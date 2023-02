V živo: Debi Bogatinova, Kosić pokvaril pust nekdanjemu klubu

1. SNL, 22. krog:

Sobota, 18. februar:

Nedelja, 19. februar:

Dušan Kosić Foto: Vid Ponikvar Tabor je večji del jeseni preživel na zadnjem mestu, zdaj pa po zmagi nad Domžalami še remi s Celjem. Povedlo je sicer Celje, v 10. minuti je Denis Popović zadel s prostega strela. Deset minut pozneje so domači izenačili: najprej je streljal Denis Kouao, Matko Obradović pa je žogo nespretno odbil, do enega od novincev v kraški ekipi Sache Marasovića, ki jo je iz bližine poslal v prazno mrežo.

Celjani so bili v drugem polčasu sicer podjetnejši, stresla se je tudi vratnica. V 61. minuti so vendarle povedli. Takrat je po kotu z glavo David Zec žogo visokem loku poslal proti vratom. Jan Koprivec je mislil, da bo ta preletela prečko, a se je prav od prečke odbila nazaj v polje, iz bližine pa jo je nato z glavo v mrežo potisnil Mark Zabukovnik. Nato pa v 87. minuti enajstmetrovka za Tabor, ko je Žan Karničnik s hrbta objemal Adriana Zeljkovića. Z bele pike je zadel Mihael Briški in postavil končni izid.

Bogatinov prvič na klopi Radomelj v Domžalah

Bo Mirlind Daku izboljšal strelsko statistiko v 1. SNL? Foto: Vid Ponikvar V soboto se bo ob 15. uri začelo zares v Domžalah. Radomljani, edini prvoligaški klub, ki ne sme igrati domačih tekem na svojem stadionu, se bodo prvič predstavili v domžalskem Športnem parku z novim trenerjem Oliverjem Bogatinovom. Prejšnji konec tedna ga je od velike zmage nad Gorico delilo le nekaj sekund, vrtnice so se rešile tik pred zdajci, tokrat pa ga čaka na papirju še zahtevnejše delo, saj spada Mura med najmočnejše zasedbe v 1. SNL. Prekmurci so pripeljali številne zimske okrepitve, na spomladanski uverturi pa kljub izjemni podpori navijačev v Celju, po številnih zapravljenih priložnostih in dveh vratnicah ostali praznih rok.

Pri Radomljanih bo manjkal Samsindin Ouro, posojeni nogometaš Mure. Takšen je dogovor klubov, ki ne moreta biti zadovoljna s položajem na lestvici. Mlinarji so padli na zadnje mesto, niz brez zmage je vse daljši. Radomljani so nazadnje okusili slast zmage konec julija, kar je podatek, ki partnerskemu klubu splitskega Hajduka ne služi v čast. Vseeno sta Gorica in Tabor na lestvici tako blizu, da ni za Radomlje še nič izgubljenega. Tako kot za Mirlinda Dakuja v boju za priznanje najboljšega strelca 1. SNL. Napadalca iz Kosova, ki na tekmah Mure ni zadel v polno že štiri tekme zapored, je na lestvici ujel vroči mladi reprezentant Žan Vipotnik. Je napočil čas za prvi gol posojenega igralca Osijeka v letu 2023?

Čas je za primorski derbi, Koper vodi v zmagah 29:28

Novogoriški Športni park bo v soboto prizorišče 85. primorskega derbija. Foto: Grega Valančič/Sportida Primorska v tej sezoni v prvoligaški druščini stiska pesti za kar tri svoje predstavnike. To so Gorica, Koper in Tabor. Največ državnih naslovov imajo vrtnice (štiri), na lestvici pa najbolje kaže kanarčkom, ki so po koncu jesenskega dela zaostajali le za Olimpijo, po porazu z Mariborom pa so padli na četrto mesto. Sobotni spored 22. kroga bosta tako sklenila najuspešnejša primorska nogometna kluba, Gorica in Koper. To bo že 85. primorski derbi, v katerem je razmerje uspešnosti skrajno izenačeno. Koper je zmagal 29-krat, Gorica pa se lahko pohvali le z zmago manj. Miran Srebrnič, ikona novogoriškega kluba, pred leti tudi trener Kopra, opozarja, kako bi morala Gorica bolj izkoriščati prednost domače zelenice. V tej sezoni ji ne prinaša veliko zadovoljstva.

To je srečanje, ki bi lahko ponudilo pestro navijaško kuliso. V goste prihajajo Koprčani, ki so v spomladanski del vstopili z bolečim porazom proti Mariboru (0:1). Na Bonifiki so soigralci Bedeja Osujija zapravili tudi najstrožjo kazen. Če ne bodo kmalu začeli zbirati točke, se bodo le stežka prebili v želeno Evropo. Zaradi pokala bi si lahko nastop v Evropi morda v prvenstvu zagotovili le trije najboljši klubi. Koper je za zdaj četrti.

Cilji Gorice pričakovano ne segajo tako visoko. Po vrnitvi iz druge lige bi bili podporniki vrtnic presrečni že z zagotovitvijo obstanka. Kader se je pozimi okrepil, kot zadnji je iz nesrečnega turškega Gaziantepa, ki je po rušilnih potresih do konca sezone razpustil moštvo, prišel 20-letni Makedonec Luka Stankovski. Na nogometni tržnici je zelo cenjen, vreden je milijon evrov. Primorski obračun se bo v Športnem parku začel v soboto ob 17.30.

