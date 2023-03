V živo: Spopad dobrih prijateljev, prva zmaga za Rejo na klopi Gorice

Nogometaši Celja so bržčas zamudili še zadnji vlak, s katerim bi se vodilni Olimpiji približali na -13 in zapletli boj za naslov. Ljubljančani so derbi dobili z 1:0. Drugouvrščeni Maribor je z oslabljeno zasedbo s 3:2 zmagal pri Bravu. Radomljani so pokvarili načrte Domžalam. Gorica je na drugi tekmi z Edoardom Rejo na klopi z 1:0 premagala Tabor. Zdaj pa se igra še tekma Mure in Kopra, ko trener Dejan Grabić skuša povariti dan prijatelju Zoranu Zeljkoviću in poglobiti krizo kanarčkov.

1. SNL, 27. krog:

Sreda, 15. marec:

Četrtek, 16. marec:

Nov šampionski korak Olimpije

Derbi 27. kroga v knežjem mestu je osrečil privržence Olimpije. Le dan po tem, ko sta na žrebu pokalnega tekmovanja na Brdu pri Kranju izvedela, da se bosta v četrtfinalu med seboj pomerila v Stožicah, sta Celje in Olimpija obračunala še za prvenstvene točke.

Dolgo so na stadionu Z'dežele padali le rumeni kartoni (na koncu šest za Olimpijo in en za domače), medtem ko sta mreži mirovali. Ljubljančani so večji del drugega polčasa hodili po robu, v 82. minuti pa je po lucidni podaji Maria Kvesića zmagoviti gol dosegel 19-letni bosanski rezervist Admir Bristrić. Dobro voljo v zmajevem gnezdu, ki odločno koraka proti prvem naslovu državnega prvaka po letu 2018, je pokvarila le poškodba mladega reprezentanta Svita Sešlarja. Eden najboljših nogometašev Olimpije v tej sezoni je v prvem polčasu prejel močan udarec v koleno in bil primoran zapustiti igrišče že po 26 minutah.

Španski strateg Albert Riera, ki je vodil zmaje prvič po odsluženi kazni (prepoved vodenja na treh tekmah), je tako dopolnil zbirko. V tej sezoni je premagal prav vse tekmece v 1. SNL. Celjani so v jesenskem delu na uvodnih dveh tekmah proti Olimpiji osvojili štiri točke (4:3 in 0:0), bili nasploh prvi, ki so zeleno-belim prizadejali poraz, tokrat pa so prvič ostali brez vsega. Olimpija po dvajseti zmagi v elitni domači ligi ohranja 16 točk naskoka pred drugouvrščenimi Mariborčani, Celjani pa ostajajo na tretjem mestu z zaostankom 19 točk.

Mariborčani povedli s 3:0, nato se je Bravo prebudil

Novopečeni trener Brava Aleš Arnol je doživel poraz proti 16-kratnemu slovenskemu prvaku. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Sredin nogometni spored se je začel že v času kosila na stadionu v Spodnji Šiški v Ljubljani z najmanjšo zelenico v 1. SNL. Mariborčani so zelo uspešno odprli tekmo proti Bravu, ko so že pred polčasom povedli s 3:0. Prvi je za Maribor v polno zadel Arnel Jakupović (21.), nekaj minut za njim je za vodstvo 2:0 poskrbel Marko Tolić (26.), v 33. minuti pa je za 3:0 poskrbel Max Watson.

V drugem polčasu so se prebudili nogometaši Brava. Prvi je za domačo ekipo zadel Luka Štor (51.), devet minut za njim je zadel še David Bosilj in znižal izid na 3:2. Do konca tekme se izid ni več spremenil, Mariborčani so se z novo zmago vodilni Olimpiji približali na 13 točk zaostanka. Bravo se je po odhodu Dejana Grabića znašel v nevarnih vodah. Na treh prvenstvenih tekmah je osvojil le točko, vmes izpadel še iz pokala proti drugoligašu Bistrici, na lestvici pa po zmagi Radomelj nad Domžalami padel na osmo mesto.

V Šiški so Mariborčani nastopili oslabljeni. Do konca sezone ne bodo več mogli računati na reprezentanta Gregorja Sikoška, ki ga bo v Kekovi zasedbi ta mesec nadomeščal Žan Vipotnik. Najboljši strelec 1. SNL je vpoklic doživel kot ogromno čast, zaradi blažje poškodbe pa v Ljubljani ni zaigral. Zaradi kazni sta bila odsotna še kapetan Martin Milec in Josip Iličić, ki stadion ŽAK pozna kot lastno dlan, saj si je tam pred davnimi leti nabiral izkušnje v dresu Interblocka.

