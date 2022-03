V živo: Olimpija hitro povedla, šokanten poraz Maribora po incidentu v Ljudskem vrtu

Vodilni Maribor je v 25. krogu 1. SNL v Ljudskem vrtu na dvoboju, ki bo zaradi škandala, saj je eden izmed gledalcev zadel stranskega sodnika Tomaža Černeta s predmetom v glavo, še dolgo buril duhove, nepričakovano izgubil proti Bravu (1:2). Koprčani so v Sežani v zadnjih sekundah srečanja ostali brez zmage (1:1), Olimpija pa bo skušala zvečer upravičiti vlogo favorita proti zadnjeuvrščenemu Aluminiju in se vijolicam približati na -3. Sobotni tekmi v Celju in Domžalah sta se končali brez zmagovalca.

Olimpija : Aluminij 1:0 (-:-), Maribor : Bravo 1:2 (0:0)

Klop: Bergsen, Mutavčić, Uskoković, Guerrico, Sellouki, Alvir, Žugelj, Sirk, Tavares.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #PrvaLigaTelemach #MBBRA pic.twitter.com/JJxxbYLFcz — NK Maribor (@nkmaribor) March 6, 2022 Trener Brava Dejan Grabić bo dvoboj v Ljudskem vrtu začel s postavo: V Mariboru od prve minute teh 1️⃣1️⃣ nogometašev. 💛💙#MiSmoBravo #enklubenadruzina pic.twitter.com/KfCDhhDRLU — NK Bravo (@NKBravo) March 6, 2022 Vodilni Maribor ima opravka z nenavadnim letom. Tekmo, na kateri se sproščajo največje strasti, je izgubil (večni derbi v Stožicah z Olimpijo), čeprav je na igrišču pokazal več od tekmeca, na preostalih tekmah pa je uresničil cilj in osvojil največje število točk. Ker mu je to uspelo tudi na razburljivem četrtkovem derbiju v Kopru, kjer se je obračun najboljših strelcev prvenstva med Ognjenom Mudrinskim in Maksom Barišićem končal z neodločenim rezultatom 1:1, oba sta zadela v polno z bele točke, je na lestvici ušel najbližjima zasledovalcema na kar šest točk prednosti. ''Rastemo kot ekipa, a še nismo na tisti ravni, na kateri želimo biti,'' trener Maribora Radovan Karanović, ki bi lahko postal prvi trener po Darku Milaniču, ki je vijolice popeljal do ''kante'', še ni povsem zadovoljen s predstavo svojih izbrancev. Najbolj so ga zmotili panični odzivi mariborske obrambe v trenutkih, ko je Koper močno pritisnil in iskal pot do remija. Evforija v mestu ob Dravi po zmagi na Bonifiki raste, prepričanje, da bo letos konec triletnih muk in čakanja na novo lovoriko, je vse večje. Na nedeljskem dvoboju velja pričakovati tudi velik obisk. Želja 15-kratnih slovenskih prvakov je, da zmago na Bonifiki potrdi še z uspehom proti Bravu, mlademu ljubljanskemu klubu, ki je v kratki zgodovini nastopov v 1. SNL nekajkrat že zagrenil življenje štajerskemu velikanu. Mariborčani se bodo v boj za nov paket treh točk podali brez Jana Repasa, se pa v ekipo vrača nadarjeni zvezni igralec Aljaž Antolin, pred katerim je po mnenju strokovnega vodstva Maribora svetla prihodnost. Veliko mladih igralcev ima v svoji ekipi tudi Dejan Grabić, ki je z Bravom doslej gostoval petkrat in kar trikrat ostal neporažen. Nazadnje je remiziral konec avgusta 2021 (1:1), ko je zadetek za izenačenje prispeval nekdanji napadalec Maribora Gregor Bajde. Bi lahko zakon bivšega, ki ima v svojih vrstah tudi Martina Kramariča, odločil v korist Šiškarjem tudi tokrat?

