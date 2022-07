Kakšen udarec za Domžale! Mojstrovina Tabora v zadnjih sekundah.

Nogometaši Radomelj so s petkovo zmago z 1:0 v Novi Gorici prevzele vodstvo na lestvici, Domžale in Tabor pa sta v razburljivem derbiju začelja razšla brez zmagovalca. Nedelja bo v znamenju nastopov razočaranih treh klubov (Olimpija, Mura in Koper), ki so že končali evropsko sezono. Kanarčke čaka "superpokalni" derbi kroga na Bonifiki proti prvaku Mariboru, zmaje čaka mestni obračun z Bravom, črno-bele pa gostovanje pri ambicioznem Celju, kjer bo v središču pozornosti Nino Kouter.

Domžale : Tabor 1:1 (1:0)

Konec srečanja v Domžalah. Dvoboj se je razpletel brez zmagovalca, Domžale in Tabor ostajata brez zmage v tej sezoni. Rumena družina je po vodstvu 1:0 dvakrat zadela okvir vrat, Sežančani pa so bili v drugem delu zelo nevaren tekmec. Končno razmerje strelov je bilo 16:15 za Domžale (9:9 v strelih v okvir vrat). Gooooool! 1:1! 90. minuta. Tabor je v zadnjih sekundah, igrala se je že četrta minuta sodnikovega podaljška, prišel do izenačenja. V polno je zadel Toma Alena Tolića. Z mojstrskim udarcem je matiral Ajdina Mulalića in poskrbel za prvo točko Sežančanov v tej sezoni. 77. minuta: Christian Schoissengeyr, nekdanji mladi avstrijski reprezentant, zdaj pa članski reprezentant Dominikanske republike, je še drugič na tekmi s Taborom zatresel okvir vrat. Po predložku s kota se je znašel pred vrati Jana Koprivca, nato pa z glavo zadel vratnico. Domžalčane je tako od podvojitve prednosti delilo le nekaj centimetrov. Konec prvega polčasa. Domžalčani so bili boljši tekmec, razmerje v strelih na gol je 11:5, od tega 6:3 pri strelih, ki so romali v okvir vrat. 29. minuta: smola za Domžale! Christian Schoissengeyr je po strelu z glavo zadel vratnico. Vratar Tabora Jan Koprivec je bil že premagan, a ga je rešila sreča. Goooooool! 1:0! 14. minuta. Domžale so hitro povedle. V polno je zadel najboljši strelec NK Domžal v zgodovini 1. SNL Slobodan Vuk, to je bil njegov prvi zadetek v tej sezoni, skupno pa že 58. Podajo je prispeval Makedonec Emir Saitoski. Ob 20.15 se je začela druga tekma 3. kroga Prve lige Telemach med Domžalami in Taborom. Pred srečanjem so se nogometaši z minuta molka poslovili od preminulega Filipa Filipovskega, nekdanjega nogometaša in trenerja Domžal.



Radomlje po zmagi v Novi Gorici prve

Tretje dejanje napornega prvoligaškega maratona, kjer bo prvak znan šele čez slabo leto, se je začelo v petek v Novi Gorici. Pomerila sta se tekmeca, ki ju druži spoznanje, da sta drug za drugim osvojila drugoligaški naslov. Radomljani v sezoni 2020/21, Novogoričani sezono za tem. Če bo šlo vrtnicam v tej sezoni tako dobro, kot je šlo "mlinarjem", bodo lahko navijači štirikratnih slovenskih prvakov zelo zadovoljni. Prvi cilj povratnika v prvoligaško druščino je obstanek v elitni druščini.

A v petek so se zmage veselili gostje, tri točke je Radomljam pristreljal 23-letni bosanski napadalec Nedim Hadžić v 25. minuti tekme. Radomljani so se v prejšnji sezoni podpisali pod zgodovinski uspeh in prvič obstali v 1. SNL, v tej sezoni, ko še naprej poteka sodelovanje s splitskim Hajdukom, želijo storiti še korak več. Zdaj s sedmimi točkami celo vodijo v ligi.

