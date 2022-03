Ljudski vrt bo v nedeljo prazen, v Domžalah mladi Ukrajinci niso videli zadetkov

Prvoligaški nogometni maraton se bliža koncu tretje četrtine. V uvodnem srečanju 27. kroga sta se Domžale in Radomlje razšla s "prijateljskih" 0:0, nedelja pa ponuja pester spored, saj se bodo točke delile v Sežani, Mariboru in Kopru. Derbi kroga bo v praznem Ljudskem vrtu, kjer bo pri vodilnih vijolicah gostovala vedno boljša Mura, edini aktualni prvoligaš, s katerim ima Maribor negativno razmerje v medsebojnih obračunih. V ponedeljek bo zanimivo v Stožicah, kjer bodo skušali Olimpiji pokvariti načrte Celjani.

Edino sobotno srečanje 27. kroga v Domžalah ni postreglo z zadetki. Sosedski obračun med Domžalami in Radomljami, ki igrata domače tekme na stadionu ob Kamniški Bistrici, se je končal s ''prijateljskim'' remijem. Zasedbi sta na igrišče prikorakali v spremstvu mladih ukrajinskih nogometašev iz akademije Ruh, ki jih vodi Moldavijec Vladislav Lungu, stari znanec 1. SNL, nekdanji nogometaš Celja, Gorice in Maribora.

Strelska suša Radomelj je vse daljša. Mlinarji niso zadeli v polno že 393 minut, a vseeno osvajajo pomembne točke v boju za obstanek, saj so na zadnjih štirih tekmah kar trikrat remizirali z 0:0. Po Taboru in Celju so se tako brez zmagovalca razšli še z najbližjim sosedom iz Domžal.

Tokrat so bili Radomljani nevarnejši tekmec, petkrat streljali v okvir vrat Ajdina Mulalića (Domžalčani so na drugi strani ogrozili Emila Velića s strelom v okvir vrat le enkrat), a niso našli poti, kako zatresti njegovo mrežo. Domžalčani, ki niso mogli računati na kaznovanega kapetana Senijada Ibričića, ta si je v soboto v Dalmaciji ogledal veliki hrvaški derbi med Hajdukom in Dinamom, so se po novi točki okrepili na šestem mestu, Radomljani pa so se približali sedmouvrščenim Celjanom, ki jih v ponedeljek čaka zahtevno gostovanje pri Olimpiji.

Poročilo s tekme:

Na Krasu bodo točke štele "dvojno"

Dušan Kosić je na zadnjih treh tekmah s Taborom ostal neporažen in si pred zadnjeuvrščenim Aluminijem priigral občutno prednost. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedelja prinaša derbi začelja na Krasu, na katerem se bodo točke štele "dvojno". Udarila se bosta najslabša prvoligaša v tej sezoni, Tabor in Aluminij, pri katerih je zaznati pozitivno rezultatsko krivuljo. Izbranci Dušana Kosića so s pomočjo jeklene obrambe v zadnjih treh nastopih osvojili pet točk. Prejeli so le en zadetek, na lestvici pa zadnjeuvrščenim Kidričanom ušli na +4. Aluminij pogreša zmago že celo večnost, nazadnje se je je veselil konec novembra 2021, ko je na Štajerskem padel prav Tabor (3:2). Ni veliko manjkalo, pa bi Kidričani, ki jih po novem vodi Robert Pevnik, z omenjenim rezultatom med tednom presenetili Maribor, a je veteran Marcos Tavares z rekordnim 158. zadetkom v zgodovini 1. SNL preprečil popolno senzacijo.

Pri Taboru je strelsko formo povzdignil Dino Stančić, z osmimi zadetki četrti najboljši strelec tekmovanja, pri gostih pa bo zaradi kartonov manjkal Chinwendu Johan Nkama, osmoljenec nedavnega štajerskega spopada z Mariborom, saj je pri vodstvu Aluminija s 3:2 zadel okvir vrat. Kraševci bodo v nedeljo zelo pozorni na hrvaškega zveznega igralca Martina Šrolerja, ki je v četrtek dvakrat zatresel mrežo Maribora.

Mura edina črna mačka Maribora v 1. SNL

Od devetih tekmecev v 1. SNL, s katerimi se Maribor v tej sezoni poteguje za točke, ima slabše razmerje v medsebojnih tekmah le z Muro. Natančneje, z Muro v novi preobleki, ustanovljeno leta 2012, ki se je po tem, ko se je vrnila med najboljše, z Mariborčani pomerila 14-krat. Petkrat je zmagala, le trikrat pa izgubila. Na vseh 14 tekmah jo je vodil Ante Šimundža, v nedeljo pa bo tega niza konec, saj bo črno-belim prvič proti 15-kratnim slovenskim prvakom dirigiral njegov naslednik Damir Čontala.

