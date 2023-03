V živo: Mura proti Olimpiji, po 16 minutah že dva gola

Mura to sezono v ligi Olimpije še ni premagala (dva poraza in remi).

Mura to sezono v ligi Olimpije še ni premagala (dva poraza in remi). Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Začela se zadnja četrtina 1. SNL. Bravo je po 12 tekmah le prišel do zmage, z igralcem več so z 2:1 premagali Gorico. Koper je po nekaj slabših tekmah zmagal drugič zapored in z 1:0 slavil v Sežani. Poslastico kroga prinaša zadnja tekma - derbi Mura - Olimpija (17.30). Maribor je na prvi tekmi kroga remiziral proti Radomljam (1:1) in nekdanjemu športnemu direktorju Oliverju Bogatinovu. Nogometaši Celja so v neposrednem obračunu za tretje mesto z 1:0 ugnali Domžale.

1. SNL, 28. krog:

Sobota, 18. marec:

Nedelja, 19. marec:

Bravo po 12 tekmah le zmagal

Bravo je le zmagal. Foto: Vid Ponikvar Nogometaši Brava so zadnjo zmago v prvenstvu zabeležili šestega novembra, na novo so morali čakati kar 12 tekem. Vmes so se znašli v boju za obstanek, mu pa lahka zmaga proti Gorici, neposrednemu tekmecu, da dodatni veter v tem boju. Prvi so sicer zadeli Goričani, v 47. minuti je po podaji Filipa Brekala iz prostega strela z glavo vodilni zadetek dosegel Nejc Mevlja.

Bravo je ponovil dobro igro iz drugega polčasa tekme med tednom proti Mariboru, za kar je bil tudi nagrajen Za prvi gol rumene ekipe v 54. minuti ima veliko zaslug David Flakus Bosilj, ki je na desni strani kazenske prostora lepo sprejel žogo, jo zavrnil v sredino, kamor je pritekel Martin Kramarič in z močnim strelom poslal žogo pod prečko. V 62. minuti bi Flakus Bosilj lahko tudi sam dosegel zadetek, vendar je bil po podaji Selana z desne strani nespreten, toda njegovo napako je dve minuti pozneje popravil Tamar Svetlin, ki je bil natančen s strelom od daleč. Zmaga bi bila lahko še višja, saj je Kramarič pred koncem tekme s prostega strela zadel še vratnico.

Kopru druga zaporedna zmaga

Koper je zmagal drugič zapored. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nogometaši Kopra so v primorskem obračunu 28. kroga lovili priključek do vodilne četverice, a je bil sprva najbolj aktiven na zelenici v Sežani njihov nekdanji nogometaš Luka Šušnjara. Najprej mu je v 19. minuti lepo podal Sacha Marasović, a je s kakšnih osmih metrov udaril prek gola, drugič pa je Šušnjara prodrl po desni strani in podal pred gol, kjer pa je bil na drugi vratnici za korak prepočasen Jakoslav Stanković. Če ga Tabor ni dal, ga je pa Koper. Po kratki podaji je do žoge kakšnih 25 metrov od vrat prišel Omar Corriea in silovito udaril, žoga je poletela tik pod prečko in končala za hrbtom Jana Koprivca.

V nadaljevanju so Koprčani zgostili obrambo in uspešno do konca branili minimalno prednost in zmagali z 1:0. Domači niso bili več tako nevarni kot ob dveh akcijah v prvem delu, čeprav so imeli rahlo terensko premoč. Vse do 72. minute, ko je po predložku Nabila Khalija Šušnjara spet vtekel v kazenski prostor in imel pred seboj le še vratarja Adnana Golubovića, ki pa je njegov poskus s petih metrov ubranil.

