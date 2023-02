Pravljica Olimpije se nadaljuje, vroči derbi v Celju napet do zadnje sekunde

Jesenski prvak Olimpija , ki je v leto 2023 vstopil z ogromno prednostjo pred zasledovalci, je v spomladanski uverturi z 2:1 premagal Bravo in povišal prednost pred zasledovalci. Celjani so v napetem dvoboju, prvi zadetek so dosegli po 15 sekundah, gostje pa so v eni minuti kar dvakrat zatresli okvir vrat, ugnali Muro (2:1) in se povzpeli na drugo mesto. Nedelja prinaša derbi 21. kroga. Koper bo poskušal še tretjič v tej sezoni premagati Maribor, pri katerem bo večina oči usmerjenih v Josipa Iličića. V Novi Gorici bo derbi začelja, Domžale pa gostijo zadnjeuvrščeni Tabor.

1. SNL, 21. krog:

Sobota, 11. februar:

Nedelja, 12. februar:

Celjani spravili v slabo voljo Muro

Težko pričakovan dvoboj med Celjem in Muro, katerega so v zimskem prestopnem roku zaznamovale številne selitve igralcev med obema kluboma, se ni mogel začeti bolje za gostitelje. Že v 15. sekundi je Gregor Bajde z neposredne bližine spretno potisnil žogo v mrežo gostov. Oviral ga je Kai Cipot, a je bil napadalec Celja spretnejši in poskrbel za ekspresno vodstvo gostiteljev.

Gregor Bajde je zatresel mrežo Mure že v 15. sekundi uvodnega srečanja spomladanskega dela. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prekmurci so se po uvodnem šoku le pobrali. V 33. minuti je dvakrat zadišalo po izenačenju, a je črno-bele na cedilu pustila sreča. Najprej je vratnico zatresel Nikola Petković, v naslednjem napadu pa še Dardan Shabanhaxhaj. Vratar Celja Matko Obradović, ki si je še v jesenskem delu delil slačilnico v Fazaneriji z omenjenima igralcema, je z veliko pomočjo sreče ohranil mrežo nedotaknjeno.

Celjani so z zadetkom zaznamovali tudi začetek drugega polčasa. Denis Popović je v 49. minuti po predložku s kota imenitno zaposlil Damjana Vukliševića, ki je z natančnim strelom z glavo matiral soboškega vratarja in podvojil prednost gostiteljev. Izbranci Damirja Čontale so se znašli v težavah, a je Lazar Zličić z zadetkom v 60. minuti, ko je presenetil celjsko obrambo z natančnim diagonalnim strelom z roba kazenskega prostora, vrnil upanje na pozitiven razplet dvoboja. Navijači Mure, v knežje mesto jih je prišlo okrog tisoč, so skočili na noge.

Mura je verjela v preobrat, sledil je dramatičen zaključek dvoboja, v katerem je najprej Lovro Bizjak zatresel okvir vrat, nato je dvoboj "ena na ena" z vratarjem Mure izgubil Bajde, po treh minutah sodnikovega podaljška in zadnji priložnosti Mure, ponudila se je Amarju Beganoviću, pa je sodnik Slavko Vinčić odpiskal konec srečanja. Celjani so se razveselili jubilejne desete zmage v tej sezoni, s katero so skočili na drugo mesto. V dresu Celja so debitirali kar trije nekdanji asi Mure - Matko Obradović, Luka Bobičanec in Žan Karničnik.

Zmaji povišali prednost, sanjski debi najstnika

Na ljubljanskem spopadu v Stožicah si je prvo zrelo priložnost presenetljivo priigral Bravo. V 39. minuti jo je zapravil David Flakus Bosilj, ki je ušel zeleno-beli obrambi in krenil proti vratom gostiteljem, nato pa iz ugodnega položaja poslal žogo mimo vrat, ki jih je branil Matevž Vidovšek.

Fotogalerija s tekme med Olimpijo in Bravom, foto Matic Klanšek Velej/Sportida:

Na začetku drugega polčasa so jesenski prvaki, ki so zadnji poraz v prvenstvu doživeli prav proti Bravu (9. oktobra 2022 so v Šiški izgubili z neverjetnih 1:6) prišli do vodstva. Nepričakovano se jim je ponudila priložnost z bele točke. Vratar Brava Gal Lubej Fink je storil napako, nato pa nepravilno oviral Mustafo Nukića. Ljubljenec navijačev Olimpije, sicer nekdanji nogometaš Brava, je padel, sodnik pa je dosodil najstrožjo kazen. V zadetek jo je z natančnim strelom, žoga se je od leve vratnice odbila v gol, pretopil Mario Kvesić in se podpisal pod že sedmi gol v tej sezoni. Prispeval je tudi šest asistenc.

Komaj 18-letni Anes Krdžalić, eden izmed treh zimskih novincev pri Olimpiji in edini izmed njih, ki je začel dvoboj proti Bravu od prve minute, je navdušil z imenitnim zadetkom. Mladi napadalec BiH je mrežo Brava zatresel z neubranljivim projektilom, s katerim je premagal Lubeja Finka. Olimpija je po eni uri srečanja tako vodila z 2:0.