V Sežani napeto do zadnje sekunde

Kapetan Kopra Ivica Guberac je v Sežani dosegel enega najlepših zadetkov v karieri. Foto: Grega Valančič/Sportida Primorski obračun, na katerem sta bila oba tekmeca izpostavljena ogromnemu vložku, saj se Tabor poteguje za obstanek, Koper pa za Evropo, se je razpletel brez zmagovalca. Tako je 25. krog tudi na tretji zaporedni tekmi ponudil remi, je pa dolgo dišalo po zmagi kanarčkov. Slavljenec Maks Barišić, ki je danes praznoval 27. rojstni dan, je najlepšo priložnost zapravil v prvem polčasu, ko je žogo z golove črte odbil Mihael Briški, v 58. minuti pa je spektakularno povedel v vodstvo goste Ivica Guberac. Kapetan Kopra je z ogromne oddaljenosti z velemojstrskim strelom premagal Jana Koprivca. Sledilo je obdobje priložnosti na obeh straneh.

V zadnjih minutah je dišalo po podvojitvi vodstva gostov, nato pa je Tabor v zadnji akciji na srečanju, igrala se je tretja minuta sodnikovega podaljška, prek Dina Stančića le izenačil na 1:1. Sledilo je veliko veselje Kraševcev, ki jim je dragocena vsaka točka v boju za obstanek, Koprčani pa nadaljujejo obdobje rezultatskih neuspehov, ko bi si glede na predstave na igrišču lahko priigrali več. Na zadnjih štirih tekmah so osvojili le dve točki. Trener Zoran Zeljković je prvič, odkar vodi Koper, ostal brez zmage proti nekdanjemu ''učitelju'' Dušanu Kosiću, s katerim je pred leti sodeloval v Celju.

Olimpija si ne sme privoščiti spodrsljaja, a ...

Olimpija med tednom ni navdušila s predstavo na gostovanju pri Bravu. Foto: Grega Valančič/Sportida Sklepno dejanje 25. kroga bo v nedeljo zvečer v Stožicah, kjer bi bilo vse drugo kot zmaga Olimpije proti Aluminiju veliko presenečenje. Razlika na lestvici je ogromna, zeleno-beli se potegujejo za naslov, hkrati pa si zaradi povečanega zaostanka za Mariborom ne smejo privoščiti spodrsljajev. Ogromen motiv pa imajo tudi gostje iz Štajerske, saj so se znašli v nezavidljivem položaju. Grozi jim izpad v drugo ligo. Zato bodo skušali v Stožicah, kjer jim v preteklosti ni šlo najbolje, saj so na 13 gostovanjih osvojili le štiri točke in vknjižili kar 11 porazov, presenetiti favorita ter dokazati, da premorejo dovolj kakovosti za dvig z zadnjega mesta.

Zmaji s predstavo v Spodnji Šiški niso mogli zadovoljiti navijačev. Osmoljenec srečanja je postal Almedin Ziljkić, saj je v zaključku srečanja zapravil najstrožjo kazen za zmago. Trener Dino Skender ne skriva cilja. ''Proti Aluminiju moramo iskati zmago za vsako ceno,'' pred srečanjem, na katerem bo krstne zadetke v dresu Olimpije lovilo kar nekaj zimskih novincev, sporoča mladi hrvaški strateg.

Kakšne volje bo trener Aluminija Oskar Drobne po večernem nedeljskem spopadu z Olimpijo? Foto: Grega Valančič/Sportida

Kidričani so si na zadnji tekmi, ko jih je od prve letošnje zmage delilo le deset minut, okrepili samozavest. Domžalam, najuspešnejši ekipi spomladanskega dela, so se dobro zoperstavili, na vratih pa se je izkazal kapetan Luka Janžeković. V nedeljo bi ga lahko v Stožicah čakalo veliko dela.

Mura ostaja četrta, Domžale neporažene v letu 2022

Obračun za ''evropsko'' četrto mesto v Domžalah se je končal brez zmagovalca, tako da so položaj tik za najboljšo trojico prvenstva (Maribor, Koper in Olimpija) najmanj do nedelje zadržali nogometaši Mure. Pred srečanjem so igralci obeh klubov prikorakali na igrišče v majicah z napisom "Stop War", nato pa skupaj razvili transparent z jasnim sporočilom, naj se vojna v Ukrajini čim prej konča. "Nogometna zveza Slovenije, Prva liga Telemach ter vseh deset prvoligaških klubov želimo opozoriti na tragične dogodke v Ukrajini in javno izraziti podporo ohranjanja miru in solidarnosti med narodi. Ne le ob aktualnih dogodkih, temveč povsod po svetu in ves čas," sporoča krovna nogometna zveza.