Razmerja NK Maribor s prvoligaškimi tekmeci:

Tekmec T Z R P Zadetki Odstotek Mura 14 3 6 5 15:22 35,7 Olimpija 51 19 22 10 60:50 51,6 Koper 87 41 27 19 154:90 57,5 Domžale 85 40 27 18 128:96 57,6 Celje 106 55 29 22 205:113 61,0 Tabor 14 9 1 4 26:17 66,7 Bravo 11 7 2 2 21:8 69,7 Aluminij 27 17 7 3 56:28 71,6 Radomlje 11 9 2 0 29:7 87,8

T - tekme, Z - zmage, R - remiji, P - porazi, Zadetki - razlika v zadetkih, Odstotek - odstotek osvojenih točk od vseh možnih

Mura je dobila zadnje tri tekme proti Mariboru. Vijolice najbolj peče poraz izpred slabega leta, ko so Prekmurci 22. maja 2021 v zadnjem krogu ugnali Rožmanovo četo s 3:1 in postali državni prvaki. Štiri mesece pozneje so znova osvojili Ljudski vrt. Stadion, na katerem so igrali domače evropske tekme v konferenčni ligi in poskrbeli za odmevno senzacijo proti Tottenhamu (2:1), jim je v zadnjem obdobju prinesel veliko dobrega.

Mura je dobila zadnja dva derbija v Ljudskem vrtu. Z Mariborom se bo podobno kot v prejšnji sezoni pomerila tudi v zadnjem krogu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Če bo Mura, ki v tej sezoni prvič brani naslov prvaka, uspešna tudi v nedeljo, se bo vrnila v boj za prvo mesto. Zaostanek za vijolicami lahko namreč zniža na –6, po drugi strani pa bi lahko Mariborčani, ki so v četrtek reševali svojo kožo v Kidričevem prek kapetana Marcosa Tavaresa, z domačo zmago že izločili Muro iz boja za "kanto". Prvi cilj Prekmurcev je sicer Evropa, Mariborčane pa bi v tej sezoni, zlasti po tem, ko so brez lovorike že tri leta, zadovoljilo le prvo mesto. V napad vijolic se vrača Ognjen Mudrinski.

Kanarčki po prvo domačo zmago v letu 2022

Koprčani v spomladanskem delu osvajajo veliko večino točk na gostovanjih, doma pa niso premagali še nikogar. Foto: Vid Ponikvar Koprčani so si s težko prisluženo zmago nad Radomljami (1:0 v Domžalah) popravili samozavest. Prekinili so rezultatsko krizo v obdobju, ko bi si po mnenju trenerja Zorana Zeljkovića na podlagi tistega, kar so pokazali na igrišču, zaslužili bistveno več (zlasti proti Mariboru in Olimpiji), a so zapravili kar nekaj točk ter vrh razpredelnice prepustili vijolicam. V nedeljo prihaja na Bonifiko zelo neugoden tekmec. Mladi ljubljanski klub Bravo na zadnjih tekmah beleži spremenljive uspehe. V Mariboru je poskrbel za veliko presenečenje, načrte prekrižal tudi Olimpiji, visoko ugnal Celjane, po drugi strani pa izkazal nemoč v Domžalah, na zadnji tekmi v Spodnji Šiški pa brez resnejše priložnosti ostal praznih rok proti Taboru.

Trener Dejan Grabić zna odlično prebrati igro Koprčanov, kar je dokazal že 19. septembra 2021, ko je osvojil Bonifiko z 1:0 in ohromil največje orožje kanarčkov, bliskovite in kombinatorne protinapade. Njegov stanovski kolega, nekdanji sodelavec in soigralec Zeljković, se je iz tega veliko naučil. Pozno jeseni je Bravu na "nepozabnem vaterpolu" vrnil udarec v Spodnji Šiški, zmagal z 2:1, zdaj pa bo skušal prvič letos priti do treh točk še doma.

Zmaji favoriti proti Celjanom

Nogometaši Olimpije so na gostovanju v Fazaneriji dosegli dva zadetka, a vseeno ostali brez točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje 27. kroga, po katerem se bo prvenstvo tudi uradno prevesilo v zadnjo četrtino, bo potekalo v Ljubljani. Sodeč po zadnjih rezultatih, bi lahko občinstvo v Stožicah prišlo na svoj račun. Na zadnjih dveh tekmah je Olimpija dosegla kar osem zadetkov, splošni vtis pa je pokvaril rezultat dvoboja v Murski Soboti, kjer so zmaji zaradi številnih napak in pomanjkanja sreče prejeli kar tri zadetke ter ostali brez točk. Zaostanek za vodilnim Mariborom se je tako povečal, Skenderjeva četa pa je padla na tretje mesto.

V goste prihajajo Celjani, ki so na zadnjih treh gostovanjih v Stožicah vedno izgubili z 0:1. Z rezultatom, ki je še ne tako nedavno veljal za pretkan recept Dina Skenderja, kako osvajati točke. Zdaj so se stvari spremenile, napad zmajev se je razbremenil, tako da bi lahko celjski obrambi pretila nevarnost z različnih strani. Mustafa Nukić je vroč, dosegel je že 10 zadetkov, a imajo svoje adute tudi Celjani. Z zadnjo zmago nad Domžalami (2:1) so dokazali, da so igralci pod vodstvom Simona Rožmana vedno bolj uigrani, prvič je v 1. SNL zaigral tudi nekdanji hrvaški reprezentant Duje Čop.

1. SNL, 27. krog: Sobota, 12. marec:

Domžale : Radomlje 0:0

Poročilo s tekme. Nedelja, 13. marec:

15.00 Tabor – Aluminij

17.30 Maribor – Mura

20.15 Koper – Bravo Ponedeljek, 14. marec:

17.30 Olimpija – Celje