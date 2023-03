Mariborčani v Ljubljani že v času kosila

Nogometaši Celja danes lovijo morda še zadnji vlak, s katerim bi se vodilni Olimpiji približali na –13 in vsaj simbolično zapletli boj za naslov. Podobno velja za Maribor, ki bo z oslabljeno zasedbo že v času kosila gostoval pri Bravu. V Domžalah se obeta spopad sosedskih klubov, ki si v tej sezoni delita Športni park. V četrtek bodo na delu vsi trije primorski prvoligaši in Mura. Njen trener Dejan Grabić bi jo lahko zagodel velikemu prijatelju Zoranu Zeljkoviću in še poglobil krizo kanarčkov.

1. SNL, 27. krog:

Sreda, 15. marec:

Četrtek, 16. marec:

Prvoligaška karavana v Sloveniji ne počiva. V "angleškem ritmu" se bo potegovala za točke tudi med tednom. Začelo se bo že ob 13. uri na stadionu v Spodnji Šiški v Ljubljani z najmanjšo zelenico v 1. SNL. Bravo se je po odhodu Dejana Grabića znašel v nevarnih vodah. Na dveh prvenstvenih tekmah je osvojil le točko, vmes izpadel še iz pokala proti drugoligašu Bistrici, zdaj pa bi se mu ob morebitnem novem neuspehu trije najslabši klubi (Radomlje, Tabor in Gorica), ki v spomladanskem delu ne izgubljajo pogosto, lahko še bolj približali.

Novopečeni trener Šiškarjev Aleš Arnol se spopada s pritiskom, ki ga v preteklosti, ko se je kalil v tem poslu kot pomočnik, ni čutil. Bravo v 1. SNL ni zmagal že na desetih tekmah zapored. V omenjenem obdobju je Maribor sprva nizal zmage, po sedmih zaporednih uspehih, s katerimi je mesto ob Dravi dvignil na noge, pa mu je začelo primanjkovati goriva. Na zadnjih dveh srečanjih je osvojil le točko in ob visokem zaostanku –16 za Olimpijo že bolj ali manj opustil drzno misel o ubranitvi naslova. Želi pa obdržati mesto tik pod vrhom, saj mu zagotavlja Evropo.

Mariborčani so jeseni v Šiški zmagali z 1:0, zmagoviti zadetek je dosegel Jan Repas. Foto: Sportida

V Šiški bodo Mariborčani oslabljeni. Do konca sezone ne bodo več mogli računati na reprezentanta Gregorja Sikoška, ki ga bo v Kekovi zasedbi ta mesec nadomeščal Žan Vipotnik. Najboljši strelec 1. SNL je vpoklic doživel kot ogromno čast, zaradi blažje poškodbe pa v Ljubljani ne bo zaigral. "Trenutno stanje sicer ni najboljše zame, manjkal sem na sobotni tekmi, a menim, da bo poškodba hitro odpravljena in bom še v tem tednu lahko znova pomagal moštvu ter bom prišel na zbor v ustreznem stanju," je napovedal Bistričan, ki bo konec tedna dopolnil 21 let.

Ker bosta zaradi kazni odsotna še kapetan Martin Milec in Josip Iličić, ki stadion ŽAKpozna kot lastno dlan, saj si je tam pred davnimi leti nabiral izkušnje v dresu Interblocka, bo Maribor na tekmi, še kako pomembni za zagotovitev evropske vozovnice, pogrešal veliko pomembnih členov. Milca bo na desni strani obrambe zamenjal Andraž Žinič.

Sosedski obračun v Domžalah

Ob 15. uri se bosta v Športnem parku ob Kamniški Bistrici pomerila Domžale in Radomlje. Obeta se občinski derbi, v katerega ekipi vstopata z zvrhano mero samozavesti in optimizma. Domžalčani so navdušili na zadnjem gostovanju, ko so kot prvi v tej sezoni osvojili Stožice in vodilni Olimpiji prizadejali hud poraz (4:1), Radomljani pa so po preobratu strli odpor Brava (3:1) in pozdravili prvo domačo zmago v tej sezoni, kjer se morajo kot edini klub v 1. SNL v vlogi gostiteljev predstavljati na stadionu tekmeca.

