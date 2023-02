Popravni izpit za Domžale, ob 15.00 pa sledi večni derbi

V 22. krogu prve lige so se vse tri sobotne tekme končale z remiji. Obračuna Tabora in Celja ter Gorice in Kopra sta se končala z 2:2, z 0:0 pa obračun Mure in Radomelj. Ob 13.00 igrajo Bravo in Domžale. Ob 15.00 pa sledi še največji spektakel, kar ga premore slovenski nogomet. Vodilna Olimpija bo gostovala v polnem Ljudskem vrtu pri Mariboru, ki je nanizal šest zmag, zdaj pa želi prvič v tej sezoni premagati zmaje. Na tribunah se bo zbralo več kot deset tisoč gledalcev, tako se obeta rekordni obisk sezone. Spremljamo v živo.

1. SNL, 22. krog:

Sobota, 18. februar:

Nedelja, 19. februar:

Remi na primorskem derbiju

To je bil že 85. primorski derbi, v katerem je razmerje uspešnosti še naprej skrajno izenačeno. Koper je zmagal 29-krat, Gorica pa se lahko pohvali le z zmago manj, prav tolikokrat pa sta se ekipi razšli z neodločenim izidom.

Zoran Zeljković je s svojimi varovanci prišel do točke. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Koprčani so na primorskem obračunu povedli v 15. minuti, ko je Bright Edomwonyi unovčil enajstmetrovko. To je s prekrškom nad Rudijem Požegom Vancašem zakrivil Darko Hrka. Po golu pa so štirikrat zagrozili domači nogometaši, ki so v 17. minuti zadeli prečko, v 18. minuti je novinec Bernard Karrica pred vrati zgrešil žogo, v 20. ni bilo pravega zaključnega strela, v 21. minuti pa je Adnan Golubović obranil strel Alena Krajnca in popravil napako Luke Kambića.

Gorica je ob zaostanku kazala več napadalnih želja, od 38. minute naprej pa igrala z igralcem več, saj si je Kambić po prekršku nad Karrico priigral drugi rumeni karton in predčasno pot v slačilnico. Novogoričani so to številčno prednost unovčili ob koncu polčasa, ko je povsem neoviran do strela prišel Krajnc. Toda v naslednji minuti je Koper spet povedel, žoga je tudi nekoliko srečno prišla do Požega Vancaša, a na koncu je gostujoči nogometaš rutinirano zaključil za novo vodstvo.

Uvod drugega dela je bil mirnejši, je pa gostujoči trener Zoran Zeljković v igro po eni uri tekme poslal Maksa Barišića, ki se je vrnil po skoraj enoletnem okrevanju po poškodbi kolena. V 74. minuti pa je sodnik Bojan Mertik pokazal na belo piko. Enajstmetrovko je priigral Vahid Selimović, spotaknil ga je Barišić, Matej Jukić pa je bil nato natančen za 2:2.

Bogatinov doma debitiral s točko

Na drugi tekmi kroga so se Radomlje in Mura razšle brez zadetkov. Radomljani, edini prvoligaški klub, ki ne sme igrati domačih tekem na svojem stadionu, so se v domžalskem Športnem parku prvič predstavili z novim trenerjem Oliverjem Bogatinovom.

Rumeno-črni so si proti belo-črnim želeli prekiniti niz 18 tekem brez zmage, ki traja že več kot 200 dni. Nazadnje so zmagali konec julija, kar je podatek, ki partnerskemu klubu splitskega Hajduka ne služi v čast. Toda v izenačeni tekmi, ki je ponudila malo pravih priložnosti, so se proti favoritom na koncu veselili točke, ki jih je vsaj začasno dvignila na predzadnje mesto. Mura je trenutno peta.

V Sežani brez zmagovalca

Tabor je večji del jeseni preživel na zadnjem mestu, zdaj pa po zmagi nad Domžalami še remi s Celjem. Povedlo je sicer Celje, v 10. minuti je Denis Popović zadel s prostega strela. Deset minut pozneje so domači izenačili: najprej je streljal Denis Kouao, Matko Obradović pa je žogo nespretno odbil do enega od novincev v kraški ekipi, Sache Marasovića, ki jo je iz bližine poslal v prazno mrežo.