Domžale prvič po nedopustnem polomu

V Spodnji Šiški se bosta za točke potegovala Bravo in Domžale, ki prisegata na rumeno barvo. Foto: Vid Ponikvar V nedeljo se bosta najprej predstavila Bravo in Domžale. Kluba iz sosedskih mest sta v leto 2023 vstopila s porazom. Boljši vtis so pustili Šiškarji, ki so v Stožicah namučili vodilno Olimpijo (1:2). V zaključku prestopnega roka so v Ljubljano pripeljali še enega Hrvata, Rijeka je najmlajšemu slovenskemu prvoligašu posodila 22-letnega Denisa Bušnjo, ki igra na krilnem položaju. Z njim načrtujejo še dvig kakovosti predstav.

Tokrat se bodo pomerili s sosedom na lestvici. Bravo se lahko Domžalam z nedeljsko zmago približa na šest točk, z morebitnim porazom pa bi lahko prednost pred trojico (Tabor, Gorica in Radomlje), kateri napovedujejo krčevit troboj za obstanek, nevarno skopnela. Dejan Grabić, trener z najdaljšim stažem neprekinjenega vodenja istega kluba v 1. SNL, bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da obvelja prva možnost.

Domžalčani so v spomladanskem uvodu prejeli hudo zaušnico. Čeprav so v dvoboj s takrat zadnjeuvrščenim Taborom vstopili kot favoriti in na krilih treh zaporednih zmag v 1. SNL, so pogoreli na izpitu. Nepričakovane napake vratarja Ajdina Mulalića in bleda predstava ekipe, ki je po koncu jesenskega dela doživela kar nekaj kadrovskih sprememb, so dale misliti trenerju Simonu Rožmanu. Pričakoval je vse kaj drugega kot pa najhujši poraz sezone (0:4), a je na podlagi vseh izkušenj, pridobljenih v karieri, kmalu po tekmi odvrnil, kako je to tekma za čimprejšnjo pozabo. V Domžalah prevladuje prepričanje, kako je bolje enkrat izgubiti z 0:4 kot pa štirikrat z 0:1. Če pa bi se neuspehi nadaljevali, bi to predstavljalo večje težave. O tem, kaj so si mislili o polomu s Taborom, so jasno in nazorno zapisali že na socialnih omrežjih. Uporabili so le eno besedo. Nedopustno.

Se bo Mariboru posrečilo v tretje?

Zadnji večni derbi v tej sezoni je pripadel Olimpiji. V Stožicah je zmagala z 1:0. Foto: Vid Ponikvar Največji dogodek 22. kroga, ki bo zasenčil vse ostale in poskrbel za rekordni obisk, se bo pripetil v Mariboru. Ljudski vrt bo poln kot že dolgo ne, gostovanje vodilne Olimpije, ki je v zadnjih letih postala strup za vijolice zlasti v mestu ob Dravi, je deležno tako ogromnega zanimanja, da bo stadion pod Kalvarijo pokal po šivih. Prvič v tej sezoni bo prvoligaški dvoboj v Sloveniji spremljajo več kot deset tisoč gledalcev. S tem bo postavljen rekord sezone. Pred tem je bilo največ gledalcev na zadnjem večnem derbiju v Stožicah, ko si je po podatkih krovne zveze dramatično zmago Olimpije nad Mariborom, zadetek je padel z bele točke v sodnikovem podaljšku, ogledalo v živo osem tisoč ljubiteljev nogometa.

Tokrat jih bo še več, kar ne čudi, saj je Maribor zajela nogometna evforija. Po skromnem vstopu v sezono in evropskem debaklu, kjer ni in ni bilo zadetkov vijolic, so branilci naslova le ujeli zmagoviti ritem. Nanizali so šest zmag, od tega je pri petih sodeloval tudi povratnik Josip Iličić, ki ga čaka prvi večni derbi v karieri. Zaigral bo proti zmajčkom in to ravno na pustno nedeljo, kar so v mariborskem klubu šaljivo izpostavili že v začetku tedna in pripisali "Mate kaj za pusta hrusta?". Vse skupaj so začinili s sliko, na kateri Iličić uspešno preigrava zmajčke, ki so se znašli na tleh.

Obeta se spopad večnih tekmecev, ki nista že dolgo izgubila. Maribor je v prvenstvu nazadnje izgubil 22. oktobra, Olimpija pa je neporažena še dlje, vse od 9. oktobra! Se bo nadaljeval niz za oba? To bi pomenilo, da se bo večni derbi končal brez zmagovalca, Olimpija pa bi v tem primeru še 11 na zadnjih 12 gostovanjih v Mariboru ostala neporažena. Mariborčani, pri katerih je zelo razigran najboljši strelec lige Žan Vipotnik, se bodo trudili po najboljših močeh, da bi od nedelje naprej za prvim mestom zaostajali zgolj še ducat točk. Po drugi strani pa bi lahko zmaji povišali prednost na neverjetnih +18!

Na zadnjem večnem derbiju v Ljudskem vrtu je Olimpija premagala vijolice z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Osemnajst točk pomeni že velik zaostanek, ta tekma lahko odloča za Maribor, za nas pa ne bo dosti spremenila," napoveduje kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, ki je ozdravel in bo lahko v nedeljo pomagal soigralcem. Nazadnje se je veselil zmage z 2:0, na tisti tekmi pa je z zadetkom v 79. minuti postavil končni rezultat. Tudi takrat, bilo je 7. avgusta, je bil glavni sodnik David Šmajc. A takrat Maribor še ni imel Iličića, Tolića, Krznarja …