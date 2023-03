V živo: polom Olimpije v Stožicah! V Domžalah se smeji Bravu.

Domžalčani so v Stožicah napolnili mrežo Olimpije in premagali zmaje v gosteh kar s 4:1.

Domžalčani so v Stožicah napolnili mrežo Olimpije in premagali zmaje v gosteh kar s 4:1. Foto: Nik Moder/Sportida

Nedelja je v znamenju obračunov klubov iz ljubljanske kotline. Domžalčani so v Stožicah priredili presenečenje kroga in vodilno Olimpijo premagali kar s 4:1. Zmaji so izgubili prvič doma v tej sezoni, v sklepnem dejanju 26. kroga pa se pravkar merita Radomlje in Bravo. Maribor je v soboto doma remiziral s Taborom (1:1), ki ostaja edini neporaženi prvoligaš v letu 2023, Celjani pa so v gosteh premagali Koprčane in po točkah ujeli vijolice. Edoardo Reja je prvič vodil Gorico in proti Muri osvojil točko (1:1).

1. SNL, 26. krog:

Petek, 10. marec:

Sobota, 11. marec:

Nedelja, 12. marec:

Začetni enajsterici Radomelj in Brava:

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Nik Moder/Sportida:

1 / 39 2 / 39 3 / 39 4 / 39 5 / 39 6 / 39 7 / 39 8 / 39 9 / 39 10 / 39 11 / 39 12 / 39 13 / 39 14 / 39 15 / 39 16 / 39 17 / 39 18 / 39 19 / 39 20 / 39 21 / 39 22 / 39 23 / 39 24 / 39 25 / 39 26 / 39 27 / 39 28 / 39 29 / 39 30 / 39 31 / 39 32 / 39 33 / 39 34 / 39 35 / 39 36 / 39 37 / 39 38 / 39 39 / 39

Vodilna Olimpija bi lahko z nedeljsko zmago nad Domžalami v derbiju ljubljanske kotline pobegnila najbližjima tekmecema, to sta Maribor in Celje, na veličastnih 19 točk prednosti, a so zmaji naleteli na premočnega tekmeca. Španec Albert Riera zaradi kazni znova ni sedel na klopi. S tribun je spremljal neverjeten potop zeleno-belih, ki so že po prvem polčasu proti sosedom iz Domžal zaostajali z 0:3.

Začetek srečanja v Ljubljani je spominja na tistega med Olimpijo in Domžalami v jesenskem delu, ko so sprva na igrišču prevladovali gostje in vodili z 2:0. No, takrat je sledil preobrat zmajev (3:2), o katerem pa so lahko navijači Olimpije na nedeljskem srečanju le sanjali. Izbranci Simona Rožmana so namreč v nadaljevanju srečanja zadržali visoko prednost in se na krilih odmevne zmage s kar 4:1 utrdili na četrtem mestu, s tem pa napovedali zelo resno kandidaturo za Evropo.

Drugi zadetek za Domžale je dosegel Žiga Repas. Foto: Nik Moder/Sportida

Mrežo Olimpije je dvakrat zatresel Franko Kovačević. Hrvat je bil najprej uspešen z bele točke, na katero je pokazal sodnik po tem, ko je nad Kovačevićem storil prekršek Matevž Vidovšek. V nadaljevanju prvega polčasa, v katerem so si več priložnosti priigrali Domžalčani, pri tem pa bili tudi podjetnejši v igri, je v polno zadel še Žiga Repas (Kovačević je prispeval podajo), sanjski prvi polčas Domžal pa je z zadetkom za 3:0 sklenil še klubski strelski rekorder Slobodan Vuk.

V 63. minuti je Olimpija znižala zaostanek na 1:3. V polno je zadel Mario Kvesić, z 11 zadetki najboljši strelec zmajev v tej sezoni. V 1. SNL sta več zadetkov od njega dosegla le Žan Vipotnik (Maribor) in Mirlind Daku (Mura). V Stožicah je na kratko oživelo upanje o preobratu, a so Domžalčani po imenitnem napadu, polnem natančnih podaj in preigravanj, le tri minute pozneje odgovorili z novim zadetkom. Že drugega na tekmi je dosegel Kovačević. Nekdanji napadalec splitskega Hajduka je tako postal prvi junak srečanja, Olimpija pa je prvič v tej sezoni ostala brez vsega na domačem igrišču.

Za še slabšo voljo v taboru Ljubljančanov pa je poskrbel rumeni karton Agustina Doffa, zaradi katerega Argentinec v sredo, ko čaka Olimpijo zahtevno gostovanje v Celju, ne bo mogel pomagati soigralcem.

Kalvarija Kopra se nadaljuje, Celjani ujeli Mariborčane

Celjani so podaljšali rezultatsko krizo Kopra, ki v spomladanskem delu niza domače poraze na Bonifiki. Po Mariboru, Radomljah in Olimpiji je kanarčke v gosteh premagala še zasedba Celja, ki je s tem izkoristila spodrsljaj Krznarjeve čete in po točkah ujela vijolice. V prvem polčasu so bili Koprčani nevarnejši tekmec, si priigrali nekaj priložnosti, največjo pa so vseeno zapravili gostje, ko je Aljoša Matko, nekdanji napadalec Brava, Maribora in Olimpije, nastreljal prečko.

Charles Ikwuemesi je dočakal strelski prvenec v spomladanskem delu 1. SNL. Foto: Vid Ponikvar

V drugem delu so gostje povzdignili ritem, zagospodarili na igrišču, končno razmerje strelov na gol pa je znašalo kar 18:6 za goste. Mreži sta ostali nedotaknjeni do 86. minute, nato pa je Lovro Bizjak v protinapadu poslal v ogenj rezervista Charlesa Ikwuemesija, ta pa se je ob silovitem prodoru otresel koprske obrambe in premagal Adnana Golubovića. Nigerijec, ki zaradi prekomerne telesne teže v začetku spomladanskega dela ni dobival veliko priložnosti za nastop, je dosegel prvi gol v letu 2023, skupno pa sedmega.