Domžalčani so kot prvi v tej sezoni premagali Olimpijo v Stožicah in se utrdili na četrtem mestu. Za Celjem in Mariborom zaostajajo le še za dve točki. Foto: Nik Moder/Sportida

"Igralci z veseljem prihajajo na delo. Nočem, da ekipa naredi prevelike korake in v Evropo pridemo nepripravljeni. Poskušamo pa izkoristiti vse, kar se nam ponudi. Zavedamo se svoje kakovosti," je Simon Rožman, ki obožuje delo z mladimi in obetavnimi igralci, ki jih krasi delovna etika, odločen, da Domžalčani trend pozitivnih rezultatov nadaljujejo proti sosedom in se utrdijo na položajih, od koder seže mikaven pogled na Evropo.

Proti Olimpiji je z dvema zadetkoma in podajo izstopal Hrvat Franko Kovačević. Zdaj ga čaka obramba "mlinarjev", ki bodo v enem tednu na domžalskem stadionu odigrali kar tri tekme. Bravo so premagali, zdaj jih čaka spopad z Domžalami, konec tedna pa še "domača" tekma z Mariborom. Oliver Bogatinov je vesel, da je ekipi končno steklo v napadu. Radomlje imajo še vedno najslabši napad v ligi, vsega skupaj so dosegli le 21 zadetkov, a kar sedmino na zadnji tekmi.

Riera se vrača na klop Olimpije, Celjani lovijo –13

Derbi 27. kroga bo v knežjem mestu. Le dan po tem, ko sta na žrebu pokalnega tekmovanja na Brdu pri Kranju izvedela, da se bosta v četrtfinalu med seboj pomerila v Stožicah, se bosta Celje in Olimpija udarila še za prvenstvene točke. Tokrat na stadionu Z'dežele, ki se v tej sezoni ne more pohvaliti z velikim obiskom gledalcev. Danes bi moralo biti navijačev bistveno več, saj prihaja vodilna Olimpija, nogometaši Celja pa lovijo morda še zadnji vlak, s katerim bi lahko vsaj simbolično zapletli boj za naslov. Če bi ponovili prigodo iz jesenskega dela in v knežjem mestu odpravili zmaje, ki bodo zaradi kazni pogrešali zelo pomembnega igralca zvezne vrste Agustina Doffa, bi zaostanek za vodilno Olimpijo znižali na –13.

Zmaji so v zadnjem krogu proti Domžalam v Stožicah nepričakovano prejeli kar štiri zadetke (1:4). Toliko so jih tudi 10. septembra 2022 v Celju, ko so izgubili s 3:4. To je bil sploh prvi poraz varovancev Alberta Riere, pred tem pa so nanizali kar osem zmag. Foto: Nik Moder/Sportida

Ljubljančani imajo že nekaj časa tako ogromno prednost pred zasledovalci, da lahko navijači počasi že hladijo šampanjec, vseeno pa matematika opozarja, da še ni vsega konec. Dvomov o tem, da bi se zeleno-belim vseeno še lahko zalomilo, ni veliko, a je predstava zmajev proti Domžalam, zlasti izvedba v prvem polčasu, dala vedeti, da je v nogometu mogoče prav vse. Trener Albert Riera je prvi domači poraz, odkar vodi Olimpijo, spremljal s tribun. Španec je odslužil kazen, ki jo je pridobil po nešportnem obnašanju na Bonifiki, zdaj pa obljublja, da se kazen 99-odstotno ne bo več ponovila. Manjkal je na treh tekmah, prepričan pa je, da bo Olimpija boljši obraz pokazala že v Celju. "Do zdaj še nismo imeli dveh slabih tekem zapored," napoveduje Riera.

