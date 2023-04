Olimpija privabila navijače, proti Taboru jih bo vsaj pet tisoč!

Reprezentančnega premora je konec, slovenska klubska elita vstopa v zadnjih osem krogov prvenstva. Najprej se bosta za točke potegovala Celje in Radomlje, nato se bo prvoligaška karavana preselila v Novo Gorico, kjer bo Edoardo Reja z vrtnicami skušal prekrižati načrte Mariboru, zvečer pa bo Koper lovil prvo letošnjo domačo zmago. Na Bonifiko prihaja Bravo. Vodilna Olimpija brani visoko prednost pred zasledovalci, v nedeljo jo bo proti zadnjeuvrščenemu Taboru bodrilo najmanj pet tisoč gledalcev, v sklepnem dejanju 29. kroga pa bosta obračunala Domžale in Mura.

1. SNL, 29. krog:

Sobota, 1. april:

Nedelja, 2. april:

Lahko Sokler potrdi zakon bivšega?

Prvoligaški utrip bo konec tedna najprej zažarel v knežjem mestu. Celjani bodo ob 15. uri brez kaznovanega Matica Vrbanca gostili Radomljane, z zmago pa bi najmanj za nekaj ur na lestvici prehiteli Mariborčane in poskočili na drugo mesto. ''Do konca sezone bo vsaka tekma kot finalna,'' sporoča napadalec Aljoša Matko, ki želi s Celjani zaigrati v Evropi. Med tednom je praznoval 23. rojstni dan, najlepše darilo pa bi mu predstavljala današnja zmaga, katero bi želeli Celjani oplemenititi nekaj dni pozneje še s pokalnim uspehom v Stožicah. Če bi jim uspelo še to, bi se prebili med najboljših štiri v pokalu in bili oddaljeni le še korak od finala, ki bo tudi letos potekal na stadionu Z'dežele.

Celjani so med reprezentančnim premorom odigrali prijateljsko tekmo s hrvaškim klubom Rijeka, ki ga vodi nekdanji trener Maribora Sergej Jakirović, in remizirali z 1:1. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Radomljani želijo po Mariboru (1:1) pokvariti dan še enemu štajerskemu klubu, ki se trudi prebiti v Evropo. Mlinarji so pod vodstvom Oliverja Bogatinova dvignili raven tako iger kot tudi rezultatov, tokrat pa se v Celje odpravljajo brez kaznovanega Gabra Dobrovoljca. V napadu blesti Ester Sokler. V polno je zadel na zadnjih treh tekmah, tokrat pa se bo nameril proti nekdanjim soigralcem. Bi lahko na celjski zelenici potrdil zakon bivšega?

Serie A? Ne, 1. SNL! Reja proti Iličiću.

V mestu vrtnic se bosta ob 17.30 pomerila Gorica in Maribor. Skupaj sta osvojila kar 20 naslovov državnih prvakov, predstavljata velikana slovenskega klubskega nogometa, s tem da je prisotna ogromna razlika, saj so Primorci že dalj časa, tudi zaradi kroničnega pomanjkanja denarja, primorani spustili tekmovalno letvico. Plešejo med prvo in drugo ligo, s pomočjo izkušenega lisjaka Edoarda Reje, enega najbolj eminentnih trenerskih imen, kar jih je bilo kdajkoli v 1. SNL, pa skušajo vendarle ujeti priključek z zgornjimi sosedi na lestvici in se polastiti vsaj varnega osmega mesta. Danes odkrito naskakujejo zmago nad Mariborom. Potrebujejo točke, slednje pa bi rade osvojile tudi vijolice, tako da gre v Športnem parku pričakovati izjemno tekmo. To bo obračun, na katerem se bodo ljubitelji italijanskega nogometa ''čudili'', kako je možno, da na tekmi 1. SNL drug proti drugemu nastopata Edy Reja in Josip Iličić, ki imata bogato preteklost v serie A.

Edoardo Reja želi vrtnice popeljati do obstanka v 1. SNL. Foto: Ana Kovač

Gostitelji, ki po mnenju glavnega trenerja zaradi slabe uvrstitve na lestvici že dalj časa igrajo v krču in strahu, bodo zaradi kazni pogrešali Tina Agića in Jana Andrejašića, Štajerci pa prihajajo v slovenski Las Vegas v popolni zasedbi. Tudi s ''povratnikom'' Žanom Vipotnikom, ki je v preteklosti kot golobradi mladenič nabiral prvoligaške izkušnje prav v dresu Gorice, nato pa prek kranjskega Triglava strelsko eksplodiral v zadnjih mesecih in je trenutno prvi strelec 1. SNL. Prejšnji teden se je vpisal med strelce tudi v reprezentanci, sanjsko obdobje pa želi nadaljevati proti Gorici.

Mariborčani so med reprezentančnim premorom odigrali prijateljsko tekmo s hrvaško Lokomotivo. Čeprav so zaostajali že z 0:2, so v drugem delu pomendrali Zagrebčane, zmagali s 5:3, pod tri zadetke pa se je podpisal Rok Sirk. Trener Damir Krznar ima tako krepi konkurenco na različnih igralnih položajih, kar zagotavlja še večjo borbo za mesta in delovno vnemo na treningih.

Koper želi prekiniti črni domači niz

Sobotni spored bo sklenil dvoboj na Bonifiki, kjer Koper v tem letu, pa čeprav je v prvenstvu gostil že štiri tekmece, ni osvojil še niti ene točke! Na srečo Zorana Zeljkovića so njegovi izbranci uspešnejši v gosteh. Dobili so zadnje dve tekmi, vrnili mir v slačilnico, na lestvici pa znova kandidirajo za Evropo. Dobro jim gre tudi v pokalu, kjer branijo lovoriko, tako da bi lahko kanarčki sezono 2022/23 kljub spomladanski rezultatski krizi še vedno končali z nasmeški na obrazu.