V dvoboj so bolje vstopili gostje. Napadalec iz Kosova Mirlind Daku je zatresel prečko, nato je lepo priložnost zapravil Jan Gorenc, v 29. minuti pa je branilec Mure le premagal Ajdina Mulalića. Veselje slovenskih prvakov pa ni trajalo dolgo, le dve minuti pozneje je Hrvat Marko Martinović izenačil na 1:1.

Alen Jurilj je zapravil izjemno priložnost za zmago Domžal v 82. minuti. Foto: Grega Valančič/Sportida

V drugem polčasu je Dakuja znova od zadetka ločilo le nekaj centimetrov. Vratar Mulalić je ubranil njegov strel in žogo odbil v prečko, v zaključku srečanja pa so bili bližje zmagovitemu zadetku Domžalčani. Alen Jurilj se je mojstrsko otresel Gregorja Balažica, a se je nato pri strelu izkazal vratar Mure Marin Ljubić. Ostalo je pri 1:1, končno razmerje strelov v okvir vrat (9:5 za Muro) pa je razkrivalo, kako zanimivo in dinamično srečanje so spremljali maloštevilni gledalci v Športnem parku. Domžalčani ostajajo neporaženi v letu 2022.

Begić v zadnji minuti zatresel prečko

Simon Rožman s Celjani ostaja na osmem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida Uvodno dejanje 25. kroga je bilo v knežjem mestu, kjer se je spopad med Celjem in Radomljami končal brez zadetkov (0:0). Izbranci Simona Rožmana so tako ostali na osmem mestu. V prvem polčasu so bili nevarnejši gostje, večkrat streljali na vrata, a niso dočakali resnejše priložnosti. Gostitelji so zapretili v zaključku srečanja, najprej prek Esterja Soklerja, ko je vratar Emil Velić spretno zadržal žogo pred golovo črto, nato pa je v zadnji minuti gostom priskočila na pomoč sreča, saj je Tjaš Begić zatresel prečko.

Radomljani, ki so tudi tokrat računali na podporo navijaške skupine Mlinarji, so tako osvojili že osmo točko v spomladanskem delu prvenstva in ohranili sedmo mesto na lestvici. Radomljani so vse bližje zgodovinskemu uspehu, saj si niso še nikoli zagotovili obstanka v 1. SNL. V tej sezoni, v kateri so okrepili organizacijski ustroj kluba in poiskali pomoč pri hrvaškem velikanu Hajduku, bi se jim lahko posrečilo.

Nogometaši Celja in Radomelj so opozorili na tragične dogodke v Ukrajini:

Nogometna zveza Slovenije, @PrvaLigaSi ter vseh deset prvoligaških klubov želimo opozoriti na tragične dogodke v Ukrajini in javno izraziti podporo ohranjanja miru in solidarnosti med narodi. Ne le ob aktualnih dogodkih, temveč povsod po svetu in ves čas. 🕊 pic.twitter.com/wZne60mZXt — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) March 5, 2022

1. SNL, 25. krog: Sobota, 5. marec:

Celje : Radomlje 0:0

Domžale : Mura 1:1 (1:1)

Martinović 31.; Gorenc 29.

Tabor : Koper 1:1 (0:0)

Stančić 90.+3; Guberac 58.

Maribor : Bravo 1:2 (0:0)

Ivanović 86.; Kavčič 48., Milić 78.

20.15 Olimpija - Aluminij

Najboljši strelci: 13 – Maks Barišić (Koper)

12 – Ognjen Mudrinski (Maribor)

9 – Mustafa Nukić (Olimpija)

7 – Arnel Jakupović (Domžale), Kaheem Parris (Koper), Dino Stančić (Tabor)

6 – Amadej Maroša (Mura), Bede Osuji (Koper), Almedin Ziljkić (Olimpija)

5 – Ivan Božić (Celje), Lamin Colley (Koper), Gedeon Guzina (Radomlje), Lovro Maružin (Bravo), Ivan Šarić (Radomlje)

4 – Rodrigue Bongongui (Tabor), Armin Đerlek (Aluminij), Dejan Georgijević (Domžale), Tomi Horvat (Mura), Zeni Husmani (Domžale), Senijad Ibričić (Domžale), Žan Medved (Celje), Nardin Mulahusejnović (Mura), Sandi Ogrinec (Bravo), Nino Žugelj (Maribor)

Kako so v zimskem prestopnem roku "trgovali" slovenski prvoligaški klubi?