Ljubljanski obračun v Stožicah

Zmaji so bili boljši od Sepsija v Ljubljani, a izpadli iz Evrope. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Po uvodnih dveh krogih 1. SNL se lahko s stoodstotnim izkupičkom pohvali le Olimpija. Za mnoge presenetljivo, saj v zmajevem gnezdu ni manjkalo stresnih trenutkov in odmevnih menjav. A mladi trener Albert Riera spretno krmari med izzivi. Vsaj kar se slovenske lige tiče. Za zdaj je prekrižal načrte tako Muri kot tudi Taboru, zdaj pa bo imel opravka še z mestnimi sosedi iz Šiške, ki so jo v preteklosti že večkrat zagodli zmajem.

Olimpijo čaka dvoboj ob nepravem času, ko bodo nogometaši (in navijači) še objokovali zapravljeno priložnost proti Sepsiju za nadaljevanje evropske sezone. Če bodo proti nekdanjemu vratarju Matiji Orbaniću, ki je prejšnji teden spravljal ob živce napadalce Kopra, natančnejši v napadu kot proti madžarskim Romunom, bi se lahko Šiškarjem slabo pisalo. Po drugi strani pa je Dejan Grabić specialist za takšne tekme, v katere vstopa na papirju z vlogo avtsajderja in ne more ničesar izgubiti.

Kouter proti "svojim" v celjskem dresu

Nino Kouter je v preteklosti navduševal v črno-belem dresu, zdaj bo drugače. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V knežjem mestu bi bilo lahko na srečanju med ambicioznimi Celjani in ranjeno Muro, ki je v četrtek nesrečno izpadla iz Evrope, še kako zanimivo. Številni pogledi bodo usmerjeni v Nina Kouterja, donedavnega ljubljenca prekmurskega občinstva, ki se je pridružil celjskemu projektu, s katerim si bo tudi dobro napolnil žepe. Za zdaj še čaka prvo zmago. Celjani so dvakrat remizirali, tokrat pa želijo s pomočjo domačega igrišča spraviti pod streho vse tri točke.

Črno-bele, ki v zadnjih tekmah "nagajajo" svojim navijačem z napetimi dramami, v katerih se vedno ne najde prostor za srečen konec (po zmagi s 4:3 nad Domžalami je sledil nepričakovan izpad proti Ircem), imajo v nedeljo izvrstno priložnost, da čimprej prebolijo evropski neuspeh. Celjani jim predstavljajo velik motiv.

Za Koper zadeva le Kotnik. Prvenec Žiniča za Maribor?

Andreju Kotniku se v mestu ob Dravi nista cedila med in mleko. Foto: Guliverimage V nedeljo zvečer bo plenil pozornost tudi "superpokalni" obračun med Koprom in Mariborom. Oba kluba ga pričakujeta po evropskih porazih, s tem da so lahko bistveno boljše volje vijolice, saj imajo še dve zaključni žogici za preboj v skupinski del evropskega tekmovanja. Koprčani so svojo edino zapravili in po podaljšku v Vaduzu izpadli proti klubu, ki tekmuje v drugi švicarski ligi. Kanarčki si ustvarjajo priložnosti, zadetkov pa skoraj od nikoder.

Edini, ki se je vpisal med strelca tako v 1. SNL kot Evropi, je Andrej Kotnik. Proti nekdanjemu klubu, pri katerem je doživljal burno obdobje svoje kariere, bo zagotovo poln motivacije. V mariborski obrambi bi lahko na desni strani debitiral Andraž Žinič in skušal nadoknaditi izgubo poškodovanega kapetana Martina Milca. Maribor je še zadnji slovenski klub v Evropi, kar bi bila lahko voda na mlin Kopru. Vijolice namreč v četrtek čaka še kako pomembno srečanje Maribora proti finskemu prvaku HJK Helsinki.

Lestvica: 1. Radomlje 3 tekme - 7 točk

2. Olimpija 2 - 6

3. Gorica 3 - 3

4. Mura 2 - 3

5. Koper 2 - 3

6. Maribor 2 - 3

7. Bravo 2 - 3

8. Celje 2 - 2

9. Domžale 1 - 1

10. Tabor Sežana 2 - 0