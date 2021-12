Narava brez milosti, v Ljubljani in Domžalah danes brez nogometa

V 19. krogu 1. SNL bi morali biti danes na sporedu tekmi med Bravom in Radomljami ter Domžalami in Olimpijo, a sta bili obe srečanji zaradi razmočenih igrišč prestavljeni. Olimpija tako znova ne bo stopila na igrišče, nazadnje so Ljubljančani igrali 7. novembra. V soboto so nogometaši Maribora v 106. štajerskem derbiju v gosteh premagali Celje in se vodilnemu Kopru, ki je v uvodu 19. kroga remiziral v Kidričevem, približali na točko zaostanka. Mura je po sanjskem tednu, v katerem jo je zagodla Tottenhamu in vijolicam, strla še odpor Tabora. Sežančani so doživeli že sedmi zaporedni poraz.

Brez tekme v Ljubljani

Danes bi morala biti že v času kosila v 1. SNL na sporedu tekma med Bravom in Radomljami, a je bilo srečanje odpovedana. "Tekma je zaradi razmočenega igrišča v Ljubljani odpovedana," je prek Twitterja sporočila Nogometna zveza Slovenije (NZS).

"Zadnja domača tekma na popolnoma razmočenem terenu je na zelenici stadiona ŽAK namreč pustila resne posledice. Igrišče si v tako kratkem času ni opomoglo, dodatno pa je na razmere negativno vplivalo tudi zadnje deževje," so zapisali pri Bravu. Nov termin dvoboja bo znan pozneje, verjetno že danes.

Sledila še odpoved drugega obračuna

V sklepnem dejanju 19. kroga 1. SNL bi znalo biti zanimivo v Domžalah, a so tudi tam zagodle vremenske razmere. Športni park v Kamniški Bistrici, na katerem se zaradi Radomelj igrajo tekme v vsakem krogu državnega prvenstva, zaradi obilnih količin dežja ni primeren za igranje.

Olimpija je zaradi težav z okužbami covid-19 prestavila zadnji tekmi (z Muro in Celjem), hkrati pa imela tudi otežene razmere za trening. Slednjih ni mogla v (po)polni zasedbi opraviti v tolikšnem obsegu, da bi se lahko lotila novih izzivov v želeni podobi, zato ostaja vse večja neznanka, v kakšni pripravljenosti so Ljubljančani, ki so zadnjo tekmo odigrali 7. novembra.

Sladka zmaga Maribora

Radovan Karanović še lahko popelje Maribor do naslova jesenskega prvaka. Vijolice bodo prihodnji konec tedna gostile Domžale, vodilni Koper pa Muro. Foto: Grega Valančič/Sportida Štajerski derbi v knežjem mestu, že 106. v zgodovini slovenske prve lige, je v soboto pripadel Mariborčanom. Vijolice so prešle v vodstvo že v 6. minuti, ko je po srečnem lobu celjskega vratarja Matjaža Rozmana premagal Ognjen Mudrinski. Srb je s tem dosegel sedmi zadetek v tej sezoni in se na lestvici najboljših strelcev tekmovanja povzpel na samostojno drugo mesto. Tik pred zadetkom Maribora je Ivan Božić zapravil izjemno priložnost za Celjane, a se je izkazal Ažbe Jug. Na štajerskem obračunu sta blestela oba čuvaja mreža. Nekdanji reprezentant Rozman je rešil gostitelje še višjega poraza.

Rezultat se do konca srečanja ni več spreminjal, Maribor pa je z zmago izkoristil remi vodilnega Kopra v Kidričevem in se kanarčkom približal na točko zaostanka. Tako bo o tem, kdo je jesenski prvak, odločal zadnji krog v koledarskem letu 2021, ki bo odigran prihodnji konec tedna. Celjani po tretjem zaporednem porazu pod vodstvom Simona Sešlarja ostajajo na sedmem mestu, v sredo pa jih čaka nov zahteven izziv, saj na stadion Z'dežele prihaja ljubljanska Olimpija.

Poročilo s tekme:

Mura se je poslovila od Fazanerije z novo zmago

Ante Šimundža je v zadnji domači tekmi Mure v letu 2021 popeljal izbrance do zmage nad Taborom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Slovenski nogometni prvak Mura se je v zadnjem letošnjem nastopu v Fazaneriji od svojega stadiona poslovila z zmago. Čeprav je bila boljši tekmec in proti vratom Sežančanov sprožila kar 23 udarcev, je stežka premagala Jana Koprivca. V prvem polčasu je zapravila nekaj zrelih priložnosti, Klemen Pucko pa je zadel vratnico, v 59. minuti pa je po imenitni akciji in podaji Žana Karničnika z neposredne bližine neoviran poslal žogo v mrežo Nardin Mulahusejnović. Napadalec iz BiH je s tem zagotovil črno-belim zmago, s katero je Mura nadaljevala imeniten iztržek iz prejšnjega tedna, v katerem je premagala Tottenham in Maribor.

Izbranci Anteja Šimundže, ki jih v četrtek čaka še zadnja tekma v Evropi, v sklepnem dejanju skupinskega dela konferenčne lige bodo gostovali v Arnhemu pri Vitesseju, so poglobili krizo Tabora. Sežančani, ki se nahajajo v težkem psihološkem stanju, so izgubili že sedmo zaporedno tekmo, pod vodstvom Dušana Kosića pa niso zmagali že deset krogov! Če bodo v nedeljo Radomljani ostali neporaženi pri Bravu, bodo tako češnjice zdrsnile na zadnje mesto.

Poročilo s tekme:

V Kidričevem brez zmagovalca

Lamin Colley je s četrtim prvenstvenim zadetkom v tej sezoni povedel Koper v vodstvu v prvem napadu gostov po izključitvi Ivana Borne Jelića Balte. Foto: Grega Valančič/Sportida V uvodnem dejanju druge polovice prvenstvene sezone sta se Aluminij in Koper razšla brez zmagovalca (1:1). V prvem polčasu so bili nevarnejši gostje z Obale, a se mreža Luke Janžekovića ni zatresla, nato pa v nadaljevanju srečanja ni manjkalo zanimivih prigod. V 55. minuti so kanarčki nepričakovano ostali z igralcem manj. Ivan Borna Jelić Balta si je prislužil drugi rumeni karton in moral predčasno z igrišča, a so ga njegovi soigralci le minuto pozneje spravili v boljšo voljo. Po podaji Maksa Barišića je v polno zadel Lamin Colley in se razveselil četrtega zadetka v tej sezoni.

Sledil je odločen pritisk Aluminija. Rok Kidrič je zatresel okvir vrat, nato pa je v 73. minuti po mojstrski akciji za izenačenje poskrbel rezervist Haris Kadrić in poskrbel, da se je dvoboj, na katerem sta si obe ekipi do konca srečanja priigrali še nekaj priložnosti, končal z remijem. Koper si je s tem zagotovil, da bo v zadnji krog (20.) v tem koledarskem letu vstopil z vodilnega položaja.

Poročilo s tekme:

1. SNL, 19. krog: Sobota, 4. december:

Aluminij : Koper 1:1 (0:0)

Kadrić 73.; Colley 56.; R.K.: Jelić Balta 55./Koper

Poročilo s tekme



Mura : Tabor 1:0 (0:0)

Mulahusejnović 59.

Poročilo s tekme



Celje : Maribor 0:1 (0:1)

Mudrinski 6.

Poročilo s tekme Prestavljeno:

Bravo – Radomlje

Domžale – Olimpija