Čaroben večer Izraelca v Stožicah

Potem ko se je v petek zavrtelo kolesje 2. SNL, so nogometaši v prvi ligi vstopili v drugi krog. Za uvod je Koper na Bonifiki ugnal Radomlje (1:0) in se povzpel na vrh lestvice, branilec naslova Olimpija pa je prve točke v sezoni osvojil na obračunu z drugoligaškim prvakom Rogaško. Črno-bele je odpravil kar s 5:0, hat-trick je dosegel Izraelec Saar Fadida. V nedeljo se bodo Domžale pomerile z Bravom, Maribor se bo srečal z Aluminijem, za konec kroga pa bo še derbi med Celjem in Muro.

Prvak Olimpija do prve zmage sezone

V Stožicah je aktualni prvak 1. SNL Olimpija uresničil cilj in osvojil prve točke v tej sezoni. Navijači Olimpije so prvič skočili od sreče na noge že v 8. minuti, ko je mrežo gostov zatresel Mateo Karamatić. Avstrijski branilec je v 23. nastopu v 1. SNL dočakal strelski prvenec, z izjemno asistenco pa se je izkazal desni bočni branilec Jorge Silva. Karamatić je premagal nekdanjega vratarja zmajev Roka Vodiška, ki se je pred začetkom sezone pridružil novopečenemu prvoligašu iz Rogaške Slatine.

Fotogalerija s tekme med Olimpijo in Rogaško (foto: Nik Moder/Sportida):

Olimpija je premagala Rogaško s 5:0, kar štiri zadetke pa sta dosegla rezervista. Foto: Nik Moder/Sportida Rogaška je po prejetem zadetku nekajkrat zapretila slovenskemu prvaku in iskala pot do izenačenja, a je vratar Matevž Vidovšek zadržal mrežo nedotaknjeno. Ko se je že zdelo, da bodo zmaji odšli na počitek s tesno prednostjo 1:0, pa je Izraelec Saar Fadida poskrbel za podvojitev prednosti. V igro je vstopil v 17. minuti, ko je zamenjal poškodovanega Raula Florucza, nato pa izkoristil natančno podajo Svita Sešlarja in s strelom z glavo, zadetek je spominjal na tistega, ki ga je dosegel Karamatić, premagal Vodiška. Tudi Izraelec, ki ima tudi francoski potni list, je podobno kot Avstrijec dočakal strelski prvenec v 1. SNL. Zeleno-beli so bili nevarnejši tekmec. Po prvem polčasu je znašalo razmerje strelov na gol 11:2, v okvir vrat pa 4:0.

Olimpija je bila boljša tudi v drugem polčasu. Gostje so imeli sprva nekaj sreče, saj se je po strelu Admirja Bristrića in posredovanju Roka Vodiška zatresla vratnica, v zadnjih desetih minutah pa je sledil popoln potop novopečenega prvoligaša. V mreži Štajercev je odjeknila petarda. Najprej je v 80. minuti zadel v polno Rui Pedro, ki je izvedel imenitno akcijo z rojakom Pedrom Lucasom, nato pa se je še dvakrat na seznam strelcev vpisal Izraelec Saar Fadida. Prvič po podaji Pedra Lucasa, drugič pa Agustina Doffa, ki je spretno ukradel žogo pred kazenskim prostorom gostov.

Olimpija je tako osvojila prve točke v državnem prvenstvu v tej sezoni, že v torek pa jo čaka še kako pomemben izziv, saj se bo na povratni tekmi 2. kroga kvaifikacij za ligo prvakov v Stožicah, tribune bi znale biti še kako polne, pomerila z Ludogorcem. Prva tekma v Bolgariji se je končala z 1:1. Če bi Olimpija izločila serijskega prvaka Bolgarije, bi si že zagotovila dolgo evropsko jesen, najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige.

Ruedl popeljal Koper na prvo mesto

Trener kanarčkov Zoran Zeljković je s Koprom imenitno začel sezono, od katere pričakuje veliko. Foto: Vid Ponikvar V uvodnem obračunu drugega kroga 1. SNL se je smejalo Koprčanom. Kanarčki so na Bonifiki nadaljevali zmagoviti niz in po Olimpiji premagali še Radomlje, s tem pa tudi skočili na vodilni položaj lestvice. V 38. minuti je Koprčane v vodstvo popeljal Andraž Ruedl. 19-letni nogometaš, ki je še v prejšnji sezoni igral v drugi ligi (Krško), je izkoristil izjemno asistenco Bedeja Osujija in zatresel mrežo Radomljanov. Nigerijec je prodrl po desni strani, nato pa z idealno podajo pred vrata gostov odprl pot mlademu soigralcu do prvega zadetka v 1. SNL. Ruedl je tako v drugem nastopu v prvi ligi dočakal strelski prvenec, Koper pa bi lahko do konca prvega dela še povečali prednost, a sta Nardin Mulahusejnović in Osuji zapravila priložnosti za podvojitev vodstva.