Vratar Olimpije Matevž Vidovšek je prejel šele drugi zadetek, odkar nastopa v 1. SNL. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Že deset minut pozneje pa je sodnik Asmir Sagrković pokazal na belo točko še na drugi strani. Vratar Matevž Vidovšek je storil prekršek nad Davidom Flakusom Bosiljem, nato pa je Martin Kramarič z natančnim strelom z 11 metrov znižal zaostanek na 1:2. Pri tem je ostalo, tako da je Olimpija v spomladanski del vstopila z dragoceno zmago, s katero je še povečala prednost pred zasledovalci.

Bogatinov prvič na klopi Radomljanov

Nedelja prinaša tri tekme. Začelo se bo zelo zgodaj, že v času nedeljskega kosila, ko bosta derbi začelja ob 13. uri v Športnem parku odprla Gorica in Radomlje. Da bo tekma še bolj v znamenju ''nesrečne'' številke 13, poskrbi podatek, da sta oba v jesenskem delu zbrala prav toliko točk. Manj jih je osvojil le zadnjeuvrščeni Tabor, ki pa zaostaja le eno točko, zato bo pred vrtnicami in mlinarji ogromen motiv. Pomerila se bosta stara kolega Miran Srebrnič in Oliver Bogatinov, zadnji bo prvič uradno na 1. SNL vodil Radomljane in jim poskušal priigrati obstanek.

Oliver Bogatinov je nazadnje vodil prvoligaša v Kidričevem, nato pa se je v Mariboru in Kopru posvetil drugačnim nogometnim vlogam. Foto: Mario Horvat/Sportida

Domači strateg, ki bo lahko od drugega kroga spomladanskega dela v napadu računal tudi na pomoč Daria Kolobarića, ta se pri Koprčanih ni pretirano izkazal, računa na pomoč domačega občinstva. Bogatinov ne bo mogel računati na pomoč dveh kaznovanih igralcev. Manjkala bosta Mario Čuić in Anže Kolar, dobre strelske predstave v pripravljalnem obdobju pa bosta poskušala na prvoligaške zelenice preseliti Sandi Nuhanović in Ester Sokler.

Derbi na Bonifiki, Kotnik proti Vipotniku

Ob 15. uri se bo začel vrhunec uvodnega spomladanskega kroga. Koprčani so v tej sezoni že dvakrat prekrižali načrte Mariborčanom. V svojevrstnih superpokalnih obračunih, saj se srečujeta branilec naslova in pokalne lovorike, so tako v tej sezoni vse točke osvojili varovanci Zorana Zeljkovića. Na zadnjem spopadu v Ljudskem vrtu jim je zmago omogočil spektakularen zadetek Žana Benedičiča. Takrat vijolicam še ni pomagal Josip Iličić, ki je zelo zadovoljen z opravljenim v pripravljalnem delu. Izboljšal je raven kondicijske pripravljenosti, navdušil je na nekaterih pripravljalnih tekmah, tako da bo na Bonifiki v središču pozornosti.

Žan Vipotnik je v zadnjih treh jesenskih krogih zadel v polno kar sedemkrat. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Gostitelji so razširili krog kakovostnih igralcev, po novem imajo daljšo klop, vrnil se je tudi Maks Barišić, vijolice pa bodo pogrešale dva pomembna igralca, poškodovanega Marka Tolića in Nemanjo Mitrovića, ki se vrača po bolezni. Zanimivo bo videti, ali bo Žan Vipotnik nadaljeval svoj nor strelski ritem, saj je konec jeseni na zadnjih treh tekmah zadel v polno kar sedemkrat. Na zadnji tekmi jeseni je zmago Kopru priigral prvi strelec kanarčkov Andrej Kotnik, tako da je mogoče pričakovati zanimiv strelski obračun.

Domžale po četrto zaporedno zmago

V zadnji tekmi prvega spomladanskega kroga bo vloga favorita pripadala Domžalam. Simon Rožman je ob koncu jesenskega dela našel zmagovito kombinacijo. Nanizal je tri zmage, se prebil v zgornjo polovico razpredelnice, hkrati pa potrdil sloves trenerja, zmožnega uspešnega dela pri procesu dviga kakovosti zlasti mlajših igralcev. Od jeseni pa se je v mestu ob Kamniški Bistrici marsikaj spremenilo. Ni več največjega upa Mitje Ileniča, ki je pri 18 letih poskrbel za najdražji letošnji prestop iz 1. SNL, saj je New York City zanj plačal milijon evrov, ni več niti prvega domžalskega strelca Ivana Durdova, ki je prav tako izdatno napolnil rumeno blagajno.

Spomladanski uvodni krog 1. SNL se bo v nedeljo končal v Domžalah. Foto: Nik Moder/Sportida

Domžalčani so vstopili v novo obdobje, v letu 2023 pa se bodo najprej pomerili s Taborom, ki je jeseni tako skromno osvajal točke, da je postal najresnejši kandidat za izpad. Sežančani so poskrbeli za ogromno kadrovskih menjav, trener pa ostaja Dušan Kosić, ki še zdaleč ni vrgel puške v koruzo. Izmed zimskih novincev je zavidljivo strelsko formo nakazal Luka Šušnjara.