prvenstvo. Če bi prišel do Evrope s pomlajeno zasedbo, bi s tem pokazal pot tudi ostalim klubom, kaj vse se zmore, če se pravočasno zaupa in prepozna najboljše iz klubskega podmladka, katerim se doda še nekaj izkušenejših in obetavnih imen iz tujine.

Domžalčani so v reprezentančnem premoru odigrali prijateljsko tekmo s hrvaško Gorico in izgubili z 1:3. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

Podobno kot Rožman pa poudarja tudi kapetan Mure Žiga Kous. Na Domžale ga vežejo lepi spomini, tam je prebil nekaj uspešnih sezon. Po gripi, ki ga je za nekaj tednov oddaljila od igrišč, se je vrnil na delo in bo nared za dvoboj, na katerem želi trener Dejan Grabić, gost prejšnjega Sobotnega intervjuja, začiniti zadnjo odmevno zmago nad Olimpijo z novim uspehom, s tem pa črno-bele še približati uresničitvi evropskega cilja. Zaradi izključitve na dvoboju proti zmajem bo manjkal mladi branilec Srđan Kuzmić.