Prva zmaga za Rejo na klopi Gorice

V četrtek popoldne je šlo na Krasu za obstanek v prvi ligi. Gorica je z golom Daria Kolobariča Tabor premagala z 1:0. Novogoričani so tako sploh prvi, ki so v spomladanskem delu prve lige premagali Kraševce. Gorica je zmagala drugič na zadnjih treh tekmah, prvič, odkar jo vodi zamejski Slovenec Edoardo Reja. Tako je skočila na deveto mesto, zdaj je dve točki pred Taborom.

Etien Velikonja, ki je vstopil po odmoru, je na levi stani začel akcijo, poslal žogo v kazenski prostor, kjer je obramba Sežancev ni uspela odbiti, do strela je prišel Luka Stankovski, vratar Jan Koprivec je bil na mestu, žogo odbil, vendar le do Kolobarića, ta pa jo je spravil za Koprivčev hrbet.

Sosedski obračun v Domžalah

V Športnem parku ob Kamniški Bistrici se je odvila tekma med Domžalami in Radomljami. Občinski derbi, v katerega sta ekipi vstopili z zvrhano mero samozavesti in optimizma, so dobili Radomljani. Navijači Domžal so že v 13. minuti doživeli šok, ko je Radomlje v vodstvo popeljal Ester Sokler. Domžalčani so izidi izenačili v 49. minuti tekme, z bele točke je zadel Hrvat Franko Kovačević. Le sedem minut pa je trajalo, da so Radomlje spet prišle do vodstva, v 56. minuti je zadel še Francoz Darly Nlandu.

Fotogalerija s tekme v Domžalah (Foto: Žiga Zupan/Sportida):

1 / 55 2 / 55 3 / 55 4 / 55 5 / 55 6 / 55 7 / 55 8 / 55 9 / 55 10 / 55 11 / 55 12 / 55 13 / 55 14 / 55 15 / 55 16 / 55 17 / 55 18 / 55 19 / 55 20 / 55 21 / 55 22 / 55 23 / 55 24 / 55 25 / 55 26 / 55 27 / 55 28 / 55 29 / 55 30 / 55 31 / 55 32 / 55 33 / 55 34 / 55 35 / 55 36 / 55 37 / 55 38 / 55 39 / 55 40 / 55 41 / 55 42 / 55 43 / 55 44 / 55 45 / 55 46 / 55 47 / 55 48 / 55 49 / 55 50 / 55 51 / 55 52 / 55 53 / 55 54 / 55 55 / 55

Ta izid je ostal in Radomlje so na lestvici preskočile Bravo. Domžalčani so sicer navdušili na zadnjem gostovanju, ko so kot prvi v tej sezoni osvojili Stožice in vodilni Olimpiji prizadejali hud poraz (4:1), tokrat pa so ostali praznih rok in zapravili priložnost, da bi prehiteli Celjane in se povzpeli na tretje mesto.

Obračun velikih prijateljev

Sklepno dejanje 27. kroga, po katerem se bo uradno končala tretja četrtina sezone, bo v četrtek ob 17.30 na Fazaneriji. Dejan Grabić obožuje ta stadion. Na njem je kot trener Mure nedavno debitiral z veliko zmago nad Mariborom, zdaj pa prihaja v goste še en neposreden tekmec za Evropo, Koper. Grabić se bo pomeril z velikim prijateljem in nekdanjim soigralcem Zoranom Zeljkovićem. Črno-belim gre v zadnjem času bolje. Kluba sta soseda na lestvici, Mura pa bi z zmago konkretno ušla Primorcem in se vmešala v boj za Evropo.

Dejan Grabić in Zoran Zeljković sta se bila v trenerskih spopadih vajena meriti kot stratega Brava in Kopra, tokrat pa bo 42-letni Dolenjec prvič proti velikemu prijatelju vodil Muro. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koprčane v spomladanskem delu spremlja nenavadna statistika. Na domačih tekmah, odigrali so jih že štiri, izgubljajo, v gosteh, tako je bilo v Novi Gorici in Domžalah, pa vedno osvojijo točko. Porazni rezultati so jih pahnili v spodnjo polovico razpredelnice, kar je vse prej, kar so pričakovali od spomladanskega dela. Za razliko od Mure računajo še na bližnjico za Evropo v pokalu, kjer branijo lovoriko in jih v četrtfinalu čaka relativno ugoden tekmec (Aluminij), vseeno pa bodo morali Primorci v 1. SNL pokazati bistveno več, če bodo želeli upravičiti vse prihode in naložbe v nove igralce, s katerimi je Zeljković okrepil konkurenco in podaljšal klop, a mu to za zdaj ne prinaša ugodnih rezultatov.

Pri Muri bo v središču pozornosti napadalec Mirlind Daku. Če bi zatresel mrežo Adnana Golubovića, bi se zaradi odsotnosti Žana Vipotnika na gostovanju v Ljubljani na lestvici najboljših strelcev vrnil na vrh.