V živo: Koper z bele točke do vodstva, Olimpija le do točke

Olimpija je v 28. krogu prve lige Telemach remizirala z Domžalami, z igralcem manj 1:1. Koper se bo ob 17.30 brez poškodovanega Maksa Barišića spopadel z Aluminijem. V uvodni tekmi kroga sta obračunala Tabor in Mura, zmage z 2:0 pa so se veselili branilci naslova. Vodilni Maribor je v praznem Ljudskem vrtu premagal Celjane. Radomlje so na prvi tekmi v petek z 2:1 (1:0) ugnale Bravo.

Dino Skender je po kritikah po ponedeljkovem porazu nekoliko premešal prvo postavo, v katero se je vrnil tudi Mustafa Nukić. Kljub poškodbi Tilna Klemenčića, ki je moral sredi prvega polčasa na klop, so bile Domžale bolj podjetne. Prvi gol je vendarle dosegla Olimpija. Izvrstna individualna poteza Maria Kvesića, ki je v 41. minuti dosegel svoj četrti gol v sezoni (na deseti tekmi te sezone). Neatraktiven prvi polčas. Rezultat 1:0.

Po odmoru je drugi rumeni karton dobil Nukić in Domžale so imele zadnje pol ure tekme igralca več na zelenici. In to tudi izkoristile. Za 1:1 je v 68. minuti zadel rezervist Mitja Ilenić. To je bil tudi končni izid tekme in Olimpija za vodilnim Mariborom (po četrti zaporedni tekmi brez zmage) zaostaja že sedem točk.

Koprčani prvič brez Barišića, prihaja neugoden tekmec

Koprčani so letos na Bonifiki odigrali že tri tekme, a osvojili le točko. Remizirali so proti Bravu, izgubili pa z Domžalami in Mariborom. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Uvodni krog zadnje četrtine prvenstva bo sklenil dvoboj na Bonifiki. Koprčani še vedno vztrajajo v boju za naslov, njihov položaj na lestvici pa bi bil še toliko boljši, če si ne bi na domači zelenici privoščili toliko spodrsljajev. Izbranci Zorana Zeljkovića v tem koledarskem letu doma sploh še niso zmagali. Nazadnje so proti discipliniranemu Bravu osvojili le točko (0:0), doletel pa jih je še toliko hujši udarec, saj je najboljši strelec tekmovanja Maks Barišić, izbran je bil tudi za najboljšega igralca jesenskega dela, zaradi poškodbe kolena že končal sezono.

Dodatne težave pred gostovanjem zadnjeuvrščenega Aluminija, ki je v tej sezoni ogromen trn v peti Kopra, saj je na treh tekmah osvojil kar pet točk (0:0, 3:1 – v Kopru, 1:1), predstavljata še odsotnosti Lamina Colleyja in Ivana Borne Jelića Balte. Seznam kaznovanih igralcev je pri gostih iz Kidričevega, ki pod vodstvom novega trenerja Roberta Pevnika še niso izgubili (po drugi strani tudi še niso zmagali), je še daljši. Manjkali bodo Jaka Bizjak, Nik Marinšek in Mario Musa, a novi strateg Kidričanov verjame, da bi lahko Aluminij v tej sezoni uresničil cilj in tudi v prihodnji sezoni nastopal med najboljšimi.

Štajerski derbi med Mariborom in Celjem se je odvil v praznem Ljudskem vrtu Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Štajerski derbi v praznem Ljudskem vrtu Mariborčanom

Štajerski spopad med Mariborom in Celjem predstavlja klasiko 1. SNL. Od začetka državne samostojnosti imata stalnega prvoligaša le Maribor in Celje. Danes sta se pomerila že 107-ič, vijolice pa so prišle do 56. medsebojne zmage.

Mariborčani imajo zdaj 53 točk, šest več od Kopra in osem več od Olimpije. Koprčani in Ljubljančani bodo tekmi 28. kroga igrali v nedeljo. Četrta je Mura s 44 točkami, v soboto je z 2:0 premagala Tabor.

Radomljani so premagali Bravo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvoligaška karavana se je v tem krogu najprej ustavila v Domžalah, kjer se v tej sezoni v vlogi gostiteljev predstavljajo Radomljani.

Mlinarji so končno končali strelsko krizo, saj so po 432 minutah vendarle zadeli v polno, ob tem pa so vknjižili še svojo osmo zmago v sezoni, s katero so se zasidrali na osmem mestu prvenstvene lestvice.

Ko sta se ekipi srečali zadnjič, so Radomljani v Spodnji Šiški zmagali kar s 3:0, tokrat pa so bile Radomlje boljše z 2:1. Gostitelje je v vodstvo v 40. minuti popeljal Tomislav Mrkonjić, na drugi strani pa je v 52. minuti tekme po asistenci Lorena Maružina izenačil Nsana Simon. A Radomlje so nato udarile še drugič, v 57. minuti je bil z bele pike natančen Mrkonjić, ki je tako zadel še drugič na tekmi in postavil končni izid srečanja.