Ruski strateg Roman Pilipčuk želi Celjane popeljati v Evropo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Jeseni se je njegov zmagoslavni niz v 1. SNL končal ravno v mestu ob Savinji. Celjanom se obeta priložnost, da postanejo prvi klub v tej sezoni, ki bi na domači zelenici obakrat premagal prvega favorita za naslov. Optimizem Celja je po zmagi Kopra zrasel. Nigerijec Charles Ikwuemesi je bil zlati adut s klop, oddahnil si je tudi trener Roman Pilipčuk. "Pred zmago v Kopru smo izgubili na dveh tekmah. Veliko se je govorilo, da Celje ne more več zmagovati. Vendar smo z nogometaši še naprej trdo delali in se pripravljali na naslednjo preizkušnjo," je ruski strateg prepričan, da bi lahko s Celjani uresničil cilj in jih popeljal v Evropo.

Primorski spopad, kjer točke štejejo dvojno

Četrtkov spored se bo začel s primorskim spopadom ob 15. uri v Sežani. Tabor bo pričakal Gorico. 77-letni zamejski Slovenec Edoardo Reja, ki živi zelo blizu slovensko-italijanske meje, bo vodil Gorico na najbližjem gostovanju, kar si ga lahko privošči v 1. SNL. Novopečeni strateg štirikratnih državnih prvakov, ki nočejo izpasti, za zdaj prinaša srečo klubu.

V Sežano prihajajo vrtnice, prvič jih bo na gostovanju ob pomoči Saše Ranića, ki mu napoveduje veliko trenersko kariero, vodil Edoardo Reja. Foto: Sportida

Gorica še ni izgubila, na Krasu pa bo v derbiju začelja, neposrednem spopadu za obstanek, v katerem točke štejejo dvojno, iskala pot do zmage. Če ji bo to uspelo, bodo Novogoričani postali prvi, ki so v spomladanskem delu v 1. SNL premagali Kraševce. Tabor pod vodstvom Dušana Kosića namreč z izjemo pokalnega poraza proti Rogaški leta 2023 še ni izgubil. Kot edini klub v prvi ligi!

Sklepno dejanje 27. kroga, po katerem se bo uradno končala tretja četrtina sezone, bo v četrtek ob 17.30 na Fazaneriji. Dejan Grabić obožuje ta stadion. Na njem je kot trener Mure nedavno debitiral z veliko zmago nad Mariborom, zdaj pa prihaja v goste še en neposreden tekmec za Evropo, Koper. Grabić se bo pomeril z velikim prijateljem in nekdanjim soigralcem Zoranom Zeljkovićem. Črno-belim gre v zadnjem času bolje. Kluba sta soseda na lestvici, Mura pa bi z zmago konkretno ušla Primorcem in se vmešala v boj za Evropo.

Dejan Grabić in Zoran Zeljković sta se bila v trenerskih spopadih vajena meriti kot stratega Brava in Kopra, tokrat pa bo 42-letni Dolenjec prvič proti velikemu prijatelju vodil Muro. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koprčane v spomladanskem delu spremlja nenavadna statistika. Na domačih tekmah, odigrali so jih že štiri, izgubljajo, v gosteh, tako je bilo v Novi Gorici in Domžalah, pa vedno osvojijo točko. Porazni rezultati so jih pahnili v spodnjo polovico razpredelnice, kar je vse prej, kar so pričakovali od spomladanskega dela. Za razliko od Mure računajo še na bližnjico za Evropo v pokalu, kjer branijo lovoriko in jih v četrtfinalu čaka relativno ugoden tekmec (Aluminij), vseeno pa bodo morali Primorci v 1. SNL pokazati bistveno več, če bodo želeli upravičiti vse prihode in naložbe v nove igralce, s katerimi je Zeljković okrepil konkurenco in podaljšal klop, a mu to za zdaj ne prinaša ugodnih rezultatov.

Pri Muri bo v središču pozornosti napadalec Mirlind Daku. Če bi zatresel mrežo Adnana Golubovića, bi se zaradi odsotnosti Žana Vipotnika na gostovanju v Ljubljani na lestvici najboljših strelcev vrnil na vrh.