Koprčani v spomladanskem delu osvajajo točke le v gosteh. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na Obalo prihaja Bravo, ki po odhodu Dejana Grabića sprva ni beležil obetavnih rezultatov. Vseeno pa njegov naslednik Aleš Arnol iz tega ni delal drame. Verjel je, da mu bodo nogometni bogovi že naklonjeni in da se bo Šiškarjem vrnilo tisto, kar so zapravili na številnih tekmah v tej sezoni, ko so izpustili iz rok nemalo točk. Proti Gorici jim je uspel preobrat, z evrogolom ga je potrdil Tamar Svetlin. Mladi ljubljanski klub je prekinil dolgotrajni niz brez zmage, zaživel v novi, bolj optimistični luči, s kapetanom Martinom Kramaričem pa želijo zdaj zagreniti življenje še enemu primorskemu prvoligašu. Z novimi točkami bi se še bolj oddaljili od najslabše trojice 1. SNL, s tem pa bi bil storjen ogromen korak k uresničitvi prvotnega cilja, obstanka.

Ko sta se srečala nazadnje, je Olimpija zmagala z 8:0!

Vodilna Olimpija, pri kateri se dogaja marsikaj, tako so se na Hrvaškem že razpisali o tem, da bi lahko Albert Riera po koncu ''šampionske'' sezone zapustil Ljubljano, vodstvo zmajev pa se že ozira po njegovem nasledniku in v Stožice snubi zdajšnjega trenerja Istre Urugvajca Gonzala Garcie, bo v nedeljo pričakala Tabor. S posrečeno marketinško akcijo je poskrbela, da bodo tribune končno dokaj polne tudi na srečanju, na katerem se v Ljubljani ne mudi največji rival Maribor. Štiri tisoč vstopnic, toliko so jih namenili navijačem brezplačno, je že našlo svoje imetnike, ljubljanski klub bo med najmlajše razdelil kar 10 tisoč nogometnih žog. Tako velja v nedeljo na dvoboju med najboljšo in najslabšo ekipo 1. SNL, ki jo vodi ravno nekdanji ljubljenec navijačev zeleno-belih Dušan Kosić, pričakovati vsaj pet tisoč gledalcev. To pa je za Olimpijo več kot imeniten obisk.

Olimpija ima osem krogov pred koncem prvenstva velikansko prednost pred tekmeci. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Čeprav v tej sezoni prevladuje, večinoma zmaguje in na številnih tekmah prikazuje tudi dovršen, všečen nogomet, kateremu dajejo ton zlasti mlajši slovenski igralci, je obisk domačih tekem porazen. S tem, da bi si zmaji ob takšni prevladi v Sloveniji zaslužili več podpore s tribun, je prepričan tudi Španec Riera. Ko se je nazadnje pomeril s Taborom, ga je v zasneženem Krasu ponižal s kar 8:0. Tokrat bo zaradi kartonov pogrešal Agustina Doffa in Juana Estrado, ki se je med reprezentančnim premorom izkazal v dresu mlade avstrijske izbrane vrste in dosegel dva zadetka, a ima na klopi še veliko kakovostnih igralcev, s katerimi želi popolniti enajsterico in premagati Sežančane.

Pri gostih, ki so v letu 2023 vstopili odlično, najprej premagali Domžale s 4:0, nato štirikrat zapored remizirali, nato pa močno padli in na zadnjih štirih tekmah osvojili le točko (trikrat so izgubili z 0:1), bo manjkal Hrvat Mihael Briški. V Ljubljani so jo v preteklosti že nekajkrat zagodli Olimpiji, tokratna zmaga pa bi bila ogromna senzacija, s katero bi še kako podaljšali upanje o obstanku.

Za Domžale in Muro vsaka tekma kot finale

Sklepno dejanje 29. kroga bo v Domžalah. Obeta se spopad neposrednih tekmecev za Evropo, ki ju zanima vsaj četrto mesto. Trener gostiteljev Simon Rožman je med reprezentančnim premorom pogrešal veliko varovancev. Največ jih je zastopalo barve svojih domovin v mlajših starostnih kategorijah. Zaradi zdravstvenih težav bosta dvoboj preskočila vratar Ajdin Mulalić, ki si je na zadnji tekmi s Celjem privoščil usodno napako za poraz rumene družine, in Mark Strajnar. ''Do konca je še osem tekem, vsaka je finalna,'' sporoča Rožman, ki je po izpadu iz pokala vrgel vse karte v prvenstvo. Če bi prišel do Evrope s pomlajeno zasedbo, bi s tem pokazal pot tudi ostalim klubom, kaj vse se zmore, če se pravočasno zaupa in prepozna najboljše iz klubskega podmladka, katerim se pridoda še nekaj izkušenejših in obetavnih imen iz tujine.

Domžalčani so v reprezentančnem premoru odigrali prijateljsko tekmo s hrvaško Gorico in izgubili z 1:3. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

Podobno kot Rožman pa poudarja tudi kapetan Mure Žiga Kous. Na Domžale ga vežejo lepi spomini, tam je prebil nekaj uspešnih sezon. Po gripi, ki ga je za nekaj tednov oddaljila od igrišč, se je vrnil na delo in bo nared za dvoboj, na katerem želi trener Dejan Grabić, gost prejšnjega Sobotnega intervjuja, začiniti zadnjo odmevno zmago nad Olimpijo z novim uspehom, s tem pa črno-bele še približati uresničitvi evropskega cilja. Zaradi izključitve na dvoboju proti zmajem bo manjkal mladi branilec Srđan Kuzmić.