V zaključku srečanja bi lahko prednost podvojil Matko, ki se je nekajkrat znašel pred koprskim vratarjem, a mu je zmanjkalo zbranosti ob zaključku napada, tako da je ostalo pri zmagi 1:0. Celjani so si okrepili samozavest v najbolj primernem trenutku, saj sledita domači tekmi z vodilno Olimpijo in nepredvidljivimi Rožmanovimi Domžalami.

Kosićeva četa prekrižala račune tudi Mariboru

Mariborčani so od domače tekme proti Taboru pričakovali več od le točke, na koncu pa so se morali zadovoljiti z remijem (1:1). Za vodilno Olimpijo tako s tekmo več zaostajajo 16 točk, Sežančani pa ostajajo edina ekipa v 1. SNL, ki je v spomladanskem delu v prvenstvu ostala neporažena na vseh tekmah.

Brez poškodovanega Vipotnika remi v Ljudskem vrtu: @nkmaribor - @nktaborsezana 1:1



Po vodstvu gostov izenačil Sven Šoštarič Karič. Z zadetkom po kotu, ki ga je izvajal Rok Kronaveter.#MiSkupajEnoSmo #MBTAB pic.twitter.com/KkHaOfAlZI — NK Maribor (@nkmaribor) March 11, 2023

Kraševci so se v Ljudskem vrtu spogledovali še z večjo senzacijo, saj so v 60. minuti povedli z 1:0. Takrat je Francoz Nabil Khali premagal Ažbeta Juga. Mariborčani, ki v prvem polčasu niso usmerili niti enega strela v okvir gostujočih vrat, so hitro odgovorili Sežančanom. Sven Šoštarič Karić je s strelskim prvencem v dresu Maribora v 66. minuti izenačil na 1:1, le dve minuti pozneje pa je gostitelje rešila sreča, saj je Khali po atraktivnem strelu zatresel prečko.

V 80. minuti pa je bila sreča naklonjena tudi Kraševcem. Josipa Iličića je od drugega zadetka v tej sezoni delilo le nekaj centimetrov. Izkušeni Kranjčan je z močnim udarcem poslal žogo v prečko, tako da je ostalo pri 1:1. Do konca srečanja je lepo priložnost za zadetek zapravil še Rok Kronaveter. Pri gostiteljih je zaradi lažje poškodbe manjkal prvi strelec tekmovanja Žan Vipotnik.

Trenerski velikan na klopi Gorice debitiral s točko proti Muri

Dejan Grabić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Gorica, pri kateri je prvič na klopi sedel novi strateg Edoardo Reja, je bila do 80. minute v igri za zmago, ki bi bila druga zaporedna. Toda v končnici tekme so Muraši, ki je nekaj več kot teden dni vodi Dejan Grabić, pri katerih zaradi kazni tokrat ni smel igrati drugi strelec lige Mirlind Daku, izenačili ter prišli do točke.

Za Gorico je še na drugi tekmi zapored zadel Makedonec Luka Stankovski. V 53. minuti se je žoga po dolgi podaji v kazenski prostor od noge Srđana Kuzmića srečno odbila prav do Stankovskega, ki jo je nato iz bližine poslal v gol. V 56. minuti je imel Stankovski, zimska okrepitev Primorcev, še eno izvrstno priložnost, a je žogo poslal malo mimo vrat. Pri tem se je tudi poškodoval in moral iz igre.

Za Muro bi že v 70. minuti lahko rezultat poravnal Ivan Šarić, vendar mu ni uspelo zadeti s strelom z glavo iz bližine. Čeprav je strateg Gorice potem nekoliko zaprl postavitev, pa so Sobočani v 80. minuti le izenačili, po kotu z leve strani je iz bližine zadel branilec Kobie Morris.

Radomlje "doma" niso zmagale niti enkrat

Radomlje v tej sezoni še čakajo na prvo domačo zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida Da bo nedelja povsem v znamenju sosedskih spopadov klubov iz Ljubljanske kotline, bo poskrbelo sklepno dejanje 26. kroga. Radomljani bodo v Športnem parku na stadionu ob Kamniški Bistrici pričakali Bravo. Obeta se srečanje, na katerem bodo točke štele "dvojno", saj bi lahko nov poraz mladi ljubljanski klub, ki je v četrtek nepričakovano izpadel iz pokalnega tekmovanja, pahnil v nove težave. Prednost pred najslabšo trojico 1. SNL bi se nevarno stopila, zato bo skušal Grabićev naslednik Aleš Arnol narediti vse, kar je v njegovi moči, da se proti Radomljam izogne porazu.

Izbranci Oliverja Bogatinova so jo v zadnjem krogu prvenstva odnesli s tesnim porazom v Stožicah (0:1), na tokratno tekmo pa vstopajo le z enim ciljem. Premagati Ljubljančane in končno dočakati prvo "domačo" zmago v tej sezoni. Edini slovenski prvoligaš, ki ne sme igrati domačih tekem na svojem stadionu, namreč na dozdajšnjih 12 tekmah v Domžalah še ni zmagal. Kar osemkrat je izgubil, dosegel pa le skromnih šest zadetkov. Nasploh imajo Mlinarji najslabši napad v prvenstvu (18 zadetkov), Bravo pa na drugi strani tretjo najboljšo obrambo (le 25 prejetih zadetkov), zato na zadnji tekmi 26. kroga ne gre pričakovati veliko zadetkov.