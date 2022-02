Simon Rožman je vendarle dočakal

Prvoligaški nogometni ples ta konec tedna ponuja zelo zanimive obračune. V spopadu največjih dolžnikov začetka spomladanskega dela 1. SNL, so Celjani v zanimivem obračunu s 3:2 odpravili Aluminij. V soboto bodo vroče Domžale pričakale razigrani Bravo, vodilni Maribor pa bo skušal upravičiti vlogo favorita proti Taboru. Nedelja prinaša obračun Mure in Radomelj ter derbi 23. kroga, na katerem se bosta v Stožicah udarila kandidata za naslov, Olimpija in Koper.

Prvoligaška karavana se je najprej ustavila v knežjem mestu. Celjani, poleg Maribora edini klub, ki nastopa neprekinjeno v 1. SNL od začetka državne samostojnosti, so leta 2020 proslavljali zgodovinski naslov prvaka. Prihodnje leto so si v nasprotju z napovedmi stežka zagotovili obstanek, tudi v tej sezoni pa so bližje dnu kot pa vrhu lestvice, kar je ogromno razočaranje za ruske vlagatelje, ki ne skoparijo pri nakupih in prihodih novincev. Trenerju Simonu Rožmanu se proti Kopru in Bravu se mu ni izšlo, proti Aluminiju pa je vendarle dočakal prve točko in zmago s 3:2.

Poročilo s tekme:

Celjani so povedli v 17. minuti tekme, ko je zadel David Zec. Aluminij je v 65. minuti izenačil z bele pike, natančnem je bil Martin Šroler. Le dve minuti pozneje pa so Celjani spet povedli, Mićo Kuzmanović se je dobro znašel v kazenskem prostoru, preigraval in nato ukanil še Janžekoviča za 2:1. V 77. minuti pa je znova nase opozoril Šroler, ko je z leve prodiral proti vrhu kazenskega prostora in nato z diagonalnim strelom matiral Rozmana. V 84. minuti pa je končni izid 3:2 postavil eden izmed novincev pri Celju Grigorij Morozov.

Ponos Celja in celotne Slovenije, dobitnik srebrne olimpijske medalje iz OI v Pekingu, Tim Mastnak te vabi na petkovo tekmo proti Aluminiju! 🥈👊



Pridi na Stadion Z'dežele in v njegovi družbi podpri Grofi na poti do zmage! 🔥#gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/48aycFSyL7 — NK Celje (@NKCelje) February 22, 2022

Celjani, za katere sta pesti danes stiskala tudi olimpijska junaka Tim Mastnak in Gloria Kotnik, so tako prvič letos okusilil sladkost zmage. Na drugi strani Kidričani, najslabše uvrščeni klub, še naprej v tem letu ostajajo brez osvojene točke.

Celjski klub je zdaj pri 25 točkah, Aluminij na zadnjem mestu jih ima 19.

Dejan proti Dejanu

Dejan Grabić je na prvem letošnjem gostovanju v 1. SNL prekrižal načrte Muri. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Če veljata Celje in Aluminij, ki ju čaka uvertura 23. kroga, za največji razočaranji spomladanskega dela, pa sta nadvse prijetno svoje privržence v tem letu presenetila Domžale in Bravo. Dvakratni slovenski prvaki so v prejšnjem tednu spravili v slabo voljo tako Olimpijo kot tudi Koper, kar je zasedbo Dejana Djuranovića okrepilo s samozavestjo. Domžalčani so se na lestvici močno približali zgornji polovici razpredelnice. Zdaj prihaja v Športni park gost iz Ljubljane, ki je v zadnjih sezonah mešal štrene rumeni družini. Na zadnjih štirih gostovanjih je pod taktirko Dejana Grabića osvojil kar osem točk, pozitiven rezultat pa bo naskakoval tudi v soboto, saj želi na lestvici ohraniti četrto mesto in zadržati možnosti za zgodovinski preboj v Evropo.

Oba tekmeca si lahko v tej sezoni zagotovita Evropo tudi v pokalu, kjer se bosta 20. aprila v medsebojnem spopadu, takrat bo gostitelj Bravo, udarila za finalno vozovnico. Zanimivo je, da sta pri obeh klubih ob zadnjih zmagah izstopala dvakratna strelca. Domžalčane je na Bonifiki dvakrat spravil v veselje Zeni Husmani, Ljubljančane pa proti Celju Gregor Bajde.

Maribor noče izpustiti prvega mesta

Mariborčani bodo odigrali prvo domačo tekmo v letu 2022. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vodilni Maribor ima priložnost, da z zmago nad Taborom, ki mu v tej sezoni ne gre najbolje in se že dalj časa spopada z rezultatsko krizo, še poveča prednost pred zasledovalci. S tem bi si kupil mir, nato pa si lahko v nedeljo sproščeno ogledal dvoboj med Olimpijo in Koprom, dvema največjima izzivalcema na lestvici. Tribune Ljudskega vrta bi lahko bile po dolgem času bolj polne kot sicer. Vijolice so z zadnjo zmago v gosteh s 4:1 nad ambicioznimi Radomljami poslale tekmecem v prvenstvu sporočilo, da so vedno bolj uigrane in ne mislijo zapraviti priložnosti, na katero čakajo že dalj časa. Srbski napadalec Ognjen Mudrinski je že pri devetih zadetkih, boleč poraz v večnem derbiju v Stožicah je bolj ali manj že pozabljen, izbranci Radovana Karanovića ostajajo visoko motivirani, da vodilni položaj zadržijo do konca in vrnejo ''kanto'' v mesto ob Dravi, s tem pa tudi prekinejo triletno sušo z lovorikami.