Celjani so bili v drugem polčasu sicer podjetnejši, stresla se je tudi vratnica. V 61. minuti so vendarle povedli. Takrat je po kotu z glavo David Zec žogo v visokem loku poslal proti vratom. Jan Koprivec je mislil, da bo ta preletela prečko, a se je prav od prečke odbila nazaj v polje, iz bližine pa jo je nato z glavo v mrežo potisnil Mark Zabukovnik. Nato pa v 87. minuti enajstmetrovka za Tabor, ko je Žan Karničnik s hrbta objemal Adriana Zeljkovića. Z bele pike je zadel Mihael Briški in postavil končni izid.

Se bo Mariboru posrečilo v tretje?

Zadnji večni derbi v tej sezoni je pripadel Olimpiji. V Stožicah je zmagala z 1:0. Foto: Vid Ponikvar Največji dogodek 22. kroga, ki bo zasenčil vse ostale in poskrbel za rekordni obisk, se bo pripetil v Mariboru. Ljudski vrt bo poln kot že dolgo ne, gostovanje vodilne Olimpije, ki je v zadnjih letih postala strup za vijolice zlasti v mestu ob Dravi, je deležno tako ogromnega zanimanja, da bo stadion pod Kalvarijo pokal po šivih. Prvič v tej sezoni bo prvoligaški dvoboj v Sloveniji spremljajo več kot deset tisoč gledalcev. S tem bo postavljen rekord sezone. Pred tem je bilo največ gledalcev na zadnjem večnem derbiju v Stožicah, ko si je po podatkih krovne zveze dramatično zmago Olimpije nad Mariborom, zadetek je padel z bele točke v sodnikovem podaljšku, ogledalo v živo osem tisoč ljubiteljev nogometa.

Tokrat jih bo še več, kar ne čudi, saj je Maribor zajela nogometna evforija. Po skromnem vstopu v sezono in evropskem debaklu, kjer ni in ni bilo zadetkov vijolic, so branilci naslova le ujeli zmagoviti ritem. Nanizali so šest zmag, od tega je pri petih sodeloval tudi povratnik Josip Iličić, ki ga čaka prvi večni derbi v karieri. Zaigral bo proti zmajčkom in to ravno na pustno nedeljo, kar so v mariborskem klubu šaljivo izpostavili že v začetku tedna in pripisali "Mate kaj za pusta hrusta?". Vse skupaj so začinili s sliko, na kateri Iličić uspešno preigrava zmajčke, ki so se znašli na tleh.

Obeta se spopad večnih tekmecev, ki nista že dolgo izgubila. Maribor je v prvenstvu nazadnje izgubil 22. oktobra, Olimpija pa je neporažena še dlje, vse od 9. oktobra! Se bo nadaljeval niz za oba? To bi pomenilo, da se bo večni derbi končal brez zmagovalca, Olimpija pa bi v tem primeru še 11 na zadnjih 12 gostovanjih v Mariboru ostala neporažena. Mariborčani, pri katerih je zelo razigran najboljši strelec lige Žan Vipotnik, se bodo trudili po najboljših močeh, da bi od nedelje naprej za prvim mestom zaostajali zgolj še ducat točk. Po drugi strani pa bi lahko zmaji povišali prednost na neverjetnih +18!

Na zadnjem večnem derbiju v Ljudskem vrtu je Olimpija premagala vijolice z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Osemnajst točk pomeni že velik zaostanek, ta tekma lahko odloča za Maribor, za nas pa ne bo dosti spremenila," napoveduje kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, ki je ozdravel in bo lahko v nedeljo pomagal soigralcem. Nazadnje se je veselil zmage z 2:0, na tisti tekmi pa je z zadetkom v 79. minuti postavil končni rezultat. Tudi takrat, bilo je 7. avgusta, je bil glavni sodnik David Šmajc. A takrat Maribor še ni imel Iličića, Tolića, Krznarja …