Tudi v nadaljevanju so bili Koprčani nevarnejši tekmec, goste pa je spremljalo kar nekaj sreče, saj sta rezervista Gabriel Groznica in Timothee Nkada zadela okvir vrat. Na koncu so Primorci zadržali tesno, a dragoceno prednost (1:0), in se razveselili še druge zaporedne zmage v tej sezoni. Razmerje strelov na tekmi je znašalo 15:9 v korist gostiteljev, pri strelih, ki si romali v okvir vrat, pa je bila premoč Kopra še bolj očitna (6:1). Radomljani so še na drugi tekmi, na kateri jih ni mogel voditi kaznovani trener Oliver Bogatinov, ostali brez točk. Po Mariboru so ostali praznih rok še proti Kopru.

Bravo pred gostovanjem v Domžalah še proti Laziu

Bravo bo na delu pri Domžalah. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Tudi nedeljsko dogajanje v 1. SNL se bo med drugim začelo v Domžalah, kjer bo na delu ljubljanski Bravo. Domžalčani so sicer v prvem krogu po drami s 3:2 ugnali Muro, a je ob tem veliko slabe volje v tabor Simona Rožmana vnesel ekspresen in nepričakovano hiter izpad iz kvalifikacij za konferenčno ligo. Od prvoligaških zelenic se je ob tem poslovila tudi legenda domžalskega nogometa, Slobodan Vuk, rekorder po številu zadetkov (67) in nastopov (271) v rumenem, ki je postal član Doba. S tremi točkami pa se na svoj drugi obračun v sezoni podajajo tudi nogometaši Brava, ki so bili v prvem krogu boljši od novinca Rogaške. Bravo se je še tretjič zapored v prvem krogu nove sezone pomeril z novincem. Tokrat je nežnejšo uverturo, ki mu jo je naklonil žreb, sploh prvič tudi izkoristil.

Šiškarji so sredino popoldne izkoristili za preizkus moči: udarili so se z italijanskim prvoligašem Laziem. Rimski orli so upravičili status favorita in Slovence ugnali z 2:0. Pod oba zadetka se je podpisal Ciro Immobile, ki je bil v 29. minuti natančen z bele točke, sredi drugega polčasa pa je zabil tudi iz igre. "Po tekmi sem še bolj prepričan, da so tovrstna srečanja koristna. Naš cilj je bil izboljšati igro v tretjini pred našim golom. Večji del tekme smo se kakovostno branili in opravljali vse dogovorjene naloge, ob tem pa smo po osvojenih žogah hitro zapretili," je bil zadovoljen trener Brava Aleš Arnol.

Mariborčani želijo popraviti vtis Maribor bo gostil Aluminij. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Istočasno kot v Domžalah pa bo v nedeljo vroče tudi v Mariboru, kjer bo gostoval Aluminij. Mariborčani se kljub zmagi v prvem krogu nad Radomljami v obračun ne podajajo najboljše volje, saj so med tednom v kvalifikacijah za konferenčno ligo z medlo igro navijače pustili hladne, z luksemburškim Differdangejem pa so razšli z remijem (1:1). "Trem točkam iz prvega kroga želimo dodati nov poln izkupiček. Ne glede na težo, ki jo imajo evropske kvalifikacije, ne moremo zanemarjati pomena dobrega odprtja ligaške sezone. Lanska izkušnja je vsem še kako ostala v spominu," je pred tekmo dejal Marin Laušić. Na drugi strani bo Aluminij, ki je pred sezono v kvalifikacijah za prvo ligo premagal Gorico, po remiju na prvi tekmi s Celjem (2:2) skušal presenetiti še Mariborčane.

V Celje prihaja Mura

Albert Riera bo v nedeljo lovil prvo zmago na klopi Celja. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Za konec kroga pa bodo v nedeljo zvečer oči nogometnih navdušencev usmerjene še v Celje, kjer bo gostovala Mura. Celjani po prihodu Alberta Riere še iščejo zmagovito formulo, med tednom so v kvalifikacijah za konferenčno ligo po pravi toči zadetkov s 3:4 izgubili proti portugalski Vitorii, ob tem pa so v prvem krogu "le" remizirali z Aluminijem (2:2). Eni izmed glavnih favoritov za letošnji naslov 1. SNL zdaj čaka nova zelo zahtevna naloga, saj na stadion Z'dežele prihaja Mura. Ta je bila sicer v prvem krogu zelo razočarana, saj je po preobratu in prejetem zadetku v 95. minuti tekme morala priznati premoč Domžalam.

Tekma v Celju bo 68. prvoligaški obračun med Muro in Celjani. Čarno-bejli so do zdaj slavili na 28 tekmah, 24 tekem so dobili Celjani, na 15 tekmah zmagovalca ni bilo. V lanski sezoni je Celje slavilo na zadnjih dveh medsebojnih tekmah, prva tekma v Celju se je končala z remijem, v Fazaneriji pa so bili domači boljši s 3:1.