Grabić: Olimpija ima tudi slabosti

Dejan Grabić je po prihodu v Prekmurje spravil navijače Mure v dobro voljo z zmago nad Mariborom. Lahko prekriža načrte še vodilni Olimpiji? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Poslastico kroga prinaša sklepno dejanje v Murski Soboti. Mura bo v nedeljo ob 17.30 pričakala Olimpijo. Dejan Grabić je v tej sezoni že dokazal, da je zmožen najti prava protiorožja za zeleno-bele in njihovega stratega Alberta Riero. Jeseni, ko je še vodil Bravo, je tako zmaje v Šiški nadigral kar s teniškim rezultatom 6:1. Bi lahko Olimpiji zadal nov udarec še v Prekmurju, kjer vodi ekipo Mure?

"Olimpija ima fantastično sezono, igralci so samozavestni in imajo kakovost. To vse drži, imajo pa tudi slabosti. To je s pravim načrtom za tekmo pokazalo že nekaj ekip. Pri nas bo verjetno podobno, vprašanje je le, koliko časa lahko to zdržimo. To bo eden ključnih trenutkov tekme. Izpolniti moramo načrt v prvem polčasu in videti, kaj se bo zgodilo naprej," sporoča 42-letni Dolenjec, ki mu je uspelo prebuditi Mirlinda Dakuja. Ta je začel tresti mreže, izkoristil odsotnost Žana Vipotnika in ga ujel na lestvici najboljših strelcev. Kako se bo napadalec iz Kosova izkazal tokrat?

V obrambi Olimpije ne bo kaznovanega Justasa Lasickasa, a kapetan Timi Max Elšnik vseeno samozavestno napoveduje igro na zmago. Želi osvojiti nove tri točke, ki bi Olimpijo še bolj približale fantastičnemu dosežku, ko bi si lahko zagotovili državni naslov že ogromno krogov pred koncem prvenstva. V prejšnji sezoni si ga je Maribor šele v zadnjem krogu, in to ravno v Murski Soboti.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Obračun za tretje mesto po napaki Mulalića Celju

V knežjem mestu se je odvil dvoboj za Evropo, ki so ga z 1:0 dobili Celjani, s tem pa so prednost pred Domžalami na lestvici povišali na pet točk. Edini zadetek na srečanju so v 79. minuti pripisali Gregorju Bajdetu, potem ko si je veliko napako privoščil vratar Domžal Ajdin Mulalić. Bajde je v kazenskem prostoru prišel do strela, zadel enega od domžalskih branilcev, zdelo se je, da bo Mulalić z lahkoto ujel žogo, a jo je nekako zgrešil, ta pa se je odkotalila v mrežo. Pozneje so tudi Domžalčani pritisnili, nekajkrat je morala posredovati obramba na čelu z Obradovićem, toda Celjani so zdržali napade gostov.

Galerija s tekme Celje : Domžale (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

Maribor do točke v Domžalah

Josip Iličić je zadel za 1:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na prvi tekmi kroga sta se v Domžalah Radomlje in Maribor razšla z remijem (1:1). Prvi so zapretili gostitelji, že v deseti minuti je bil natančen Ester Sokler. A sledil je odgovor Maribora, v 38. minuti je po podaji Marka Tolića svoj drugi zadetek v prvi ligi v svojem desetem nastopu za Maribor dosegel Josip Iličić. Radomlje so v 76. minuti ostale še z nogometašem manj na igrišču. Izključen je bil Gaber Dobrovoljc, ki je kot zadnji igralec, kot je dosodil sodnik po pregledu posnetka, naredil prekršek nad Žanom Vipotnikom na robu kazenskega prostora. S prostega strela malce z desne strani je nato poskusil Iličić in le za malo zgrešil cilj. Tudi sicer je bil Maribor večji del tekme boljši tekmec, tudi v statističnih merilih je prevladoval, toda kljub vrnitvi ličića, Martina Milca in Vipotnika mu ni uspelo priti do želenih treh točk.

Radomlje, ki so vpisale še 13. spomladansko točko, imajo zdaj na sedmem mestu 26 točk, kar ob tekmi več pomeni dve več od Brava, štiri od Gorice in šest od zadnjeuvrščenega Tabora. Maribor pa je z 48 točkami ostal na drugem mestu, ima 15 točk manj od vodilne Olimpije, ki jo v nedeljo čaka gostovanje pri Muri.