Na Krasu si prizadevajo, da bi obstali v družbi najboljših. Tabor je letos namučil tako Domžale kot Olimpijo, na obeh tekmah povedel, a osvojil le točko, zdaj pa ga čaka vsaj na papirju najbolj neugodno gostovanje v ligi. Dušan Kosić, ki računa tudi na posojenega branilca Maribora Vida Kodermana, kljub skromni točkovni beri še uživa podporo vodstva, ga pa lahko skrbi statistika dozdajšnjih gostovanj Tabora v štajerski prestolnici, kjer so Kraševci na šestih tekmah osvojili zgolj eno točko.

Tabor je v petek pripeljal še šesto in zadnjo okrepitev v zimskem prestopnem roku. Kot so Kraševci objavili na družbenih omrežjih, se v Sežano iz drugoligaša Nafte 1903 seli 20-letni vezist Alen Korošec.

Črno-beli proti nepredvidljivemu tekmecu

Bo Mura pozdravila prvo domačo zmago pod vodstvom Damirja Čontale? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Slovenski prvak Mura po težko prigarani zmagi v Kidričevem, kjer je zmagovalca odločila natančnost Luke Bobičanca z bele točke, ohranja upe na visoko uvrstitev. Za vodilnim Mariborom zaostaja devet točk, z zmago nad Radomljami pa lahko sestavi prvi zmagoviti niz pod vodstvom novega trenerja Damirja Čontale. V Fazanerijo prihaja tekmec, ki mu po zadnjem porazu gori pod nogami, saj potrebuje točke v boju za obstanek. Pri Muri bodo zaradi kazni manjkali kar trije igralci. Črno-beli bodo pogrešali Žigo Kousa, Jana Gorenca in Klemna Šturma, kar rumeno-črnim, ki igrajo domače tekme v Domžalah, povečuje možnost ugodnega rezultata.

Branilce naslova bi lahko po dolgem času doletela bolj bučna podpora navijačev, saj bodo vrata Fazanerije odprta za vse privržence, ki bi si želeli ogledali dvoboj v živo. Če se bo nadaljeval letošnji trend Radomljanov, ki tesno sodelujejo s splitskim Hajdukom, bo občinstvo videlo kar nekaj zadetkov. Izbranci Nermina Bašića so na prvem letošnjem gostovanju napolnili mrežo Aluminija (4:0), nato pa v Domžalah priznali premoč razigranemu Mariboru (1:4).

Derbi kroga v Ljubljani

Za derbi kroga bosta v nedeljo ob 17.30 poskrbela Olimpija in Koper. Ljubljančani nadaljujejo zgoščen ritem dvobojev, to bo že njihov peti v dobrih dveh tednih! Za zdaj so lahko zelo zadovoljni z izkupičkom. Na štirih tekmah so osvojili kar devet točk in se povsem približali vrhu razpredelnice. Po željah se jim ni izšlo le v Domžalah, drugače pa so premagali Muro, Maribor in Tabor. Vse za gol razlike, po predstavah, ki niso pretirano navduševale občinstva, a se strokovno vodstvo zeleno-belih vendarle zaveda, da v tako izenačenem boju, kot ga v tej sezoni ponuja 1. SNL, najbolj štejejo točke.

Koprčani so v jesenskem delu zmagali v Stožicah, zmaji pa na Bonifiki. Foto: Nik Moder/Sportida

Ljubljančane čaka v nedeljo zelo zahteven tekmec, v Stožice prihaja Koper, ki je zmajem že večkrat prekrižal načrte. Jeseni je Olimpijo v gosteh nadigral s 3:1, takrat je blestel prvi strelec tekmovanja Maks Barišić. Trener Dino Skender zaradi kartonov ne bo mogel računati na Đorđeta Crnomarkovića in Nika Kapuna, velike težave s sestavo moštva pa bo imel tudi njegov stanovski kolega Zoran Zeljković. Na zadnji tekmi, ko so Primorci razočarali navijače doma proti Domžalam (0:2), sta namreč rdeči karton prejela Ivan Borna Jelić Balta in Ivan Novoselec.

1. SNL, 23. krog: Petek, 25. februar:

Celje : Aluminij 3:2 (1:0)

Zec 17., Kuzmanović 67., Morozov 84.; Šroler 64./11-m, 77. Sobota, 26. februar:

15.00 Domžale – Bravo

17.30 Maribor – Tabor Nedelja, 27. februar:

15.00 Mura – Radomlje

17.30 Olimpija – Koper

Najboljši strelci: 11 – Maks Barišić (Koper),

9 – Ognjen Mudrinski (Maribor),

8 – Mustafa Nukić (Olimpija),

7 – Kaheem Parris (Koper),

6 – Amadej Maroša (Mura), Dino Stančić (Tabor), Almedin Ziljkić (Olimpija),

5 – Ivan Božić (Celje), Lamin Colley (Koper), Gedeon Guzina (Radomlje), Bede Osuji (Koper), Lovro Maružin (Bravo),

4 – Rodrigue Bongongui (Tabor), Armin Đerlek (Aluminij), Dejan Georgijević (Domžale), Senijad Ibričić (Domžale), Arnel Jakupović (Domžale), Zeni Husmani (Domžale), Žan Medved (Celje), Nardin Mulahusejnović (Mura), Sandi Ogrinec (Bravo), Ivan Šarić (Radomlje).

