V živo: Bravo po 11 tekmah le zmagal, Koper gostuje v Sežani

Začela se zadnja četrtina 1. SNL. Bravo je po 11 tekmah le prišel do zmage, z igralcem več so z 2:1 premagali Gorico. Koper v nedeljo popoldne igra s Taborom, poslastico kroga pa prinaša derbi med Muro in vodilno Olimpijo, ki bi znal napolniti tribune Fazanerije (17.30). Maribor je na prvi tekmi kroga v soboto remiziral proti Radomljam (1:1) in nekdanjemu športnemu direktorju Oliverju Bogatinovu. Nogometaši Celja so v neposrednem obračunu za tretje mesto z 1:0 ugnali Domžale.

1. SNL, 28. krog:

Sobota, 18. marec:

Nedelja, 19. marec:

Kako se bo Kosićeva četa odzvala po klofuti?

Koprčani so z zmago v Murski Soboti napovedali boljše čase. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Primorski obračun 28. kroga se obeta v Sežani. Tabor je bil kar nekaj časa uspešnica spomladanskega dela, do zadnjega tedna tudi edini še neporaženi klub 1. SNL v letu 2023, nato pa je domači poraz z Gorico pokvaril razpoloženje in Sežančane vrnil v nelagoden položaj. ''To je bila za nas dobra klofuta,'' je priznal trener Tabora Dušan Kosić, ki je s Kraševci znova zasidran na dnu. Za najbližjim sosedom na lestvici (Gorica) zaostajajo dve, za naslednjim (Bravo) pa že štiri točke.

Nogometaši Tabora tako bolj kot kadarkoli prej potrebujejo zmage, a na njihovo smolo prihaja na Kras Koper, ki opogumljen z nedavnim preobratom v Murski Soboti načrtuje nove zmage in vrnitev na mesta, ki vodijo v Evropo. Obeta se trenerski spopad nekdanjega učitelja in učenca, Dušana Kosića in Zorana Zeljkovića, ki sta pred leti sodelovala v Celju. Strateg kanarčkov bo zaradi kazni na lokalnem derbiju, kjer so nogometaši vedno nabrušeni, pogrešal Milana Šimčaka.

Grabić: Olimpija ima tudi slabosti

Dejan Grabić je po prihodu v Prekmurje spravil navijače Mure v dobro voljo z zmago nad Mariborom. Lahko prekriža načrte še vodilni Olimpiji? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Poslastico kroga prinaša sklepno dejanje v Murski Soboti. Mura bo v nedeljo ob 17.30 pričakala Olimpijo. Dejan Grabić je v tej sezoni že dokazal, da je zmožen najti prava protiorožja za zeleno-bele in njihovega stratega Alberta Riero. Jeseni, ko je še vodil Bravo, je tako zmaje v Šiški nadigral kar s teniškim rezultatom 6:1. Bi lahko Olimpiji zadal nov udarec še v Prekmurju, kjer vodi ekipo Mure?

"Olimpija ima fantastično sezono, igralci so samozavestni in imajo kakovost. To vse drži, imajo pa tudi slabosti. To je s pravim načrtom za tekmo pokazalo že nekaj ekip. Pri nas bo verjetno podobno, vprašanje je le, koliko časa lahko to zdržimo. To bo eden ključnih trenutkov tekme. Izpolniti moramo načrt v prvem polčasu in videti, kaj se bo zgodilo naprej," sporoča 42-letni Dolenjec, ki mu je uspelo prebuditi Mirlinda Dakuja. Ta je začel tresti mreže, izkoristil odsotnost Žana Vipotnika in ga ujel na lestvici najboljših strelcev. Kako se bo napadalec iz Kosova izkazal tokrat?

V obrambi Olimpije ne bo kaznovanega Justasa Lasickasa, a kapetan Timi Max Elšnik vseeno samozavestno napoveduje igro na zmago. Želi osvojiti nove tri točke, ki bi Olimpijo še bolj približale fantastičnemu dosežku, ko bi si lahko zagotovili državni naslov že ogromno krogov pred koncem prvenstva. V prejšnji sezoni si ga je Maribor šele v zadnjem krogu, in to ravno v Murski Soboti.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Obračun za tretje mesto po napaki Mulalića Celju

V knežjem mestu se je odvil dvoboj za Evropo, ki so ga z 1:0 dobili Celjani, s tem pa so prednost pred Domžalami na lestvici povišali na pet točk. Edini zadetek na srečanju so v 79. minuti pripisali Gregorju Bajdetu, potem ko si je veliko napako privoščil vratar Domžal Ajdin Mulalić. Bajde je v kazenskem prostoru prišel do strela, zadel enega od domžalskih branilcev, zdelo se je, da bo Mulalić z lahkoto ujel žogo, a jo je nekako zgrešil, ta pa se je odkotalila v mrežo. Pozneje so tudi Domžalčani pritisnili, nekajkrat je morala posredovati obramba na čelu z Obradovićem, toda Celjani so zdržali napade gostov.

Celje se je s 47 točkami utrdilo na tretjem mestu in so točko za drugouvrščenim Mariborom, Domžale so vsaj začasno ostale četrte z 42 točkami. V nedeljo jih lahko prehiti Koper.

Galerija s tekme Celje : Domžale (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

Josip Iličić je zadel za 1:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor do točke v Domžalah

Na prvi tekmi kroga sta se v Domžalah Radomlje in Maribor razšla z remijem (1:1). Prvi so zapretili gostitelji, že v deseti minuti je bil natančen Ester Sokler. A sledil je odgovor Maribora, v 38. minuti je po podaji Marka Tolića svoj drugi zadetek v prvi ligi v svojem desetem nastopu za Maribor dosegel Josip Iličić. Radomlje so v 76. minuti ostale še z nogometašem manj na igrišču. Izključen je bil Gaber Dobrovoljc, ki je kot zadnji igralec, kot je dosodil sodnik po pregledu posnetka, naredil prekršek nad Žanom Vipotnikom na robu kazenskega prostora. S prostega strela malce z desne strani je nato poskusil Iličić in le za malo zgrešil cilj. Tudi sicer je bil Maribor večji del tekme boljši tekmec, tudi v statističnih merilih je prevladoval, toda kljub vrnitvi ličića, Martina Milca in Vipotnika mu ni uspelo priti do želenih treh točk.

Radomlje, ki so vpisale še 13. spomladansko točko, imajo zdaj na sedmem mestu 26 točk, kar ob tekmi več pomeni dve več od Brava, štiri od Gorice in šest od zadnjeuvrščenega Tabora. Maribor pa je z 48 točkami ostal na drugem mestu, ima 15 točk manj od vodilne Olimpije, ki jo v nedeljo čaka gostovanje pri Muri.